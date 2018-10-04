«Жил по любви»: педофил накормил жертву человечиной

В Ленинградской области по подозрению в убийстве мужчины задержаны 22-летний молодой человек и 12-летняя девочка. По версии следствия, они познакомились со своей жертвой в одном из кафе Санкт-Петербурга, после чего несколько дней проживали в квартире погибшего в поселке Новинка Кировского района Ленобласти.

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«Со 2 на 3 октября между 21-летним хозяином квартиры и его гостями произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес несколько ударов ножом в область шеи и тела потерпевшего, после чего отчленил некоторые части тела погибшего мужчины. По данным следствия, в расправе также принимала участие 12-летняя девочка», — отмечается в сообщении регионального СК.

Утром 3 октября соседи увидели, как из окна дома идет дым, а затем оттуда же выбираются мужчина и подросток, и вызвали полицию. Позже выяснилось, что задымление образовалась из-за неудачной попытки поджога.

Портал 47news отмечает, что оперативники зафиксировали на погибшем рубленые раны с изъятой плотью в районе грудной клетки, сердца и живота. Также на месте инцидента был найден топор.

СК опубликовало видео с места инцидента. Вот каким дом застали оперативники.

Мужчина и несовершеннолетняя девочка подозреваются в жестоком убийстве и расчленении 21-летнего жителя поселка Новинка Ленинградской области.



Следствием также проверяется информация о возможном употреблении в пищу подозреваемыми фрагментов убитого мужчины



18+ pic.twitter.com/LAnlNBuqwc — Следственный комитет (@sledcom_rf) 3 октября 2018 г.

При этом брат погибшего побывал в квартире до приезда полиции, но, очевидно, после бегства убийц. По его словам, в доме все было перевернуто. «Когда я приехал, то залез один через окно. Все вокруг было разбросано, как будто дом ограбили.

А потом я увидел что-то накрытое одеялом в крови. Я не знал, что это он, и выскочил обратно. У меня паника была. Мысль была одна, только бы не он. Позвал соседа, он открыл дверь. Мы с ним и с соседкой вошли и подняли одеяло. Я понял, что это брат.

Тем более его вещи висели — пальто и кофта, в которых он вчера к нам приезжал. Я вышел и позвонил маме», — рассказал он 47news, добавив, что его брат нередко пускал к себе пожить малознакомых людей.

«Следствием также проверяется информация о возможном употреблении задержанными в пищу фрагментов тела убитого человека», — говорится в сообщении СК. Прибывшие на место правоохранители обнаружили куски плоти покойного, уложенные на сковороду. Голова молодого человека была найдена в печке, сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

Как пишет издание «Сочи Экспресс», на вопрос о том, зачем они ели молодого человека, подозреваемые ответили, что «им нечего было есть». Известно, что перед своей смертью погибший добавил на личную страницу в социальной сети фильм «Каннибал» испанского режиссера Мануэля Мартина Куенки.

Подозреваемых — уроженца Алтайского края и девочку из Сочи — задержали в тот же день. «Следователи произвели допрос подозреваемого, в ходе которого задержанный подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Девочка была допрошена в качестве несовершеннолетнего свидетеля и помещена в специализированное учреждение для подростков», — сообщили в региональном СК.

По данным «Невских новостей», подросток сбежала от родителей, проживающих в Сочи, 23 сентября. Ее искали по всей стране.

Задержанного мужчину следователи также подозревают в сексуальной связи с несовершеннолетней. Портал 47news, ссылаясь на слова соседей, подтверждает эту информацию. По их словам, молодой человек клялся, что «жил по любви» с 12-летней девочкой.

Некоторое время они проживали в квартире дома барачного типа на четыре семьи. При этом, как отмечают их соседи, пара постоянно ссорилась.

Напомним, 25 сентября Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летней Натальи Бакшеевой — жены «краснодарского каннибала». Ее обвиняют в подстрекательстве к убийству.

По данным следователей, в сентябре 2017 года Бакшеева вместе с мужем Дмитрием и его знакомой — 35-летней женщиной из Кировской области — распивали спиртные напитки на заброшенной территории, расположенной около военного училища.

Через некоторое время между женщинами завязался конфликт. Бакшеева, по информации СК, попросила мужа убить свою знакомую. Будучи, по характеристике следователей, эмоционально нестабильным и подверженным влиянию жены, мужчина согласился сделать это. Кроме того, позже он расчленил тело погибшей — часть фрагментов оставил на заброшенной территории, а другую забрал с собой.

Дома мужчина начал фотографироваться с останками на камеру телефона. В том числе он засовывал кисти рук погибшей себе в рот. Через несколько дней он потерял мобильник — его обнаружили люди, которые производили ремонтные работы на одной из улиц Краснодара.

В галерее телефона они увидели шокирующие снимки. Местные жители обратились в полицию — после этого и было запущено уголовное дело.

В ходе обыска в общежитии авиационного училища, где проживали супруги, правоохранители обнаружили фрагменты человеческого тела в солевом растворе. Также на кухне были найдены замороженные мясные части неизвестного происхождения.

Генетическая экспертиза показала, что изъятые образцы принадлежат 35-летней жительнице Кировской области. Также останки погибшей были обнаружены и изъяты из подвала на прилегающей к общежитию территории.