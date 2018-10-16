Дело Хачатурян. Вернутся ли сестры в тюрьму? LIVE

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Ангелина Хачатурян, ее защитники и потерпевшие зашли в зал №426 Мосгорсуда. Судебное заседание началось.
Только что стало известно, что судебное заседание по старшим сестрам также будет проходить в закрытом режиме. Журналистов пустят на оглашение решения — в случае Ангелины и Крестины фотографировать будет разрешено.
Одна из женщин, которая общается с потерпевшей стороной — Геннадием Мусаеляном и сестрой погибшего Наирой Хачатурян — подходит к матери девушек Аурелии Дундук и громко говорит: «Вам не стыдно? По суду шляетесь». Женщина молча проходит мимо.
Пресс-секретарь Мосгорсуда объявил, что в первую очередь будет рассмотрена жалоба в отношении Ангелины Хачатурян. «Ой, пусть идет», — улыбаясь, сказала Крестина.
Начало первого заседания задерживается — надеемся, оно начнется не с опоздания в несколько часов, как в прошлый раз. Одно известно точно: заседание по младшей из сестер Хачатурян будет проходить в закрытом режиме, поскольку на момент совершения преступления девушке было 17 лет. Оглашение решения будет открытым, однако журналистам запретят снимать процесс.
Адвокат потерпевшей стороны делает замечание правоохранителю, сопровождающему Крестину Хачатурян. По его словам, сопровождающий допускает общение между сестрами. Судебный пристав подходит к адвокату и просит его оставить эмоции при себе. «Почему вы допускаете это попустительство? Я как представитель потерпевшей стороны это буду фиксировать!» — заявляет защитник.
В коридоре появилась мать девушек — Аурелия Дундук. Она крепко обнимает Ангелину. Девушка замечает рядом с мамой незнакомого мужчину и спрашивает: «С вами можно общаться?» Адвокаты тем временем собрались вместе и обсуждают предстоящее заседание.
Рядом сидят друзья и родственники сестер, которые пришли поддержать девушек. Среди них — их сводный брат Сергей Хачатурян.
Ангелина Хачатурян, тем временем, подошла к деревянной стойке в коридоре суда, чтобы побеседовать со своим адвокатом. На подсудимой бордовый свитшот и коричневая куртка.
После того, как девушки уже без наручников покинули здание суда, они стали жить у родственников по разным адресам. По информации СМИ, младшая из сестер живет вместе с матерью Аурелией Дундук. Крестина и Ангелина проживают в отдельных квартирах с бабушкой и тетей. При этом мать девушек может навещать всех своих дочерей.
Отметим, что ранее заседания по избранию меры пресечения для сестер проходили в закрытом режиме, чтобы не раскрывались адреса их проживания, а также информация о личной жизни семьи Хачатурян. На рассмотрение ходатайства СК в конце сентября пришли родственники девушек — в их числе были бабушка, мать и сводный брат сестер. Со стороны потерпевших в суде был племянник погибшего Арсен Хачатурян. Во время заседания он устроил потасовку в коридоре: ударил ногой сводного брата девушек и грозил ему расправой. Молодого человека вывели из здания.
Крестина и Ангелина Хачатурян уже ожидают заседания по апелляции у зала в Мосгорсуде. Они сидят на стульях в коридоре с сопровождающими и двумя судебными приставами. Наручников на девушек нет, они выглядят спокойно, как обычные посетительницы суда. Одна из сестер рассказывает своей сопровождающей, что сдавала обществознание в качестве выпускного экзамена. Журналистов у зала заседания очень мало. Телевизионные корреспонденты и операторы ожидают на улице.
У здания Мосгорсуда сейчас вот так. Репортеры готовятся к прямым включениям. Заседания по Крестине и Ангелине Хачатурян состоятся в 12:15 и 12:30 соответственно. Пока что неизвестно, будут ли они проходить в закрытом режиме.
Сестра погибшего — Наира Хачатурян считает, что следствие основывается не на фактах, а на показаниях свидетелей. «Это две бабушки и три подруги, которые всегда тусовались на наших праздниках», — сказала она.
«Мы за справедливость, чтобы она была со стороны общества и правосудия. Никакой плохой участи девочкам мы не хотим. Чтобы не запятнали честь нашего брата. Мы с этим не согласны, мы будем бороться до конца», — пояснила Хачатурян «360».
Георгий Чугуашвили отмечает, что в документах, представленных Басманному суду, отсутствовали показания сестры убитого, а также двоюродных братьев обвиняемых девушек — Роберта и Эдгара Мусаелян, которые опровергали сведения о том, что Хачатурян применял насилие к дочерям.
Также сейчас в обстоятельствах дела отсутствует формулировка «аморальное поведение отца», которая применялась при возбуждении уголовного дела. По мнению адвоката, обвинения Михаила Хачатуряна в сексуальном насилии над своими дочерьми не находят объективного подтверждения. «Ни на следственных мероприятиях, ни в процессах ни один защитник не ссылался на сексуальное насилие», — приводит его слова «МК».
Обосновывая свою апелляцию, потерпевшая сторона указывает: нет никаких гарантий того, что сестры Хачатурян, находясь на свободе, не предпримут попытки скрыться от следствия. По словам адвоката потерпевших Георгия Чугуашвили, обвиняемые пытались инсценировать преступление под самооборону «и тем самым избежать ответственности». Защитник уверен, что решение об освобождении сестер из СИЗО было принято под давлением общества, «которое героизирует обвиняемых в страшнейшем преступлении».
Сестра убитого — Наира Хачатурян — и ее супруг Геннадий Мусаелян выступают в качестве потерпевшей стороны и настаивают на том, чтобы сестер содержали под стражей в СИЗО. В свою очередь, адвокаты сестер будут просить суд сократить количество запретов, наложенных на обвиняемых.
Басманный суд Москвы отпустил девушек из-под стражи 27 сентября. До 28 декабря сестры будут проживать в двух съемных и одной муниципальной квартирах, расположенных в Московской области. Им запретили выходить из дома с 21:00 до 07:00, общаться с кем-то, кроме следователя и близких родственников, давать комментарии СМИ, а также пользоваться интернетом и мобильной связью.
«Газета.Ru» приветсвует всех заинтересованных в судьбе сестер Хачатурян, которые в конце июля 2018 года убили своего 57-летнего отца. Ранее суд заменил им меру пресечения с ареста в СИЗО на «запрет определенных действий». Сестра убитого мужчины требует отменить это решение. Ее жалобу сегодня рассматривает Мосгорсуд.