Штрафной батальон: горе-отцов отправят в армию

Многодетные разведенные отцы могут потерять отсрочку от армии, если не будут платить алименты. Правительство РФ уже одобрило соответствующий проект, разработанный зампредседателем комитета Госдумы по обороне Андреем Красовым.

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Документ предлагает отправлять на срочную военную службу тех, кто уклоняется от уплаты алиментов и при этом имеет двух и более детей или ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель. Кроме того, военкоматы смогут получать от Федеральной службы судебных приставов (ФССП) информацию, платят ли потенциальные призывники алименты и насколько активно. В частности, ФССП сможет предоставлять военным сведения о том, возбуждено ли против должника исполнительное производство по взысканию денег или прекращено.

Кабинет министров поддерживает инициативу Красова, однако отмечает, что Госдума должна внести некоторые поправки в ходе первого чтения законопроекта. Так, в правительстве сочли, что постановление о возбуждении или прекращении исполнительного производства не может достоверно свидетельствовать о том, платит ли человек алименты.

Кроме того, в кабмине предложили расширить положения законопроекта на граждан, которые не платят алименты на содержание ребенка-инвалида в возрасте до трех лет.

Согласно действующему закону, на отсрочку от призыва в армию могут рассчитывать все вышеперечисленные категории.

Кто не спрятался — тот не виноват

Чаще всего должниками по выплате алиментов оказываются мужчины. По данным ФССП на июнь 2018 года, в отношении них возбуждено почти 83% от общего количества исполнительных производств о взыскании алиментов. «Женщин, задолжавших средства на содержание собственных детей, почти в пять раз меньше», — отмечают в ведомстве.

При этом, как правило, алименты не выплачивают трудоспособные мужчины и женщины в возрасте от 30 до 42 лет.

А вот молодые люди, которые подлежат призыву на срочную военную службу и кого как раз и должен коснуться законопроект, составляют всего 9% от общего числа должников. Алиментщики в возрасте от 42 до 54 лет занимают второе место по наличию задолженности — 23%.

Как сообщала ФССП, за первые четыре месяца нынешнего года судебные приставы взыскали с россиян около 3,9 млрд рублей на содержание несовершеннолетних, из них более 109 млн «с боем» — в результате 39 тыс. административных и 19,3 тыс. уголовных дел.

Впрочем, есть и более мирные способы получения алиментов с должника, к примеру, ограничение выезда за рубеж. К этой мере пришлось прибегнуть в отношении каждого второго неплательщика, в результате удалось вернуть 1,8 млрд рублей. Одним из самых действенных методов оказалось временное лишение нерадивых родителей водительских прав — так поступили с каждым пятым алиментщиком, и это позволило взыскать еще 325 млн рублей.

Весной этого года в силу вступил еще один «неудобный» для алиментщиков федеральный закон, позволяющий признавать их безвестно отсутствующими. По мнению главы ФССП, это может коснуться порядка 4 тыс. должников по всей стране.

Согласно документу, если гражданина не удалось найти в течение года со дня получения последних сведений о нем, взыскатели долгов могут обратиться в суд. Если должника признают безвестно отсутствующим, то его дети и другие нетрудоспособные иждивенцы смогут получать пенсию по случаю потери кормильца.

Кроме того, брак с таким гражданином можно будет расторгнуть в упрощенном порядке, его имущество может быть передано в доверительное управление, а самого «потерявшегося» должника могут снять с регистрации собственника жилья, и де-юре он станет бомжом.

Восстановить свои гражданские права должник сможет, только вернувшись из бегства и обратившись в суд. А тот, соответственно, припомнит все накопившиеся долги.

Жил в тайге, чтобы не платить

Скрывающиеся от выплаты алиментов родители нередко бьют рекорды — как по размеру задолженности, так и по изобретательности при бегстве от приставов. Самая большая сумма невыплаченных алиментов на данный момент в России составляет 118 млн рублей. Именно столько задолжал 50-летний москвич своим четырем детям.

Что касается способов ухода от ответственности, то граждане в буквальном смысле готовы бежать на край света. Так, 10 октября стало известно, что в Красноярском крае мужчина решил избежать выплат по алиментам, став отшельником. По решению суда, он должен был частично оплачивать содержание сына и дочери, но уклонялся от своих отцовских обязанностей и в результате задолжал более 600 тыс. рублей.

«Исполнение судебного решения осложнялось отсутствием у должника какого-либо имущества, на которое можно было обратить взыскание, а также тем, что по месту фактического проживания должник не появлялся длительное время. В результате гражданин был объявлен в розыск», — говорится в сообщении регионального УФССП.

Оказалось, что мужчина построил землянку в нескольких километрах от Енисейска, где жил в надежде, что сотрудники ФССП оставят его в покое.

Приставам повезло вдвойне: вместе с алиментщиком проживал его младший брат, который задолжал банку более 1,5 млн рублей по кредиту

Старший из отшельников пообещал решить вопрос с алиментами после отбытия наказания. По его словам, он подписал договор на работу вахтовым методом и будет погашать задолженность.

Бывший сотрудник службы судебных приставов Мария привела РИА «Новости» другой яркий пример. В одном из районных центров работники ФССП по наводке пришли в дом, где должник отдыхал с друзьями: «Дверь открыл хозяин дома и с взглядом, полным непонимания, заявил, что нашего клиента якобы здесь нет. На просьбы приставов пустить внутрь он радушно согласился, но когда сотрудники попросили открыть погреб, почему-то замешкался, начал выдумывать нелепые оправдания».

Под напором приставов мужчина все же открыл погреб, в котором лежал человек, скрестив на груди руки. «Оказалось, это наш должник — решил прикинуться мертвым. Так приставы его к жизни и вернули», — вспоминает Мария.

Летом этого года СМИ сообщили, что житель Екатеринбурга представился собственным братом, чтобы избежать взыскания алиментов. Мужчина долгое время скрывался от работников ФССП и задолжал выплаты на содержание своего несовершеннолетнего сына. В конце концов приставы узнали, где он живет, и пришли к нему домой. Изобретательный должник открыл дверь и заявил, что он является братом разыскиваемого, который здесь уже не живет. Однако представитель ФССП опросил соседей, которые узнали в «брате» самого должника.

Некоторые алиментщики уклоняются от выплат не так примитивно. Например, граждане специально преуменьшают свои официальные доходы, чтобы сократить размер алиментов.

Так, бизнесмен из Барнаула устроился водителем в собственную компанию, чтобы платить меньше за содержание дочери.

По словам его бывшей гражданской жены, семья распалась, когда их дочке был месяц. Сначала отец исправно платил алименты и снимал экс-супруге квартиру, потом выплаты резко уменьшились — в связи со «сменой работы» предпринимателем. Теперь ребенку полагалось до 25% до 50% от официальной водительской зарплаты в 10 тыс. рублей, тогда как прежний доход отца составлял порядка миллиона рублей в месяц.

Однако после вмешательства прокуратуры Ленинского района миллионера все-таки обязали выплачивать ребенку фиксированную сумму — 9 576 руб. в месяц. Правоохранители обратили внимание на собственность, которая числилась за алиментщиком, и сделали вывод, что его доходы больше оклада, зафиксированного в документах.

Рабочий без колхозницы

Партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Тимур Баязитов рассказал «Газете.Ru», что на практике в делах об алиментах суды стараются встать на защиту законных прав ребенка, а не взрослого человека.

«Отец может вообще не работать и заявлять, что ему не из чего платить алименты. В таком случае бывшая супруга может обратиться в суд, чтобы он установил конкретную ежемесячную сумму, которую должен выплачивать даже не работающий взрослый мужчина. Например, мама подтверждает в суде с помощью чеков, что ей нужно 15 тыс. руб. в месяц на содержание ребенка. Эти расходы включают детский сад, питание, оплату услуг ЖКХ и одежду. Тогда сумма будет разделена между супругами поровну, и отец ребенка обязан будет ее выплачивать, а государству, по сути, все равно, где он эти деньги заработает», — пояснил Баязитов.

Согласно Семейному кодексу, отсутствие у человека работы не снимает с него обязанности содержать несовершеннолетнего ребенка. При этом в законе не указан минимальный размер алиментов: его могут установить родители, мирно договорившись между собой, или суд, который будет обращать внимание не только на материальное состояние родителя, но и на прежний уровень обеспечения ребенка. Также на размер алиментов влияют регион проживания семьи, период безработицы алиментщика, причины его увольнения.

Алиментщику выгоднее официально закрепить свой статус безработного — в этом случае размер выплат на содержание ребенка будет рассчитываться из его пособия по безработицы, которое обычно крайне невысокое.

Если безработный не обращался в центр занятости, то суд может определить размер алиментов в зависимости от заработка россиянина на последнем месте работы.

Тимур Баязитов отмечает, что в России действительно существует большое количество алиментщиков, которые не выполняют свои обязанности по содержанию детей. При этом, считает эксперт, похожая ситуация складывается во всех странах СНГ.

«Если говорить о европейских странах, то там более развита социальная сфера, и вопрос неуплаты алиментов не встает так остро. В России люди в большей степени нуждаются в алиментных выплатах, поскольку пособия от государства для малолетних детей у нас небольшие», — пояснил адвокат.