Дело Хачатурян. Вернутся ли сестры в тюрьму? LIVE

Сестра погибшего — Наира Хачатурян считает, что следствие основывается не на фактах, а на показаниях свидетелей. «Это две бабушки и три подруги, которые всегда тусовались на наших праздниках», — сказала она.

«Мы за справедливость, чтобы она была со стороны общества и правосудия. Никакой плохой участи девочкам мы не хотим. Чтобы не запятнали честь нашего брата. Мы с этим не согласны, мы будем бороться до конца», — пояснила Хачатурян «360».