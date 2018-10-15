Вечное лето: московская погода бьет рекорды

Погода в столице продолжает радовать москвичей, несмотря на то, что уже миновала половина осени, и принесший солнечную погоду в регион азорский антициклон вовсе не намерен отступать.

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Воскресенье, 14 октября, побило температурный рекорд последних 70 лет, согласно данным метеостанции на ВДНХ. Температура составила +17,9°С, что на 5-7°С больше климатической нормы этого времени года. Этот показатель превысил даже температуру 1979 года, которая тогда составляла +17,6°С. До этого климатический рекорд 14 октября устанавливали еще в 1967 году, когда воздух прогрелся до +17,2°С.

Идеальное бабье лето продлится как минимум до конца рабочей недели: максимальная температура воздуха будет держаться в пределах +17°С. Осадков не прогнозируется, а атмосферное давление будет несколько повышенным — около 756 мм рт. ст.

Как отмечают синоптики, царящая сейчас погода более характерна для конца апреля или середины сентября.

Ситуация начнет меняться в середине недели, 17 октября. Как рассказали «Газете.Ru» в центре «Фобос», в среду с запада в столичный регион придет более прохладный воздух, что понизит столбик термометра до показателей, близких к климатической норме. Хотя разница все равно будет не очень явная: днем около +8…+10°С, ночью 0…+2°С. Ветер ожидается слабый, 1-6 м/с. Атмосферное давление по-прежнему окажется выше нормы — 754 мм рт. ст.

Метеорологи, опираясь на тенденции последних 30 лет, делают вывод, что осень в Москве может запоздать так же, как и зима. В последние годы наблюдается явное смещение времени наступления эти двух сезонов.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, слова которого приводит RT, рассказал о московском бабьем лете.

«Погода ожидается просто великолепная. Выходные и ближайшая неделя пройдут под знаком старого бабьего лета. Это антициклон, причем азорского происхождения, а все, что связано с этим направлением, несет за собой субтропическое тепло и солнце», — подчеркнул синоптик.

Он также назвал теплую и солнечную погоду довольно необычной для октября. «На следующей неделе (15-22 октября), может, и сбросим градус-другой, но все равно это будет очень комфортный период солнечной погоды до следующих выходных (20-21 октября) включительно. Антициклон, солнце, никаких осадков. Будет чуть посвежее: ночами +2…+7°C, днем +10…+15 °C.

Для октября необычно, чтобы так долго продолжался период солнечной погоды. Это рекордно длинное старое бабье лето», — констатировал Тишковец.

Кстати, московская погода начала удивлять еще в сентябре. Как заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в разговоре с «Интерфаксом», температура примерно в +20…+25°C во второй половине первого месяца осени — это «фантастика». Уже тогда температурный фон превышал привычные показатели примерно на +8°C. По словам метеоролога, приход такого «невероятного тепла» можно объяснить притоком теплого юго-западного воздуха, который и сохранил блокирующий непогоду антициклон «на среднем уровне тропосферы».

При этом Вильфанд подчеркнул, что сентябрьские теплые дни нельзя считать «бабьим летом», поскольку им не предшествовало похолодание.

«Мы по-разному относимся к погоде: кто-то любит очень жаркую, кто-то умеренно теплую. Единственный период, который любят абсолютно все, это «бабье лето». Поэтому почти всеобщее счастье наступит на европейской территории России», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Еще одна радостная новость для москвичей заключается в том, что предстоящая зима, вероятно, не будет суровой. Как сообщил телеканалу «360» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев, в большинстве регионов температура будет ниже, чем обычно, или в пределах климатической нормы.

«Пугать сейчас экстремальной зимой нет оснований. Сейчас можно говорить об общих тенденциях, но говорить, что зима будет ядреной, наверное, не стоит»,

— подчеркнул он, уточнив, что долгосрочные прогнозы синоптикам делать сложно и прогноз резких изменений погоды можно составить только в краткосрочной перспективе.

По словам синоптиков, первый снег в Центральной России может появиться уже через неделю, а реки покроются корочкой льда к концу октября. В то же время в северной части страны уже наблюдаются минусовые температуры.