Пражская осень: как Петров и Боширов следили за Скрипалем

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов долгое время следили за отравленным ими (по версии Великобритании) экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. По данным «Чешского радио», Петров и Боширов побывали в Чехии незадолго до того, как в республику приехал сам перебежчик, сотрудничавший с местной контрразведкой.

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Визит якобы состоялся в 2014 году, заявил радиостанции источник в спецслужбах Чехии. Петров, как утверждают авторы материала, проживал три дня в октябре 2014 года в одной из гостиниц города Острава на северо-востоке Чехии, после чего приехал в Прагу. Руслан Боширов, по данным «Чешского радио», был в столице страны лишь один день — но в тот же самый период, 11 октября.

Скрипаль прибыл в Чехию вскоре после этого. При этом офицеры чешских спецслужб якобы помогли ГРУшнику-перебежчику раскрыть слежку.

Кроме того, радиостанция выдвигает версию, что Александр Петров и Руслан Боширов могли быть высланы из страны. Точной информации на этот счет нет, но в 2014 году власти Чехии выдворили из страны по «соображениям безопасности» троих россиян.

Пресс-секретарь Службы безопасности Чехии отказался от любых комментариев по этому поводу.

Еще в мае газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц Евросоюза писала, что Сергей Скрипаль сотрудничал со спецслужбами Чехии как минимум с 2012 года и регулярно наведывался в эту страну.

Целью таких визитов была передача информации о России и, в частности, инструктаж иностранных разведчиков. Как рассказывают источники американской газеты, визиты, возможно, были одобрены британскими властями и приносили Скрипалю какой-то доход.

Источники делятся даже такими мелкими подробностями, как настроение шпиона во время этих визитов.

Так, на одной из встреч с разведслужбой Чехии в Праге, по информации чешского политика, Скрипаль был «опечален, но бодр». Именно тогда, в 2012 году, его жена Людмила скончалась от онкологического заболевания.

Кроме того, NYT отметила: Скрипаль даже после помилования со стороны президента Дмитрия Медведева в 2010 году продолжал содействовать в раскрытии российских агентов за границей.

Сергей Скрипаль был завербован в 1990-х годах британской Secret Intelligence Service (SIS). Свои действия он мотивировал тем, что «присягу давал Советскому Союзу, а не этой стране [Российской Федерации]». В 2004 году Скрипаль был арестован и осужден по обвинению в государственной измене.

4 марта 2018 года с признаками отравления в британском городке Солсбери были найдены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В отравлении Скотланд-Ярд подозревает двух граждан РФ: Руслана Боширова и Александра Петрова, которые якобы являются сотрудниками российских спецслужб.

5 сентября Лондон опубликовал фотографии подозреваемых в причастности к отравлению. Были также обнародованы кадры с камер видеонаблюдения, по которым следователи отследили перемещения подозреваемых.

Судя по снимкам, 2 марта в 16.22 по местному времени Петров и Боширов прибыли в аэропорт Гэтвик в Западном Сассексе. Утром 4 марта камера на железнодорожной станции в Солсбери зафиксировала, как двое мужчин покидают здание вокзала. Позже они были замечены на Уилтон роуд в Солсбери — буквально за несколько минут до отравления Скрипалей. По данным британских СМИ, у себя в номере они якобы развлекались с проституткой и употребляли марихуану.

В тот же день Боширов и Петров отправились в Лондон и в последний раз попали в объективы камер наблюдения уже в столичном аэропорту Хитроу, улетев в Москву.

На нестыковки в материалах Скотланд-Ярда уже 6 сентября указала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что на кадрах, сделанных в аэропорту Гэтвик, показано, что оба подозреваемых проходят мимо камеры в одно и то же время. По словам Захаровой, это наводит на мысль о том, что время съемки было попросту наложено на скриншоты. В МИД Великобритании заявили, что в Гэтвике несколько одинаковых проходов.

Сами Петров и Боширов отрицают выдвинутые против них обвинения. Мужчины заявили, что прилетали в Англию, чтобы развлечься и посмотреть на достопримечательности. При этом международная группа Bellingcat заявляет, что Боширов и Петров — не настоящие имена, а сами подозреваемые являются сотрудниками российской разведки. Петрова якобы зовут Александр Мишкин, а Боширова — Анатолий Чепига, и он является кавалером ордена Герой России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала утверждения о службе Александра Петрова и Руслана Боширова в ГРУ «дезинформацией».