Сухо и тепло: осень не идет в Москву

В пятницу, 12 октября, показания московских барометров продолжат расти, а значит, последний будний день будет солнечным, сухим и не по сезону теплым. Как рассказали «Газете.Ru» в центре «Фобос», днем температура поднимется до +13…+15°С. Ветер ожидается северо-западный, 2-7 м/с. Ночью похолодает до +6…+8°С, ветер сменит направление на западное и стихнет до 1-6 м/с .

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Атмосферный фон высокий, 761 мм рт. ст.: неизбежный «симптом» антициклона.

Начать приятный уикенд советуем на одной из сотни площадок московского фестиваля Nauka 0+, например, в павильоне «Космос» на ВДНХ или в парке «Зарядье». В рамках трехдневного фестиваля посетители пройдут археологический квест, попробуют «поработать» криминалистом или узнают все о лазерах. Почувствовать себя героями «Теории большого взрыва» можно бесплатно — но на некоторые мероприятия нужна регистрация.

13 октября, в субботу, барический максимум продолжит удерживать в мегаполисе комфортную погоду с температурой воздуха, соответствующей середине сентября. А именно: +11…+13°С днем, +5…+7°С ночью. Ветер днем северо-западный, 4-9 м/с, ночью юго-западный, 3-8 м/с. Давление немного понизится, но все равно обгоняет норму: 756 мм рт. ст.

В воскресенье, 14 октября, повышенный атмосферный фон (756 мм рт. ст.) сохранится, поэтому очередной выходной будет вполне соответствовать бабьему лету. Так что день вполне можно посвятить тому, чтобы помыть окна, посадить дюжину роз, отобрать мешок гороха от чечевицы, или что там еще значится в списке дел.

Днем облачно с прояснениями, без существенных осадков, +11…+13°С,

ветер западный, достаточно сильный 7-12 м/с.

Ночью облачно, временами дождь, температура опустится до +3…+5°С, ветер западный, 4-9 м/с.

15 октября, в понедельник, характер погоды существенно не изменится и жителей столицы ждет еще один прекрасный осенний денек. Днем столбики термометров покажут +11…+13°С, ночью +3…+5°С. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, давление аналогично предыдущим двум дням: 756 мм рт. ст. Советуем сходить на последний день выставки «Опасный расклад» на дизайн-заводе Flacon — иллюстраторы творчески переосмыслили стандартную колоду карт в духе «ревущих 20-х». Гангстеры, бутлегеры, копы и роковые женщины — и наверняка художники приготовили еще пару тузов в рукаве.

Во вторник, 16 октября, давление в столичном регионе по-прежнему ожидается выше нормы: 755 мм рт. ст. Москва окажется в зоне активной антициклональной циркуляции, так что в столице будет сухо, солнечно и тепло. Малооблачно, без осадков, днем +9…+11°С, ночью +1…+3°С, ветер западный, 3-8 м/с. Рекомендуем воспользоваться короткой, но дивной порой и лично разведать, действительно ли лес стоит как бы хрустальный и лучезарны ли вечера.

17 октября, в среду, с запада в столичный регион придет более прохладный воздух, поэтому температура понизится до значений, близких к климатической норме. Впрочем, разницу невооруженным взглядом (и не утепленным телом) заметить вряд ли получится: днем в городе +8…+10°С, ночью 0…+2°С. Ветер переменный, слабый, 1-6 м/с, атмосферный фон высокий, 754 мм рт. ст.

В четверг, 18 октября, синоптическая ситуация изменится мало, так что супертеплые куртки можно пока не доставать.

В обед воздух прогреется до 8…+10°С, после заката возможны заморозки (-1…+4°С).

Высокое давление — 755 мм рт. ст. — обеспечит ясное небо и убережет от осадков. Ветер ожидается переменный, слабый, 1-6 м/с. 755 мм рт. ст.

19 октября, в пятницу, в столице удержится сухая солнечная погода — возможно, это такие запоздалые извинения от небесной канцелярии за ужасную погоду прошлым летом и осенью. Днем в мегаполисе +8…+10°С, ночью термометры покажут -1…+4°С. Ветер южный, 3-8 м/с, атмосферный фон идентичен показателям четверга: 755 мм рт. ст.