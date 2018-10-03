Один раз не считается: статью «о репостах» смягчат

Законопроект, смягчающий статью 282 Уголовного кодекса РФ, был внесен в Госдуму 3 октября. Документ предлагает изменить содержание первой части статьи «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В частности, если публичные действия, оскорбляющие и унижающие какие-либо группы по признакам расы, пола, национальности, религии и другим критериям, совершались чаще одного раза в течение года, то наступает уголовная ответственность.

Если же правонарушение было совершено впервые или после длительного (больше года) перерыва, то человеку грозит административное наказание: штраф — до 20 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. рублей для юридичеких; либо обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест до 15 суток.

В случае, если правонарушителя до этого минимум один раз привлекали к административной ответственности по этой же статье (до принятия закона такой опции еще нет, уголовное преследование грозит за первое же нарушение), наказание ужесточается. Максимальные санкции для «рецидивистов» — пять лет тюрьмы.

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Также в законопроекте предполагается оставить суровое наказание для людей, нарушивших 282 статью «с применением насилия или с угрозой его применения», «с использованием своего служебного положения» или «организованной группой». Им грозит до шести лет тюрьмы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, что палата рассмотрит поправки в УК и Кодекс об административных правонарушениях, направленные на гуманизацию уголовного законодательства, уже на ближайшем Совете Думы 8 октября

«Анализ правоприменительной практики показывает, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные частью первой статьи 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» Уголовного кодекса Российской Федерации, является обоснованным», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В документе также подчеркивается, что изменение 282 статьи предлагается «в целях исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

Поправки помогут избежать ответственности тем, кто случайно разместил экстремистскую информацию в своих соцсетях, считает адвокат Евгений Корчаго. «Вместо этого, они будут привлечены к административной ответственности. При этом те, кто осознанно и систематически занимаются разжиганием межнациональной, межрелигиозной или иной розни, не смогут избежать законной ответственности за свои деяния», — заявил он «Газете.Ru».

Если поправки вступят в силу, то уголовные дела, ранее возбужденные или уже рассмотренные, будут подлежать пересмотру, добавил юрист.

«Так как закон, улучшающий положение осужденных, имеет обратную силу», — отметил он.

Существующие дела об экстремизме в интернете переквалифицируют на административные или прекратят. Об этом «Дождю» рассказал председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

За одно экстремистское изображение уголовные дела возбуждаться не будут, заявил «Газете.Ru» адвокат, эксперт по судебной защите Тарас Котосин. «В этом случае будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности. Также будут учитывать постановление пленума ВС РФ от 20 сентября 2018 года №32, где перечислены обстоятельства, которые должен выяснить следователь по данной категории дел, в частности, мотив, цель, характер действий, их систематичность», — объяснил он.

На днях Генпрокуратура России заявила, что в стране не было ни одного уголовного дела за отметки «Мне нравится» в соцсетях. Там пояснили, что дела заводились именно за размещение информации у себя на странице — то есть публикацию или репост.

Отметим, что 21 сентября Верховный суд России внес поправки в постановление пленума от 28 июня 2011 года, согласно которым экстремистские записи в соцсетях теперь не считаются преступлением, если они не несут общественной опасности и малозначимы.

«Суду необходимо тщательно проверять наличие не только повода, но и основания для возбуждения дела, что предполагает представление в суд материалов, содержащих достаточные данные, указывающие на признаки соответствующих преступлений», — сообщается в постановлении пленума ВС.

Помимо самого факта публикации в интернете экстремистского изображения, следователи также обязаны дать другие сведения, доказывающие общественную опасность деяния и мотив его совершения, отметили в суде.

В новом постановлении ВС также подчеркивается, что уголовное по 282 статье УК РФ может быть заведено лишь в случае, когда человек, разместивший подобную информацию, «осознавал направленность своего поступка, целенаправленно нарушал основы конституционного строя и возбуждал ненависть или вражду.

Судей нижестоящий инстанций также обязали учитывать контекст опубликованной информации и бэкграунд обвиняемых — к примеру, их приверженность к радикальной идеологии и предыдущие привлечения к административной или уголовной ответственности. Также ВС призвал учитывать размер аудитории, на глаза которой попалась экстремистская информация, количество просмотров таких постов, а также влияние контента на поведение аудитории.

Экспертные заключение, говорящие о степени экстремизма в том или ином материале, не должны иметь преимущества перед другими доказательствами, заявили в ВС. Там подчеркнули, что окончательное решение должно приниматься судьями, а не экспертами.

Отметим, что еще в начале июня на «прямой линии» с Путиным писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов призвал президента обратить внимание на проблему преследования правоохранительными органами людей, сделавших репост в соцсетях.

Шаргунов добавил, что в отдельных случаях «доходит буквально до маразма»: «Если буквально воспринимать 282-ю статью УК, то надо посмертно осудить Пушкина, Достоевского, Маяковского, а их произведения изъять».

Он заявил, что беспокоится за молодых людей. «которых не стоило бы стращать».

Президент согласился с парламентарием. Он отметил, что уголовная практика в этом вопросе должна быть в поле зрения общественности. «Не нужно доводить все до маразма и до абсурда. Давайте мы в рамках ОНФ вместе проанализируем, что происходит. Нужно привлечь Верховный суд определиться с понятиями», — заключил Путин.

После обращения Шаргунова к российскому лидеру Общероссийский народный фронт запустил анализ понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности». В итоговом докладе сообщается, что «зачастую граждане размещают информационные материалы экстремистского характера без проведения их должного анализа и личного осмысления, что в итоге приводит к возникновению случаев уголовного преследования».

В свою очередь, правоохранительные органы «в ряде случаев недостаточно исследуют умысел и мотив тех, кто поставил «лайк» или сделал «репост» какого-либо текста, изображения, видео- или аудиофайла».

Кроме того, порой полиция и следователи не выясняют, «сделал ли гражданин экстремистский материал самостоятельно или просто скопировал, какими комментариями это действие сопровождалось, и в ряде случаев эти упущения не исправляются судами».

«Мы рады, что глава государства согласился с нашей позицией по этому вопросу и внес законопроект, который поднимает тему декриминализации ответственности за «лайки» и «репосты» на самый высокий государственный уровень, — говорит координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко. — Эта мера с одной стороны позволит оградить людей от необоснованного уголовного преследования и при этом выполнит профилактическую задачу – будет предостережением от совершения подобных действий в будущем, ведь зачастую граждане даже не знают о возможных серьезных последствиях «лайка» или «репоста» того или иного информационного материала.

При этом сохранится уголовная ответственность для тех, кто действительно систематически нарушает закон и ведет экстремистскую деятельность», — прокомментировала координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко.