«Смертельное селфи»: почему люди гибнут из-за фото

Россия заняла вторую строчку в рейтинге стран, лидирующих по количеству смертей во время селфи. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Journal of Family Medicine and Primary Care.

По данным ученых из Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS), в мире с октября 2011 года по ноябрь 2017 года 259 человек погибли, делая фотографии на фронтальную камеру. Средний возраст погибших — 23 года.

В частности, только в Индии за это время в погоне за фотографиями «на грани риска» погибли 159 человек. По мнению экспертов, такой высокий показатель связан с тем, что именно в этой стране проживает самое большое в мире число молодых людей до 30 лет, которые наиболее склонны к риску.

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«20-23 года — это возраст, когда еще остаются пространство и свобода для экспериментирования, самопознания. Склонность к риску имеет возрастную атрибуцию. К этому прибавляется поиск признания, одобрения, желание получить авторитет», — рассказала завкафедрой возрастной психологии факультета психологии МГУ Ольга Карабанова РИА «Новости».

Россия в рейтинге смертности от селфи заняла вторую строчку, к счастью, с большим отрывом — 16 смертей от «себяшек». По мнению экспертов, в данном случае немалую роль играет менталитет и народная привычка полагаться «на авось».

«Что касается менталитета, то можно говорить, что в России многое делается на авось, как писал Ключевский, это связано с особенностями нашего климато-географического положения, определенной непредсказуемостью, неопределенностью, поэтому в значительной степени у нас ставка делается на везение», — отметила Карабанова.

Следом за Россией в рейтинге идут США с показателем в 14 смертельных случаев, и Пакистан, где от селфи погибло 11 человек.

Кроме того, выяснилось, что в 72% случаев жертвами становились мужчины — это семь из десяти погибших, хотя женщины, как отмечается, больше любят фотографировать самих себя. Такая статистика объясняется тем, что именно мужчины любят запечатлеть себя в момент риска — на краю скалы или на крыше небоскреба.

Также исследователи выяснили наиболее частые причины смерти во время селфи — это утопление, гибель от транспорта и падение с высоты.

«Самые распространенные случаи утопления связаны с тем, что людей смывает волной на пляже, уносит с прогулочных катеров — при этом люди зачастую не умеют плавать или попросту игнорируют правила безопасности. Несчастные случаи, связанные с транспортом, чаще всего происходят из-за селфи перед несущимся поездом. Кроме того, множество смертей происходит из-за игр с огнестрельным оружием на камеру», — говорится в докладе.

Авторы исследования предложили властям стран, попавших в топ, запрещать селфи в туристических зонах, где есть водоемы, горные пики и высотные здания.

В СМИ действительно довольно часто появляется информация о несчастных случаях, связанных с селфи. Так, 1 сентября 2018 года 17-летний юноша упал с Большого Каменного моста в Москве на прогулочный теплоход, когда пытался сфотографировать себя. Молодой человек получил травмы различной степени тяжести.

Летом этого года селфи даже привело к возбуждению уголовного дела, фигурантом которого стал известный на Южном Урале бизнесмен. Необычная авария произошла в конце июня в городе Кыштым Челябинской области. Тогда подвыпившая компания 43-летнего бизнесмена решила отправиться на прогулку на его пикапе — причем две девушки отважились ехать в кузове автомобиля, в котором даже нет поручней.

В тот момент, когда 22-летняя девушка стоя снимала себя на видео, водитель пикапа решил резко повернуть.

В результате этого пассажирка не удержалась и выпала на дорогу, сильно ударившись головой. На отсутствие девушки ее друзья обратили внимание только после вынужденной остановки на посту ГИБДД. Когда полиция и скорая вернулись к месту ЧП, пассажирка была мертва.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, водителя посчитали виновным в случившемся и завели на него уголовное дело из-за того, что он позволил девушкам сесть в кузов, не предполагающий перевозки пассажиров. На данный момент бизнесмен не заключен под стражу, а находится под подпиской о невыезде. Если водителя признают виновным, то ему грозит от двух до семи лет лишения свободы.

Другие любители селфи — тоже из Челябинской области — получили печальную известность в 2015 году. Тогда двое молодых людей 17 и 24 лет из города Чебаркуль решили сделать совместное фото с ручной гранатой 1989 года. Фотографию сделать успели, но сразу же после нее прогремел взрыв – неосторожное обращение с боеприпасом привело к мгновенной гибели обоих.

В том же году факт того, что шутки с оружие плохи, доказала своим примером и 21-летняя жительница Москвы.

Молодая сотрудница офиса на Есенинском бульваре решила сделать эффектный снимок с травматическим пистолетом, который оставил на работе охранник. В итоге она случайно нажала на спусковой крючок и застрелилась.

Нередко в погоне за красивыми снимками молодые люди готовы покорить любую высоту, совершенно не думая о возможных последствиях.

Так, в 2014 году школьница из Санкт-Петербурга упала с железнодорожного моста, пытаясь сделать ночное селфи на фоне уходящих вдаль рельс. Забравшись на девятиметровые сооружения железнодорожного моста, 17-летняя девушка оступилась, потеряла равновесие и упала на железнодорожные пути. В попытке удержать равновесие она схватилась рукой за провод, который был под напряжением. Прибывшая полиция обнаружила тело погибшей и подругу школьницы, с которой девушка отправилась на фотосессию.