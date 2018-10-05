Сдал Анну Чапман и инсценировал смерть: шпиона выдала рыба

Бывший полковник Службы внешней разведки (СВР) РФ Александр Потеев, который сдал США сеть российских агентов, жив. Об этом сообщает BuzzFeed.

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Журналисты издания провели расследование, в ходе которого выяснили, что с 2016 года Потеев живет во Флориде. В этом штате он получил штраф за нарушение ПДД, а также лицензию на рыбную ловлю. Кроме того, Потеев зарегистрировался на выборах как республиканец и проголосовал. Во всех этих документах экс-полковник СВР указал имя, дату рождения, адрес и телефон, которые совпадали с реальными личными данными. В качестве даты своего рождения Потеев назвал 7 марта 1952 года, эти же данные фигурировали в СМИ во время шпионского скандала. В графе «Второе имя» он указал «Ник» — журналисты считают, что это американизированный вариант отчества «Николаевич».

Издание пыталось связаться с Потеевым, однако безуспешно. Журналисты пришли в дом, где предположительно проживает Потеев, однако один консьерж ответил им, что «Алекс» сам спускается вниз, если кого-то ждет. Другой консьерж в этом же доме все-таки провел журналистов, но дверь открыла пожилая женщина, которая отказалась разговаривать с посетителями, как только узнала, что они являются представителями СМИ. В квартире по второму адресу родственник Потеева согласился передать ему телефон журналиста и повесил трубку.

Журналисты подчеркивают, что такие ценные двойные агенты, как Потеев, обычно не оставляют столько следов своего присутствия, поскольку это грозит их безопасности. При этом источники издания в американской разведке сообщили, что это был его выбор.

Информацию о том, что Потеев жив, подтвердил и журналист «Би-би-си» Марк Урбан в своей книге «Дело Скрипаля», вышедшей 4 октября.

При этом Buzzfeed утверждает, что журналистам издания эта информация стала известна еще в прошлом году, однако в ЦРУ, куда они обратились за комментарием, попросили не обнародовать ее, чтобы не поставить под угрозу жизнь агента.

«Это редкий момент [...], когда разведка США решила поддержать версию российской пропаганды», — пишут авторы статьи. Таким образом журналисты намекнули на то, что информация о смерти Потеева в США была распространена российскими спецслужбами, чтобы выявить его местонахождение. Российская разведка якобы рассчитывала проследить каналы общения друзей и семьи Потеева в надежде, что они выдадут какие-то подсказки.

О возможной гибели Потеева сообщили в июле 2016 года. При этом официального подтверждения этой информации не было. СВР отказалась комментировать новость о его смерти.

По мнению некоторых экспертов, эта дезинформация была распространена для того, чтобы перебежчик мог уйти в подполье и о нем забыли.

Потеев стал виновником одного из самых громких шпионских скандалов последних лет.

%В 2010 году он сдал американским спецслужбам сеть российских «спящих агентов», которые занимались добычей информации о внешней политике США и восприятии американцами внешней политики России.

В частности, двойной агент передал информацию о деятельности ценного нелегального сотрудника в США, генерала СВР Михаила Васенкова. Позже в прессу попали данные, что именно Потеев лично участвовал в допросе Васенкова и рекомендовал ему сознаться в шпионаже в пользу российской стороны, но тот отказался.

В рамках этого дела в Нью-Йорке была также арестована российская разведчица Анна Чапман.

Как стало известно в ходе расследования, Потеев был завербован американцами не позже 2005 года, после чего стал передавать им сведения об агентах российской разведки.

Летом 2010 года россиян, которых американские власти обвинили в длительной подпольной деятельности в пользу РФ, обменяли на четырех других российских граждан. Трое из них были осуждены за госизмену, среди них был и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

Сам Потеев смог бежать из России в США. При помощи паспорта, полученного на фиктивную фамилию «Дудочкин», он бежал сначала в Белоруссию, затем на Украину. Следует отметить, что тогда россияне могли приезжать в эту страну по внутренним паспортам, поэтому появление «Дудочкина» на погранпереходе между украинским и белорусским государством не вызвало ни у кого удивления. Уже с Украины офицер СВР вылетел в Германию, а оттуда переехал в США.

В 2011 году российский суд заочно приговорил Потеева к 25 годам лишения свободы за государственную измену и дезертирство.