Номер два: раскрыта личность «Петрова» из Солсбери

Журналисты узнали реальное имя и подлинную биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей, скрывавшегося под именем «Александр Петров». Как сообщается в материале The Daily Telegraph, «Петровым» оказался военный врач Александр Мишкин, также сотрудник Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее — ГРУ). Как утверждается, специальность Мишкина — военный врач.

Мишкин Александр Евгеньевич, согласно опубликованному скриншоту паспорта, родился 13 июля 1979 года в поселке Лойга Устьянского района Архангельской области.

Судя по документу, потом он переехал в Санкт-Петербург. Его подробную биографию, «начиная от жизни в отдаленном поселке в Архангельской области, заканчивая участием в спецоперациях на Украине, в Приднестровье и странах Западной Европы», авторы расследования намерены раскрыть во вторник, 9 октября, во время выступления в британской Палате общин.

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Напомним, происшествие, которое породило крупный международный скандал, произошло в британском Солсбери, расположенном в 140 км от Лондона. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года. Экспертиза позднее показала, что они оказались под воздействием нервно-паралитического агента класса «Новичок». По заявлению правоохранительных органов Великобритании, вещество было нанесено на ручку двери в доме Скрипаля. Пострадавшие несколько недель пребывали без сознания: Юлию Скрипаль выписали из больницы только через месяц, а ее отца — 18 мая.

Великобритания обвинила в причастности к покушению Россию на основании того, что «Новичок» был разработан советскими учеными в конце 1980-х годов. Москва, в свою очередь, категорически отвергает все обвинения, так как источник происхождения вещества до сих пор не был установлен.

Более того, российская сторона неоднократно предлагала помочь в расследовании покушения и требовала предоставить доступ к пострадавшим гражданам РФ и документам. Однако недавно британские власти дали официальный отказ на оказание помощи по «делу Скрипалей».

Тем временем прокуратура Соединенного Королевства уже полгода ведет расследование покушения на убийство экс-полковника ГРУ и его родственницы. В начале сентября британские силовики предъявили снимки двоих «подозреваемых» в отравлении Скрипалей, утверждая, что на них изображены офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов.

Судя по снимкам, 2 марта в 16:22 по местному времени Петров и Боширов прибыли в аэропорт Гэтвик в Западном Сассексе. Утром 4 марта камера на железнодорожной станции в Солсбери зафиксировала, как они покидают здание вокзала. Спустя некоторое время — буквально за несколько минут до отравления Скрипалей — мужчины уже были замечены на Уилтон-роуд в Солсбери. В тот же день Боширов и Петров отправились в Лондон и в последний раз попали в объективы камер наблюдения уже в столичном аэропорту Хитроу, улетев в Москву.

13 сентября с ними вышло интервью на телеканале RT. Петров и Боширов подтвердили, что на фотографиях запечатлены именно они. Тем не менее, по словам мужчин, они никак не связаны с российской разведкой. Россияне заявили, что работают в фитнес-индустрии — в том числе занимаются продажей спортивного питания. В Солсбери они приехали с туристическим визитом, чтобы взглянуть на местный собор и полюбоваться его шпилем. Россияне рассказали, что их пугает сложившаяся ситуация. Они призвали реальных отравителей принести им извинения.

Спустя полгода после отравления Скрипалей, 26 сентября, группа расследователей Bellingcat и The Insider выпустила очередную часть своего расследования об Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых британской прокуратурой в отравлении Скрипалей.

Тогда журналисты сообщили «настоящее» имя Руслана Боширова — Анатолий Чепига, полковник Главного управления Генерального штаба ВС РФ.

Как утверждается, Чепига родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка, расположенной в Амурской области. После выпуска из вуза он служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ. Помимо прочего, сообщают журналисты, он принимал участие во Второй чеченской войне. Русланом Бошировым, по данным расследователей, он стал после переезда в Москву — там он окончил академию ГУ ВС. В 2014 году, по данным Bellingcat, Чепигу удостоили звания Героя России «за выполнение миротворческой миссии».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков информацию о награждении Анатолия Чепиги званием «Героя России» не подтвердил. «У меня нет информации о том, что человек с таким именем награждался», — сообщил он журналистам. Песков, комментируя сходство Чепиги и Боширова, отметил, что по Красной площади «бегают десятки Сталиных и Лениных, и все они похожи на оригинал».