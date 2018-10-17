Закидали тапками: как в Магнитогорске глумились над пациентом

Главврач магнитогорской психоневрологической больницы был уволен после публикации в Сети видео с издевательствами санитаров над одним из пожилых пациентов. Информация об этом была опубликована на сайте министерства здравоохранения Челябинской области.

«Подписан приказ об увольнении. Представители Минздрава проводят сегодня выездную проверку в учреждении. Также пройдут профилактические проверки в других профильных учреждениях», — говорится в комментарии ведомства.

В своем комментарии минздрав региона также назвал случившееся «вопиющим нарушением прав пациента» и заявил о «максимально жесткой проверке с максимально строгими мерами для участников инцидента, вплоть до администрации учреждения».

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Ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский выразил мнение, что главврач находится «не на своем месте», и к нему есть вопросы. Дубровский уверен, что разумно объяснить произошедшее нельзя.

«Я требую максимально жестких мер: в короткие сроки установить всех виновных», — подчеркнул глава Челябинской области. Он отметил, что виновники должны быть уволены «с позором» и «волчьим билетом», передали его слова в пресс-службе губернатора.

Сам главный врач психоневрологической больницы №5 города Магнитогорска Челябинской области Александр Беликов прокомментировал ситуацию в разговоре с РИА «Новости». Он заявил, добровольно готов уволиться после размещенного в интернете видео с издевательствами над пациентом в его больнице.

«Мы сегодня утром посмотрели это видео… То, что там снято, произошло 29 июня. Это действительно наша больница. Это ужасно. После этого я готов сам уволиться. В ту ночную смену дежурили медбрат и два санитара, ранее к ним замечаний у нас не было», — сказал Беликов.

По его словам, отметившийся на видео медбрат работает в больнице уже четыре года, а санитары около полугода. В настоящее время их на месте нет — один в отпуске, другой на больничном, третий вне смены, уточнил он. Главврач добавил, что к ним будут применены жесткие меры вплоть до увольнения, а в больнице специальная комиссия проведет соответствующую проверку.

Помимо этого, Следственным управлением СК России по Челябинской области уже организована доследственная проверка по сообщению в СМИ об издевательствах над пожилым пациентом.

Ранее на портале издания «74.ru.Челябинск онлайн» появилась видеозапись из психоневрологической больницы №5 в Магнитогорске. На записи видно, как находящиеся за кадром санитары кидают тапки в сидящего на диване пожилого человека.

Один из них попадает мужчине в голову, после чего за кадром раздается громкий смех. Далее пациент подходит к двум смеющимся медработникам и забирает свою обувь. После того как пожилой мужчина разворачивается к санитарам спиной, чтобы уйти, один из них пинает его под хохот напарника. Третий сотрудник все это время снимает происходящее на камеру мобильного телефона.

Видео иданию «74.ru. Челябинск онлайн» передала жительница Тюмени, которая лично общалась с мужчиной, на камеру которого было снято видео. По ее словам, некоторое время назад она познакомилась в соцсетях с парнем из Магнитогорска, тот рассказывал ей о своей жизни, а потом начал сбрасывать видео с пациентами психоневрологической больницы.

В числе последних оказалось и это, снятое самим молодым человеком при участии двух его коллег. Девушка сразу предупредила его о том, что сообщит в правоохранительные органы об этой записи, но «он в ответ только смеялся и отправлял смайлики, говорил, что не боится», передает ее слова портал.

Как сообщил накануне MagCity74, пострадавший пациент скончался дома, где находился после выписки.

Внучка 72-летнего мужчины рассказала, что на этой неделе будет отмечаться 40 дней с его смерти. «Дедушка болел сахарным диабетом, на фоне болезни у него случались провалы в памяти, и он мог просто не помнить, что с ним было в психбольнице. О случаях издевательств он нам не рассказывал», — отметила она.

Позже информацию о смерти мужчины подтвердили и в пресс-службе минздрава Челябинской области.