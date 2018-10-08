Психиатры в ужасе: школьница призналась в людоедстве

В деле об убийстве жителя поселка Новинка Ленинградской области, случившемся на минувшей неделе, появились новые подробности. 12-летняя школьница из Сочи призналась в акте каннибализма. Вместе с ней подозреваемым по делу проходит знакомый девочки, 22-летний житель Алтайского края.

Реклама

По признанию школьницы, убийство в Новинке не первое на ее счету: год назад девочку, по ее словам, изнасиловали в Сочи, после чего она забила своего насильника камнем насмерть. Ранее выяснилось, что подросток сбежала из дома в Сочи еще 23 сентября.

Несмотря на то, что девочка полностью признала свою вину, она проходит по делу об убийстве в Новинке только как свидетель: уголовная ответственность в России наступает с 14 лет.

Как выяснило следствие, подросток и молодой человек познакомились с Александром в одном из кафе Санкт-Петербурга, после чего несколько дней проживали в квартире своей будущей жертвы в поселке Новинка Кировского района Ленобласти.

«Со 2 на 3 октября между 21-летним хозяином квартиры и его гостями произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес несколько ударов ножом в область шеи и тела потерпевшего, после чего отчленил некоторые части тела погибшего мужчины. По данным следствия, в расправе также принимала участие 12-летняя девочка», — отмечается в сообщении регионального СК.

Утром в день инцидента соседи увидели, что из окна дома идет дым, а позже оттуда же выбрались мужчина и подросток. Как выяснилось позже, дым возник в результате неудачной попытки поджога.

Приехавшие на место преступления оперативники зафиксировали на погибшем рубленые раны с изъятой плотью в районе грудной клетки, сердца и живота. Как сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах, голова молодого человека была найдена отдельно — в печке.

Тело погибшего обнаружил брат погибшего, который пришел в квартиру после бегства убийц. По его словам, в доме все было перевернуто. «Когда я приехал, то залез один через окно. Все вокруг было разбросано, как будто дом ограбили. А потом я увидел что-то накрытое одеялом в крови. Я не знал, что это он, и выскочил обратно. У меня паника была. Мысль была одна, только бы не он. Позвал соседа, он открыл дверь. Мы с ним и с соседкой вошли и подняли одеяло. Я понял, что это брат. Тем более его вещи висели — пальто и кофта, в которых он вчера к нам приезжал. Я вышел и позвонил маме», — рассказал он 47news, добавив, что его брат нередко пускал к себе пожить малознакомых людей.

Отмечается также, что сцена убийства была частично продублирована из фильма «Каннибал» испанского режиссера Мануэля Мартина Куэнки. Этот фильм перед смертью добавил на личную страницу в социальной сети погибший молодой человек.

Подробности расправы над 21-летним жителем Новинки повергают в шок. По словам девочки, ее приятель сначала обезглавил жертву, а потом позволил школьнице самой вскрыть парню живот. Задержанная призналась, что «всегда хотела посмотреть на человеческие кишки», а вот мясо есть не стала, так как «слишком сладко».

Она также добавила, что ей больше понравились мозги, а ее приятелю глаза, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания «Сочи Экспресс», на вопрос о том, зачем они ели молодого человека, подозреваемые ответили, что «им нечего было есть».

В совершенном в Ленобласти убийстве и последующем предполагаемом каннибализме девочка не раскаивается, а своего друга, являющегося основным подозреваемым, называет «зверюшка». Как рассказала сама свидетельница, она состояла с ним в интимных отношениях. Теперь, помимо прочего, задержанному грозит также обвинение в сексуальной связи с несовершеннолетней.

Девочка также рассказала, что половую жизнь начала еще в 10 лет, что склонна к кочевой жизни и уже не в первый раз сбежала из дома в Сочи. Она объяснила это тем, что мать большую часть времени была занята в сфере секс-услуг, поэтому она росла сама по себе.

Подозреваемых в совершении преступления задержали в тот же день. По ходатайству следствия суд Кировска на два месяца арестовал молодого человека, а вот его несовершеннолетняя подруга отправилась в специализированное учреждение для подростков. В данный момент девочка находится в Центре временного содержания несовершеннолетних ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области под наблюдением психиатров. Согласно информации следователей, девочка поступила туда без нижнего белья и со свежими шрамами на груди, которые, по ее словам, нанесла себе сама.

Как сообщают местные СМИ, ребенок вызывает у врачей немалые опасения: у школьницы наблюдаются все признаки шизофрении — например, агрессивное поведение при хорошем аппетите и спокойном сне.

Девочка поет песни, читает стихи и требует к себе повышенного внимания. Кроме этого, у пациентки имеется органическое повреждение головного мозга, поэтому выпускать ее опасно.