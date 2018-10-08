Столкновение двух самолетов: что произошло в Жуковском

Два пассажирских авиалайнера столкнулись в подмосковном аэропорту Жуковский. Об этом заявили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

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Инцидент произошел около 10:00 по московскому времени. «По предварительным данным, 7 октября на территории аэропорта Жуковский при заруливании на место стоянки воздушное судно авиакомпании «Икар» соприкоснулось с воздушным судном авиакомпании «Уральские авиалинии». В результате столкновения у самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» поврежден левый подкрылок и аэронавигационный фонарь, пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

В Следственном комитете отметили, что Boeing авиакомпании «Икар» выполнял рейс KAR454 — лайнер прилетел в Жуковский из китайского города Гуанчжоу. На борту самолета находились 266 пассажиров и 14 членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

Транспортная прокуратура Москвы проведет проверку по факту произошедшего. «В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в ведомстве. К выяснению обстоятельств инцидента также подключились следователи — они установят сумму ущерба. Об этом СК заявил в своем твиттере и прикрепил снимки с места происшествия.

Фоторепортаж: В аэропорту Жуковский столкнулись два самолета __is_photorep_included12012985: 1

В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что на данный момент говорить о предъявлении претензий к «Икару» преждевременно. Там отметили, что авиакомпания ждет заключения компетентных органов.

В свою очередь, в «Икаре» считают, что инцидент в «Жуковском» произошел по вине Airbus A320 «Уральских авиалиний». Эта модель узкофюзеляжного самолета рассчитана на 156 мест — борт выполняет полеты малой и средней протяженности. По данным авиакомпании, аэробус стоял не по разметке, а его хвост выходил за линию ограничения.

«Во время заруливания наш самолет следовал за машиной сопровождения, которая едет перед самолетом и показывает место стоянки. Мы все требования соблюдали, самолет ехал по осевой разметке, но из-за неправильной стоянки «Уральских авиалиний» задел их борт. Наш борт никаких повреждений не получил», — заявил РБК пресс-секретарь авиакомпании «Икар» Александр Сухоруков.

Он добавил, что комиссия осмотрела борт после происшествия и допустила его до полетов. На данный момент самолет выполняет пустой перегон в турецкую Анталью, отметил Сухоруков.

В середине сентября Следственный комитет запустил проверку по факту инцидента в аэропорту «Пулково» Санкт-Петербурга. Там утром 14 сентября пассажирский лайнер, выполнявший рейс Москва — Санкт-Петербург, крылом зацепил пожарную машину во время захода на стоянку. В результате происшествия никто не пострадал. Самолет и автомобиль получили незначительные повреждения.

«Ленинградским следственным отделом проводится доследственная проверка столкновения самолета с пожарной машиной в аэропорту Пулково», — сообщили в пресс-службе СК. Ранее соответствующую проверку также запустила транспортная прокуратура.

16 августа еще один инцидент произошел в международном аэропорту О'Хара, расположенном в Чикаго, США. Пассажирский лайнер компании United Airlines отъезжал от выхода С30 и столкнулся с самолетом той же авиакомпании, припаркованным у выхода С28. Об этом сообщал телеканал CBS Chicago, ссылаясь на Федеральное управление гражданской авиации США.

В результате происшествия у обоих самолетов была повреждено левое крыло. Пассажиры не пострадали — через некоторое время они вылетели в Портленд другим рейсом.

Еще одно ЧП было зафиксировано 9 августа в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, сообщало издание Kokpit.Aero. Во время маневрирования на стоянке пассажирской Boeing 787 авиакомпании Royail Air Maroc задел крылом заднюю часть фюзеляжа Boeing 777, принадлежавшего Turkish Airlines. Отмечается, что марокканский лайнер двигался вдоль терминала, а турецкий — ожидал посадки пассажиров у одного из выходов.

После осмотра специалистов выяснилось, что боинги получили повреждения. Известно, что самолет авиакомпании Royail Air Maroc планировал вылететь в Касабланку, а лайнер Turkish Airlines — в Афины. В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров турецких авиалиний были отправлены в греческую столицу другим рейсом.

Это был не первый за текущий год инцидент в стамбульском аэропорту Ататюрка. В мае 2018 года во время руления аэробус A330 южнокорейской компании Asiana крылом задел A321, принадлежащий местной авиакомпании Turkish Airlines. Никто в результате инцидента не пострадал, однако хвост самолета, на который пришелся удар, был полностью оторван.

Подобные происшествия происходили и в московском аэропорту Шереметьево. Так, в декабре 2016 года аэробус А321 во время буксировки крылом зацепил лайнер такой же модели, который заправлялся и должен был вылететь из Москвы во Владивосток. Оба самолета принадлежат авиакомпании «Аэрофлот». На тот момент на борту не было пассажиров и членов экипажа, заявляли в пресс-службе Шереметьево.