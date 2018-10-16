Новые раскольники: «мы теперь клирики Константинополя»

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Драбинко заявил, что отныне будет подчиняться Константинопольскому патриархату. По его мнению, после отмены Вселенским патриархом Варфоломеем документа от 1686 года, передававшего Киевскую митрополию Московскому патриархату, с юридической точки зрения все священнослужители Украинской православной церкви (УПЦ) стали клириками Константинопольской церкви.

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«На последнем заседании Константинопольский патриархат отменил передачу Киевской митрополии Московскому патриархату. С тех пор мы можем считать, что территория Украины является территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата. Собственно, с этого момента (после принятия такого решения) мы являемся, на сегодняшний день, клириками Константинопольской церкви», — объяснил митрополит Александр интернет-каналу «Громадское телевидение».

Кстати, Драбинко не впервые выступает против официальной позиции УПЦ Московского патриархата. В 2012 году Священный синод УПЦ МП даже обвинил его в недостойном поведении и снял его с должности главы Отдела внешних церковных связей.

Как подчеркнули на заседании, митрополит «сеял смуту и подозрение среди епископата и духовенства».

К тому моменту, когда было принято это решение, Драбинко многие годы был референтом митрополита Киевского и всея Украины Владимира, который тогда был болен.

Уже в этом году, весной, он подписал обращение к Варфоломею с просьбой предоставить УПЦ независимость. Примерно в то же время он опубликовал статью на сайте lb.ua, в которой объяснил необходимость автокефалии. Более того, митрополит обвинил Россию в попытке аннексии украинской территории.

Что касается документа 1686 года, его действие, по решению Священного Синода Константинопольской церкви, было прекращено 11 октября.

«Отменить юридическую силу синодального письма 1686 года, изданного по обстоятельствам того времени, которое предоставило патриарху Московскому через икономию (принцип богословия и решения актуальных церковных вопросов — «Газета.Ru») право рукоположить митрополита Киевского, избранного собором духовенства и мирян его епархии», — указали в сообщении, опубликованном на официальном сайте Константинопольской церкви по итогам трехдневного Синода в Стамбуле.

В тот же день Синод Константинопольского патриархата принял решение продолжить процедуру предоставления УПЦ томоса об автокефалии, отметил представитель патриархата митрополит Галльский Эммануил.

«Первое — возобновить решения, которые уже были сделаны... Экуменический Патриархат продолжает процедуру предоставления томоса (указа) украинской церкви», — сказал он 10 октября после заседания Синода.

Вторым пунктом обозначили восстановление Вселенского патриархата в Киеве, одну из его «многих ставропигий в Украине, существовавших здесь всегда».

Ставропигия — это статус, который присваивается православным монастырям, лаврам и братствам, соборам и духовным школам, делающий их суверенными по отношению к местной епархиальной власти и подчиненными непосредственно патриарху или Синоду.

До тех пор, пока Константинополь не передал Киевскую митрополию Московскому патриархату, константинопольские священнослужители напрямую управляли различными монашескими братствами, которые существовали на территории нынешней Украины. Среди таковых были Киево-печерское, Львовское, Луцкое и другие братства.

Третьим пунктом, по словам митрополита Эммануила, заслушивалась апелляция главам УАПЦ Макарию и УПЦ-КП Филарету, после чего синод Вселенского патриархата восстановил их каноническое состояние. «Было решено, что анафема была им оглашена не с достаточным количеством причин», — подчеркнул представитель патриархата.

Далее рассматривалось признание незаконной «аннексии» Киевской митрополии Константинопольского патриархата РПЦ в 1686 году.

Пятым пунктом было предостережение от незаконного захвата церквей и монастырей на Украине, которое может последовать за вышеуказанными решениями.

Речь о предоставлении автокефалии УПЦ началась уже довольно давно, но в последнее время атмосфера вокруг этого вопроса особенно накалилась. 17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении обратиться к патриарху Варфоломею с просьбой издать томос о единой поместной православной церкви на Украине. Тогда же он призвал Верховную раду как можно скорее поддержать такую инициативу.

Уже через два дня народные депутаты проголосовали за обращение президента ко Вселенскому патриарху о предоставлении томоса об автокефалии.

Впоследствии Священный Синод Вселенского патриархата принял это обращение к рассмотрению и решил начать процедуру, необходимую для предоставления независимости УПЦ.