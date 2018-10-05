Тайны Белоруссии: КГБ поймал двух шпионов

Глава белорусского Комитета госбезопасности Валерий Вакульчик сообщил журналистам, что власти республики объявили двух иностранных шпионов персонами нон грата. При этом глава ведомства не сказал, гражданами какой страны являются эти люди, поскольку «вопросы, касающиеся шпионской деятельности, связаны и с внешней политикой, и отношениями между государствами».

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Кроме того, Вакульчик сообщил, что Белоруссия сейчас рассматривает возможность помилования украинского гражданина Павла Шаройко, обвиненного в республике за шпионаж. Как отметил глава КГБ, этим вопросом занимается комиссия по помилованию.

Украинский журналист Павел Шаройко был задержан в Белоруссии в конце прошлого года. КГБ республики обвинил его в создании агентурной сети, в которую вошли белорусские граждане: за денежное вознаграждение они собирали разведданные из военно-политической сферы.

Сам Шаройко также занимался шпионажем и собирал данные о российском посольстве в Белоруссии и российских военных объектах, находящихся на территории республики, отмечали в КГБ.

В ведомстве также заявляли, что Шаройко являлся кадровым сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины.

О шпионской деятельности украинца белорусские спецслужбы узнали в ходе сбора секретных материалов о деятельности украинских разведчиков в стране. Правоохранители задержали белорусского гражданина — одного из участников агентурной сети, которую предположительно создал Шаройко.

«Белорус свою вину признал и сообщил, что по заданию украинской военной разведки за денежное вознаграждение занимался сбором и передачей информации об обороноспособности Республики Беларусь», — пояснили в КГБ.

Официальный представитель КГБ РБ Дмитрий Побяржин, комментируя ситуацию, отметил, что для прикрытия шпионской деятельности Шаройко занимал должность корреспондента общественной Национальной телерадиокомпании Украины. В КГБ считают, что украинский шпион выбрал именно эту легенду, поскольку раньше работал руководителем пресс-службы главного управления разведки Минобороны Украины.

Кроме того, в деле Шаройко оказался замешан советник украинского посольства Игорь Скворцов. По словам представителей КГБ РБ, Шаройко признался, что Скворцов координировал его разведывательную деятельность, используя свою должность как прикрытие. В связи с этим Скворцов был объявлен в Белоруссии персоной нон грата.

12 февраля нынешнего года Верховный суд Белоруссии объявил о рассмотрении уголовного дела Шаройко в закрытом режиме. Другая информация на протяжении всего процесса не разглашалась.

Весной 2018 года Шаройко был приговорен к восьми годам заключения.

В мае этого года глава КГБ Белоруссии сообщил, что за последние пять лет ведомство разоблачило 36 иностранных шпионов на территории страны, 11 из них — в 2017 году.

Вакульчик также отметил, что в минувшем году за государственную измену судили и нескольких белорусских граждан. Так, бывший высокопоставленный военнослужащий получил 14 лет колонии усиленного режима.

«В нынешнем году был осужден гражданин Беларуси — бывший старший офицер. Будучи путем шантажа и угроз завербован иностранной разведкой, он собирал и передавал сведения, составляющие государственные секреты», — подчеркнул Вакульчик.

Офицер также пытался завербовать и своих бывших коллег. Как пояснил глава КГБ, вина военного была полностью доказана в суде, несмотря на меры конспирации, предпринимаемые его кураторами.

В 2018 году КГБ разоблачил еще одного высокопоставленного белорусского офицера — агента иностранной разведки. Им оказался полковник запаса, его имя не сообщалось.

По словам Вакульчика, разведчик имел доступ к особо охраняемым сведениям в Генштабе, в Госсекретариате Совбеза и к некоторым документам, поступающим из КГБ.

Белорусский президент Александр Лукашенко в разговоре с Вакульчиком призвал Комитет госбезопасности быть открытым к СМИ и общественности, «чтобы не говорили, что мы тут пеленой покрыли все».

Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко дал поручение подробно информировать, насколько это возможно, общественность о результатах деятельности органов госбезопасности. Президент отметил, что некоторые данные об операциях КГБ рассекретить не может, но «в большинстве своем прятать нечего».