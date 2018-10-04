Шпионская истерия: Нидерланды выслали четверых россиян. LIVE

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Тем временем, в США началась пресс-конференция Минюста. Ранее СМИ сообщали, что на ней американские власти предъявят обвинения семерым российским разведчикам.
Журналист газеты The Moscow Times Петр Сауэр заметил, что обвиняемый Нидерландами россиянин Евгений Серебряков играл с ним в одной футбольной лиге. Об этом свидетельствуют данные картотеки игроков, которые опубликовал Сауэр. В них Серебряков подписан как «свободный агент».
Глава британского МИД Джереми Хант заявил, что Россия может столкнуться с новыми санкциями из-за попытки совершить хакерскую атаку на ОЗХО. Об этом пишет агентство Press Association.
Генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг призвал привлечь Москву к ответственности за применение силы в отношении соседних государств. «Россия применяет силу против соседних стран, пытается вмешиваться в выборы и ведет кампании по дезинформации», — заявил он.
Помимо запланированной атаки на сервера ОЗХО, Голландия также обвиняет россиян в попытке получить доступ к данным международного расследования о падении малазийского Boeing MH17. Согласно этим документам, самолет был сбит из российского зенитного комплекса «Бук». Москва эту информацию опровергает.
Автомобиль, из которого планировалось производить кибератаку на сервера ОЗХО, был арендован Мининым, считают спецслужбы Нидерландов. В транспортном средстве оперативники обнаружили несколько мобильных телефонов, $20 тыс. и €20 тыс. наличными. Кроме того, на пресс-конференции, силовики заявили, что при задержании Моренец пытался разбить свой телефон.
Между тем, в Минобороны Нидерландов отметили, что роли участников спецоперации были распределены следующим образом. Сотников и Минин были ответственны за «разведывательную поддержку», а Моренец и Серебряков непосредственно за кибератаку.
Кроме того, отметили военные, у граждан РФ были билеты на поезд до швейцарского Берна – именно там располагается лаборатория, занимающаяся исследованием химического оружия.
Согласно информации MIVD, активную часть операции россияне планировали провести 13 апреля в Гааге. В этот день они приехали к отелю «Мариотт», который расположен рядом со штаб-квартирой ОЗХО. Как отмечает голландская разведка, в машине у злоумышленников был усилитель сигнала, оборудование для раздачи интернета и несколько телефонов, один из которых якобы был настроен на связь с ГРУ. Вот как все это выглядело.
По словам главы нидерландской разведки (MIVD) Онно Эйхелсхейма, россияне въехали в страну 10 апреля по дипломатическим паспортам. Сегодня на пресс-конференции военные показали предполагаемые фотографии паспортов и квитанцию об оплате такси компании Be Taxi, которое Моренец якобы брал от связанного с ГРУ здания в Москве до аэропорта Шереметьево. В службе заказа такси подтвердили подлинность квитанции.
В Минобороны отметили, что россияне были высланы из страны в апреле – там также назвали их имена. Это Алексей Моренец 1977 года рождения, Евгений Серебряков 1981 года рождения, Олег Сотников 1972 года рождения и Алексей Минин 1972 года рождения.
Добрый день! Сегодня Министерство обороны Нидерландов обвинило четырех граждан РФ в попытке совершить кибератаку на серверы Организации по запрещению химического оружия. По словам главы ведомства Анки Бейлевелд, они пытались атаковать ОЗХО 13 апреля, однако голландская разведка «сорвала их операцию». «Газета.Ru» будет внимательно следить за развитием событий.