«Упал и умер»: что произошло с принцем из Нигерии в Череповце

Посольство Нигерии в Москве проверяет информацию о смерти 32-летнего принца из Нигерии в Череповце, сообщил РИА «Новости» представитель африканской дипмиссии.

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«Нет, у нас такой информации нет. Будем проверять», — отметил он.

Ранее на официальном сайте Череповца опубликовали сообщение о смерти нигерийского принца Габриэля Сегун Аджайи. По словам его супруги, 50-летней жительницы Вологодской области Натальи Ведениной,

молодой человек скончался от сердечного приступа в ночь на 13 октября в развлекательном клубе «Платина».

«У Габриэля случился обширный инфаркт, он упал и умер, никаких препаратов он не принимал, просто сидел чай пил. Раньше на сердце муж не жаловался. Я обо всем узнала через два часа. Похороним Габриэля в Череповце на кладбище №4, чтобы был поближе к семье <…> Дети малютки, им годик, они ничего пока не понимают», — сказала она.

Родственники Аджайи из Нигерии на похороны не приедут, потому что это слишком далеко, и нужно много времени для оформления визы, отметила Веденина.

По факту смерти уроженца Нигерии Следственный комитет (СК) начал доследственную проверку.

Нигерия — президентская республика. Отец Габриэля — король одного из нигерийских племен, следовательно, принц должен был унаследовать его титул.

Веденина и Аджайи познакомились в интернете и до встречи друг с другом переписывались три года. История их отношений стала известна после того, как они поучаствовали в съемках программы «Мужское/Женское» на Первом канале.

«Я сутками сидела в интернете, и меня не смущал ни цвет его кожи, ни возраст, ни то, что у него совершенно иная культура. Чем больше я его узнавала, тем больше осознавала, что это мой человек, который может чувствовать и понимать меня, мое настроение даже без слов», — поделилась череповчанка.

«Я увидел на сайте русскую женщину и захотел добавить ее в друзья. А потом появились чувства. Я захотел приехать в Россию, чтобы увидеть ее, но не знал, как там относятся к чернокожим иностранцам. Натали заверила, что с этим проблем нет. Я много раз ходил в консульство, но так и не смог получить визу. Тогда я предложил Натали приехать в Нигерию, познакомиться с моей семьей. И она согласилась», — вспоминал африканский принц.

Они рассказали, что спустя три года виртуального знакомства Наталья полетела в Нигерию знакомиться с родственниками возлюбленного.

По ее словам, она «не знала ни африканского (вероятно, имеется в виду один из официальных языков государства йоруба — «Газета.Ru»), ни английского». Первое время они с Аджайи общались с помощью электронного переводчика. «Это была моя первая поездка за границу, первый самолет и первая настоящая любовь», — рассказала Веденина.

Спустя неделю Габриэль сделал ей предложение и дал на раздумья всего полдня. Уже на следующий день, 28 марта 2013 года, они зарегистрировали брак в Лагосе. Свадебное торжество, согласно местным обычаям, длилось шесть дней. После этого они приехали в Россию и сыграли свадьбу уже по традициям родной страны невесты.

«Родственники спросили меня, насколько серьезны мои чувства, и захочет ли Натали остаться в нашей стране.

Я ответил, что очень ее люблю, но не думаю, что она согласится жить в Африке, и я поеду с ней. Отец говорил, что в России очень холодно, мы видели это по телевизору, но если я согласен на это терпеть, то он уважает мои чувства и мой выбор», — рассказал наследный принц.

В рамках передачи съемочная группа Первого канала отправилась на родину нигерийского принца. Там его отец рассказал, что поначалу был против женитьбы четвертого сына на белой женщине.

«Но сын попросил благословения, и я сказал, что не буду препятствовать», — отметил отец африканского принца.

В Москве в программе участвовали старший сын Натальи, брат Габриэля, его мать, прилетевшая специально из Нигерии, и два сына-близнеца пары. Дети родились 31 июля 2017 года.

Как сообщили источники ФАН в правоохранительных органах города, в Череповце скончавшийся уроженец Нигерии работал трактористом.