Кто давал взятки: Маркелов пошел по делу Захарченко

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте предпринимателя Валерия Маркелова по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. Он помещен под стражу до 1 декабря 2018 года.

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В стадии рассмотрения также находится вопрос об аресте адвоката Виктора Белевцова, который являлся «доверенным лицом» арестованного ранее экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.

По версии следствия, именно Виктор Белевцов помог бывшему финансовому директору «Нота-банка» Галине Марчуковой спрятать документы перед обыском по делу о хищениях в ОАО «Электрозавод». Об обыске Марчукову предупредил сам Захарченко, чьи подчиненные осуществляли оперативное сопровождение данного дела.

По совету Захарченко женщина отдала свой ноутбук, телефон и документы его доверенному лицу — адвокату Виктору Белевцову, спрятав таким образом улики от следователя.

По тому же делу задержали и руководителя группы компаний, выступающих крупнейшими подрядчиками РЖД, Валерия Маркелова, который подозревается в даче взятки в особо крупном размере. Соответствующая статья УК РФ предусматривает наказание вплоть до 15 лет колонии. По данным портала «Росбалт», Маркелов передал экс-полковнику Захарченко взятку в размере 2 млрд рублей от других людей, которые пока официально значатся как неустановленные. Оперативники полагают, что большая часть средств, обнаруженных в квартире Захарченко, была получена именно от них.

«Речь идет об одном из высших руководителей РЖД тех времен», — высказал мнение источник в спецслужбах агентства «Росбалта». Он также отметил, что в ближайшее время под стражу будет взята еще группа лиц, связанных с Захарченко и участвовавших в передаче ему крупных сумм.

С ходатайством об аресте в Басманный суд приехал тот же следователь, что арестовывал и самого полковника Захарченко, Роман Буравлев. В ходе заседания суда он также сообщил, что в передаче взятки Захарченко подозревается и член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич.

«Маркелов совершил преступление коррупционной направленности совместно с Ушеровичем (совладелец группы «1520» Михаил Ушерович — «Газета.Ru»), Станкевичем, Моториным (предприниматель Дмитрий Моторин — «Газета.Ru»)», — заявил следователь.

По данным СМИ, на данный момент Станкевич и Ушерович скрываются от следствия за границей.

Напомним, что в 2014 году Захарченко и его соучастник — сотрудник правоохранительных органов — инициировали проверки ряда предприятий, занимающихся поставками продуктов и ресторанным бизнесом, с целью получения взятки от их владельца.

«Понимая, что в таких условиях бизнес вести будет невозможно, предприниматель вынужден был передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки $800 тыс. за совершение действий по службе в пользу взяткодателя. При этом первоначально соучастники требовали передать им $5 млн», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В 2015 году Захарченко и его соучастник, помимо прочего, потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидку на посещение его ресторанов — благодаря ней «полковник-миллиардер» сэкономил более 3 млн рублей при оплате счетов в этих заведениях.

«В среднем счет за одно посещение заведения составлял 80 тыс. рублей, соответственно, Захарченко получал скидку 40 тыс. рублей. В одном случае пятидесятипроцентная скидка в ресторане достигала 135 тыс. рублей, — уточнила Петренко. — Все это являлось взяткой в виде незаконных услуг имущественного характера».

Еще одним эпизодом дела о взятках экс-полковника МВД стало получение 800 тыс. рублей при оплате отдыха в Сочи.

Силовика задержали и арестовали в сентябре 2016 года. Его обвиняют в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

В ходе расследования по делу Захарченко следователи обнаружили у офицера и членов его семьи 13 квартир, 14 машиномест в элитных районах Москвы, а также четыре автомобиля, слиток золота весом 500 грамм, часы Rolex и драгоценности.

Как сообщили в СК России, более 9 млрд рублей, которые были найдены при обысках в квартирах Захарченко и его родственников, 12 июля перечислили на счет федерального Казначейства. На что будут потрачены изъятые деньги, пока неизвестно.

При этом пропавшая часть конфискованных у Захарченко денег — примерно 200 млн рублей — до сих пор не найдена, сообщил «Газете.Ru» один из адвокатов Захарченко Александр Карабанов.