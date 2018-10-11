«Вырос в монстра»: как убивает ураган во Флориде

В минувшую среду на Флориду обрушился ураган «Майкл», унесший по меньшей мере одну жизнь и оставивший без электроэнергии около 192 тысяч домов. По данным спецслужб, более миллиона домовладений могут быть отключены от электроэнергии не только вдоль побережья, но и внутри страны. Брок Лонг, глава агентства по чрезвычайным ситуациям США, предупредил жителей Флориды и Джорджии, что они могут оставаться без электроэнергии в течение нескольких недель.

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Первой жертвой урагана «Майкл» во Флориде стал житель округа Гэдсден, который погиб после того, как на его дом обрушилось дерево и перекрыло ему выход.

Как сообщает офис местного шерифа, спасатели не смогли добраться до пострадавшего из-за перекрытых дорог и оборванных линий электропередачи. Точная причина смерти пока не названа.

Фоторепортаж: На Флориду обрушился ураган "Майкл" __is_photorep_included12016567: 1

К настоящему моменту ураган ослаб до первой степени — сейчас скорость ветра составляет 26 м/c. Эпицентр шторма находится в 40 км от города Мэйкон, штат Джорджия. Ураган направляется к восточному побережью — удар стихии ожидается в Южной Каролине, еще не до конца оправившегося от сентябрьской «Флоренс». Ожидается, что по мере приближения к побережью Атлантического океана скорость ветра усилится, стихия принесет с собой ливни и наводнение.

Напомним, что в среду вечером ураганы была присвоена предпоследняя, четвертая степень мощности по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра достигала 65 м/с – от последней, самой разрушительной категории ураган отделяло каких-то 5,4 м/с.

По данным СМИ, «Майкл» стал сильнейшим ураганом, с которым сталкивался штат за последние несколько лет.

Аналитики консультационной компании AccuWeather подсчитали предполагаемую сумму материального ущерба от урагана «Майкл». Как передает Fox Business, она может достигнуть $30 млрд.

В эту сумму, в том числе, входит восстановление разрушенных ураганом домов, а также страховые выплаты за поврежденное жилье и автомобили.

Непоправимый ущерб «Майкл» принес, в первую очередь, сельскохозяйственной отрасли Флориды: особенно пострадали хлопок и арахис, у которых сейчас идет время сбора урожая. Порывы ветра и наводнения также заблокировали доступ к изолированным рыбацким деревням.

Аналитики прогнозируют снижение экономической активности в пострадавших от стихии районах. Уже накануне ураган привел к закрытию и эвакуации персонала из нефте — и газодобывающих платформ в Мексиканском заливе, что в разы сократило ежедневную добычу углеводородов.

«Около 40% ежедневной добычи сырой нефти, а также более одной трети добычи природного газа из морских скважин Мексиканского залива было утрачено за время эвакуации и остановку работы платформ в результате урагана «Майкл», — говорится в сообщении Reuters.

В связи с бушующей стихией президент США Дональд Трамп объявил, что намерен посетить районы, которые попали под удар урагана «Майкл». Предполагается, что американский лидер направится туда в воскресенье, 14 октября, или в понедельник, 15 октября, когда удар стихии ослабеет, передает Reuters.

Ранее американский президент объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида. Белый дом распространил заявление Трампа, в котором он сообщил, что «Майкл» сильнее, чем катаклизмы прошлого года, а также сентябрьский ураган «Флоренс», который убил несколько десятков людей. По словам президента США, ураган оказался самым мощным из всех, что обрушивались на штат с 1851 года.

«Все начиналось крайне невинно неделю назад. («Майкл») был маленьким штормом, который вырос в монстра», — добавил Трамп. Президент также заявил, что эвакуации мешал низкий уровень доходов населения: «Многие жители очень бедны, и им очень тяжело покинуть свои дома».

Как сообщает Reuters, по меньшей мере 500 тыс. жителей должны были эвакуироваться из наиболее подверженных разрушению мест — специально для эвакуированных жителей во Флориде было организовано более 30 пунктов временного размещения.

Губернатор Флориды Рик Скотт также отдельно выразил опасения за жизнь 50 человек, которые решили остаться на острове у побережья Мексиканского залива, несмотря на все уговоры эвакуироваться.

«Если вы остались в зоне эвакуации, НЕМЕДЛЕННО ИЩИТЕ УБЕЖИЩЕ», — написал Скотт в твиттере. После того, как первый удар стихии минует, он посоветовал жителям проверить состояние дорог и узнать последние новости, и только тогда принимать решение об отъезде в безопасную местность.

Скотт отметил, что пострадавшим от урагана власти Флориды обещают выделить около 4,5 млн литров воды (1 млн галлонов), 1,5 порций готовой еды и 18 тысяч килограммов льда.

Справиться с ураганом США поможет и Евросоюз. Согласно заявлению Еврокомиссии, «Европейская чрезвычайная служба космического наблюдения за Землей «Коперник» была активирована по просьбе Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США для поддержки властей Соединенных Штатов в связи с ураганом «Майкл». Карты будут предоставлены для штатов Флорида, Алабама и Джорджия».

Отметим, что до своего «американского турне» ураган обрушился на Сальвадор, Никарагуа и Гондурас. Там «Майкл» унес жизни как минимум 13 человек.