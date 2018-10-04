Шпионская истерия: Нидерланды выслали четверых россиян. LIVE

Согласно информации MIVD, активную часть операции россияне планировали провести 13 апреля в Гааге. В этот день они приехали к отелю «Мариотт», который расположен рядом со штаб-квартирой ОЗХО. Как отмечает голландская разведка, в машине у злоумышленников был усилитель сигнала, оборудование для раздачи интернета и несколько телефонов, один из которых якобы был настроен на связь с ГРУ. Вот как все это выглядело.