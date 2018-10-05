Загадочное исчезновение: директор Интерпола пропал в Китае

Полиция Франции открыла дело о пропаже президента Интерпола Мэн Хунвэя: в пятницу, 5 октября, стало известно, что французские правоохранительные органы занялись расследованием его исчезновения.

Реклама

64-летний глава международного ведомства проживал в Лионе вместе с женой и детьми. 29 сентября Мэн Хунвэй, первый глава Интерпола китайского происхождения, отправился на родину, и с тех пор семья не получала от него никаких вестей. В полицию обратилась его жена.

Источники во французской полиции сообщили агентству Reuters и радиостанции Europe 1, что жена и дети с момента его отъезда не могут ни связаться с ним, ни определить его местонахождение.

Официальных комментариев от Интерпола пока не поступало.

Редактор международного отделения телеканала Sky News Доминик Вагхорн отмечает, что пропажа бывших и действующие чиновников в Китае давно не новость. «За время авторитарного правления председателя Си Цзиньпина тысячи чиновников были осуждены в рамках антикоррупционных зачисток. Власти делали это, чтобы получить политические баллы, а также в качестве наказания за недостаточную лояльность», — цитирует телеканал Вагхорна.

В мае 2018 года глава Интерпола встречался в Лионе принцем Чарльзом — на встрече Хунвэй рассказал о работе организации и борьбе с международными преступлениями, в том числе незаконной торговлей дикими животными и кибератаками.

Мэн Хунвэй был избран на пост главы Интерпола в 2016 году на Генеральной ассамблее, проходившей на острове Бали — тогда он получил 123 голосов «за» и 28 голосов «против». На этой должности он сменил Мирей Балестрази, первую женщину на этом посту, возглавлявшую организацию с 2012-го по 2016-й. Срок полномочий Хунвэя заканчивается через два года, в 2020-м.

Избрание Хунвэя на пост главы Интерпола было воспринято без энтузиазма многими правозащитными организациями. «Приход Мэна Хунвэя — тревожный звонок, учитывая, что Китай многие годы использует Интерпол для задержания за рубежом диссидентов и беженцев», — заявил тогда Николя Бекелан, глава дальневосточного отделения Amnesty International.

Ранее Мэн Хунвэй занимал должность заместителя министра общественной безопасности КНР.

На официальном сайте Интерпола отмечается его почти 40-летний опыт работы в правоохранительных органах — Хунвэй занимался делами, связанными с борьбой с наркотиками и терроризмом, контролем за ситуацией на границе и миграционными потоками, а также отвечал за международное сотрудничество.

За годы работы он занимал разнообразные высокие посты в правоохранительных органах КНР — был вице-председателем Национальной комиссии по контролю за наркотиками, директором Национальной антитеррористической организации, членом совета контртеррористического отделения Шанхайской организации сотрудничества.

Нынешний глава Интерпола родился в Харбине, в провинции Хэйлунцзян в северо-восточной части Китая, в ноябре 1953 года. Закончил юридический факультет Пекинского университета. В 1975 году он вступил в Коммунистическую партию Китая.

Напомним, что Международная организация уголовной полиции Интерпол является крупнейшим в мире органом, объединяющим усилия правоохранителей из разных стран для борьбы с общеуголовной преступностью, контрабандой наркотиков, терроризмом, бандитизмом и фальшивомонетчиками. В организацию на данный момент входят 192 государства. Штаб-квартира Интерпола находится во французском Лионе.

Идея создания такого органа возникла в 1914 году на первом международном конгрессе криминальной полиции в Монако. Реализовать ее удалось лишь спустя почти 10 лет — в 1923 году была запущена Международная комиссия уголовной полиции, центральный аппарат которой разместился в австрийской Вене.

Из-за оккупации страны нацистской Германией деятельность организации пришлось временно приостановить. Орган восстановили в 1946 году — тогда штаб-квартиру перенесли в Париж, и впервые появилось название Интерпол. В Лион организация переехала в 1989 году.

СССР вошел в Интерпол 27 сентября 1990 года — решение было принято на 59-й сессии Генассамблеи организации в канадской Оттаве. Подразделения национальных центральных бюро Интерпола действуют в 78 российских субъектах.