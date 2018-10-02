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Кто давал взятки: Маркелов пошел по делу Захарченко

Арестован фигурант дела Захарченко Маркелов

Следственный комитет попросил отправить под стражу двух фигурантов дела экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко: его «доверенное лицо» — адвоката Виктора Белевцова, а также Валерия Маркелова. Им вменяют посредничество во взяточничестве и передачу взятки в особо крупном размере соответственно. Следствие также подозревает в даче взятки Захарченко члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича, который сейчас скрывается за границей.

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте предпринимателя Валерия Маркелова по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. Он помещен под стражу до 1 декабря 2018 года.

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В стадии рассмотрения также находится вопрос об аресте адвоката Виктора Белевцова, который являлся «доверенным лицом» арестованного ранее экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.

По версии следствия, именно Виктор Белевцов помог бывшему финансовому директору «Нота-банка» Галине Марчуковой спрятать документы перед обыском по делу о хищениях в ОАО «Электрозавод». Об обыске Марчукову предупредил сам Захарченко, чьи подчиненные осуществляли оперативное сопровождение данного дела.

По совету Захарченко женщина отдала свой ноутбук, телефон и документы его доверенному лицу — адвокату Виктору Белевцову, спрятав таким образом улики от следователя.

По тому же делу задержали и руководителя группы компаний, выступающих крупнейшими подрядчиками РЖД, Валерия Маркелова, который подозревается в даче взятки в особо крупном размере. Соответствующая статья УК РФ предусматривает наказание вплоть до 15 лет колонии. По данным портала «Росбалт», Маркелов передал экс-полковнику Захарченко взятку в размере 2 млрд рублей от других людей, которые пока официально значатся как неустановленные. Оперативники полагают, что большая часть средств, обнаруженных в квартире Захарченко, была получена именно от них.

«Речь идет об одном из высших руководителей РЖД тех времен», — высказал мнение источник в спецслужбах агентства «Росбалта». Он также отметил, что в ближайшее время под стражу будет взята еще группа лиц, связанных с Захарченко и участвовавших в передаче ему крупных сумм.

С ходатайством об аресте в Басманный суд приехал тот же следователь, что арестовывал и самого полковника Захарченко, Роман Буравлев. В ходе заседания суда он также сообщил, что в передаче взятки Захарченко подозревается и член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич.

«Маркелов совершил преступление коррупционной направленности совместно с Ушеровичем (совладелец группы «1520» Михаил Ушерович — «Газета.Ru»), Станкевичем, Моториным (предприниматель Дмитрий Моторин — «Газета.Ru»)», — заявил следователь.

По данным СМИ, на данный момент Станкевич и Ушерович скрываются от следствия за границей.

Напомним, что в 2014 году Захарченко и его соучастник — сотрудник правоохранительных органов — инициировали проверки ряда предприятий, занимающихся поставками продуктов и ресторанным бизнесом, с целью получения взятки от их владельца.

«Понимая, что в таких условиях бизнес вести будет невозможно, предприниматель вынужден был передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки $800 тыс. за совершение действий по службе в пользу взяткодателя. При этом первоначально соучастники требовали передать им $5 млн», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В 2015 году Захарченко и его соучастник, помимо прочего, потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидку на посещение его ресторанов — благодаря ней «полковник-миллиардер» сэкономил более 3 млн рублей при оплате счетов в этих заведениях.

«В среднем счет за одно посещение заведения составлял 80 тыс. рублей, соответственно, Захарченко получал скидку 40 тыс. рублей. В одном случае пятидесятипроцентная скидка в ресторане достигала 135 тыс. рублей, — уточнила Петренко. — Все это являлось взяткой в виде незаконных услуг имущественного характера».

Еще одним эпизодом дела о взятках экс-полковника МВД стало получение 800 тыс. рублей при оплате отдыха в Сочи.

Силовика задержали и арестовали в сентябре 2016 года. Его обвиняют в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

В ходе расследования по делу Захарченко следователи обнаружили у офицера и членов его семьи 13 квартир, 14 машиномест в элитных районах Москвы, а также четыре автомобиля, слиток золота весом 500 грамм, часы Rolex и драгоценности.

Как сообщили в СК России, более 9 млрд рублей, которые были найдены при обысках в квартирах Захарченко и его родственников, 12 июля перечислили на счет федерального Казначейства. На что будут потрачены изъятые деньги, пока неизвестно.

При этом пропавшая часть конфискованных у Захарченко денег — примерно 200 млн рублей — до сих пор не найдена, сообщил «Газете.Ru» один из адвокатов Захарченко Александр Карабанов.