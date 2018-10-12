«Теряем деньги»: Киев откажется от горячего водоснабжения

Мэр Киева Виталий Кличко предложил украинской столице отказаться от централизованного горячего водоснабжения. По его словам, альтернативные возможности уже изучает специальная комиссия.

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Градоначальник пояснил, что, по его мнению, расходы на подогрев и транспортировку воды при существующей системе слишком высоки, передает ФАН.

«Эксперты просчитывают, потому что очень дорого стоит не только нагрев воды для городской системы горячего водоснабжения, но и содержание сетей и сама транспортировка этой нагретой воды, во время которой, кстати, теряется огромное количество тепла. Это потери энергии, это потери воды и,

учитывая состояние сетей, которым по 20, 30, а то и по 50 лет.., локальная теплогенерация гораздо выгоднее»,

— детализировал Кличко.

Он также подчеркнул, что в европейских странах и в США практически нет систем централизованного отопления и что Украина – единственная из всех стран Восточной Европы, где существует такая система.

Неделей ранее Кличко пошутил над киевлянами, оставшимися без горячего водоснабжения.

«Простите, я снова начинаю шутить. Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть. А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают», — сказал политик.

На вопрос о себе лично он сказал, что ему не нужна горячая вода, поскольку у него «есть бойлер».

Через несколько дней заместитель главы Киевской городской администрации Петр Пантелеев заявил, что отсутствие горячей воды в украинской столице с начала мая помогло жителям города сэкономить. Своим мнением чиновник поделился с изданием «Украинская правда».

По его словам, в среднем семья из трех человек, которая жила без горячей воды с мая, сэкономила около 3-3,6 тыс. гривен. Также, по его подсчетам, семьи Киева, которые остались без горячей воды в августе, смогли сэкономить около 1,5 тыс. гривен.

«Но люди все равно грели воду на газовых или электрических плитах и платили за газ или электричество»,

— добавил чиновник.

Замглавы городской администрации отметил, что подача горячей воды возобновится после того, как хозяйственный суд столицы придет к мировому соглашению с «Нафтогазом» и коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго». По его словам, Киев готов вернуть «Нафтогазу» долг в 2,3 млрд гривен, однако не будет уплачивать штрафы и пени.

Чуть ранее член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Мария Яковлева заявила, что стране следует отказаться от централизованного горячего водоснабжения. Об этом она сообщила изданию «Обозреватель».

Чиновница подчеркнула, что данную реформу на Украине стоило провести еще два десятилетия назад. В пример она привела европейские города, где система централизованной подачи горячей воды отсутствует, а вместо нее существует «система зонирования».

«Все рассчитывается в зависимости от особенностей и факторов, присущих для отдельного района или города. Поэтому я считаю, что это очень хорошая инициатива», — пояснила Яковлева.

Также она отметила, что реализации данной «гениальной», по ее утверждению, идеи может помешать лишь непрофессиональное «народное» их исполнение.

В марте нынешнего года председатель «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в тяжелой экономической ситуации его компании виноваты политики прошлого, которые предпочитали покупать газ только у России, и население, которое потребляло слишком много газа.

«Украина была жертвой так называемого замкнутого круга, связанного с потреблением газа из России.

Это произошло из-за политиков с очень популистской натурой, кто наслаждался сильной поддержкой из России», — сказал глава компании.

По его словам, тогда власти Украины в своей деятельности использовали два принципа.

«Первое, что Украина производит супердешевый газ, но она, как вы знаете, перестала производить газ с 1970 года, и что Украина должна покупать газ только в России», — отметил топ-менеджер.

По его словам, это привело к повышенному использованию энергоносителя жителями Украины.

«В результате этой политической позиции у нас было гигантское неэффективное потребление. Украина потребляла в шесть раз больше газа в сравнении с какой-либо сопоставимой европейской страной на домохозяйство в расчете на один квадратный метр», — детализировал Коболев.

Он добавил, что в итоге украинцы использовали газ больше европейских норм.

«Стоимость газа для домохозяйств была со скидкой 95% от рыночной стоимости, что и стало одной из причин, что так много газа потреблялось. Мы все еще очень далеки от европейских стандартов и нам все еще необходимо сократить потребление», — сделал вывод Коболев.