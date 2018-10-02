Приходите, когда убьют: почему участковые не спасают

Об угрозах было известно заранее

СК России завершил расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Грачева, который из-за ревности отрубил своей жене кисти рук. Следствие обвиняет 26-летнего жителя Серпухова в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю органа», а также похищении и угрозе убийством.

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Как сообщили в ведомстве, уголовное дело вместе с обвинительным заключением уже передано в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 11 декабря прошлого года Грачев пообещал своей жене Маргарите довезти ее до работы, но вместо этого в машине отобрал у нее мобильный телефон и, заблокировав двери автомобиля, отвез в лес, где топором отрубил 25-летней девушке кисти рук.

Затем он сам отвез супругу в больницу и, бросив ее у здания, уехал. Грачеву госпитализировали в Московскую городскую клиническую больницу им. М.Е. Жадкевича. В результате девятичасовой операции врачи смогли спасти ее левую кисть. На второй руке Маргарита теперь носит протез.

Дмитрий Грачев сдался полиции и признал свою вину. При этом выяснилось, что перед расправой, в ноябре, он уже похищал Маргариту. Тогда Грачев вывез девушку в лес, приставил ей нож к горлу и стал расспрашивать, с какими мужчинами она встречается, угрожая убить ее.

После этого случая Маргарита подала на супруга, с которым хотела развестись, заявление в полицию. Местный участковый в течение месяца занимался проверкой по заявлению девушки и 8 декабря 2017 года отказался возбуждать уголовное дело в отношении мужчины, не найдя в его действиях состава преступления. Спустя три дня Грачев отрубил своей жене руки.

«При проведении проверочных мероприятий полицейским не было получено всестороннее и объективное объяснение от каждого из супругов, а также других очевидцев. В отношении Дмитрия Грачева не проведена должным образом профилактическая работа», — сообщила старший помощник руководителя СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, участковый вынес постановление о проведение в отношении Грачевой судебно-медицинской экспертизы, однако этот документ так и не поступил в экспертное учреждение, и в результате Грачева не смогла пройти очное освидетельствование.

Сама Маргарита рассказывала, что участковый позвонил Грачеву только через 19 дней после начала проверки и ограничился внушением по телефону.

Следствие считает, что именно отказ участкового возбуждать уголовное дело вызвал у Грачева ощущение собственной безнаказанности, а это толкнуло его на еще более тяжкое преступление. Участковый из Серпухова был уволен, теперь его подозревают в халатности. Также свой пост покинул непосредственный начальник участкового.

Халатность в погонах

Инцидент с Маргаритой Грачевой, к счастью, закончился не так страшно, как мог бы, однако этот случай не единичный.

Так, в мае этого года бездействие полиции привело к гибели жительницы Перми Марины Морозовой. Сосед женщины, 58-летний Виктор Меркушев подкараулил Морозову и ее маму у лифта. Мужчина ударил пожилую женщину по голове резиновым шлангом с болтами, а затем нанес Марине 23 удара ножом и 12 — шлангом. Марина умерла, ее мама выжила.

В отношении мужчины возбудили дело об убийстве (ст. 105 УК) и об угрозах убийством (ст. 119 УК). Прокурор потребовал для мужчины 14,5 лет колонии. В суде Меркушев признался в убийстве соседки и рассказал, что разозлился на ее слова: «Чтобы твои сыновья подохли». При этом он не признал свою вину по второй статье, настаивая на том, что не собирался убивать мать Марины.

Выжившая мать Марины, Лидия Владимировна, рассказала журналистам, что конфликт с Меркушевым начался еще в 2004 году. По ее словам, в 2008 году Марина сделала соседу замечание за то, что он бросил мусор мимо мусоропровода. После этого мужчина избил Морозову и ее мать, которая выбежала на крики дочери. Меркушева за это оштрафовали по статье о побоях.

Между тем муж погибшей сообщил, что они 11 раз подавали заявление в полицию, жалуясь на постоянные угрозы убийством от их соседа по дому. По его словам, участковый не принимал никаких мер, все время ссылаясь на занятость.

«Я сообщил ему, что пойду жаловаться в их управление собственной безопасности (УСБ), он только тогда сменил тон и снова сказал: «Я приду, поговорю с ним». Однако ситуация особо не изменилась. Сосед стал еще агрессивнее», — рассказал супруг погибшей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников ОП № 2 УМВД по городу Перми по статье «Халатность, повлекшая смерть человека» (ч. 2 ст. 293 УК РФ). По данным следствия, полицейские поверхностно проводили проверку и необоснованно выносили постановления об отказе в возбуждении уголовных дел.

Летом нынешнего года в Нижнем Новгороде по статье «Халатность» были осуждены два участковых уполномоченных, которые не приняли меры по многочисленным заявлениям местной жительницы Юлии Зайцевой. Женщина указывала, что ее супруг, инвалид второй группы по психическому заболеванию (шизофрения), Олег Белов систематически избивает ее и шестерых детей.

Полицейские Дмитрий Обливин и Владимир Филимонов не проводили проверки по факту заявлений и, с согласия их руководителей, отказывались возбуждать уголовное дело по факту избиений. Это бездействие, по данным следствия, привело к трагедии: в августе 2015 года Белов зарезал и расчленил свою мать, беременную супругу и шестерых малолетних детей.

После того как его задержали, Следственный комитет возбудил уголовное дело и в отношении начальника районного отдела полиции Александра Вольчака, его заместителя Вячеслава Никитина, начальника подразделения Виктора Миллера и участковых Обливина и Филимонова.

Спустя три года Обливину назначили условное наказание в виде лишения свободы сроком на три года, Филимонову — четыре года условно с лишением права занимать должности в государственных органах на тот же срок.

Работа в бумажных окопах

Еще в 2015 году после ареста правоохранителей девять участковых уполномоченных полиции Нижнего Новгорода подали рапорт об увольнении. Председатель общественного совета при УМВД Нижнего Новгорода Вадим Гребенщиков тогда пояснял «Газете.Ru», что участковые сталкиваются с объективными трудностями в ходе своей работы.

«Из-за нехватки сотрудников, которая уже существует, участковые постоянно перерабатывают. По нашим нормативам, они должны обслуживать территорию с населением в 2,8–3 тыс. человек. На практике же меньше 4,5 тыс. человек ни у кого из ребят нет», — отметил правозащитник.

К слову, похожие данные приводила три года назад и служба участковых уполномоченных полиции Москвы. По словам ее начальника Михаила Павличука, на одного участкового приходилось 4,6 тыс. человек, что в 1,5 раза превышало норму.

Кандидат юридических наук, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов считает, что проблема неэффективной работы участковых в стране существует и сейчас. У полицейских зачастую просто нет времени проводить дознание по факту поступивших заявлений, поскольку их основные силы занимает бумажная работа, отмечает эксперт.

«Дело не в том, что участковые не хотят работать. Они завалены бумажной работой: отчеты, постановления, — пояснил Черноусов «Газете.Ru». — Надо расширить количество участковых за счет сокращения кабинетных работников. Так называемые уличные работники полиции должны иметь приоритет.

Например в европейских странах уличные полицейские получают зарплату на 30-50% больше, чем кабинетные работники. А у нас оклады практически одинаковые».

Еще одна проблема состоит в том, что полиция крайне слабо взаимодействует с общественностью, считает эксперт. Он напомнил, что в советское время участковым помогали также внештатные сотрудники милиции — дружинники, которые проводили рейды по неблагополучным семьям.

«Участковый заходил [к таким людям] не один, а с дружинниками, которые выступали в качестве свидетелей. Сейчас эта работа пущена на самотек. Участковые варятся в собственном соку, и конечно, никто из руководителей не предлагает увеличить их количество, чтобы снизить нагрузку на работников», — сетует Черноусов.

Руководство МВД и Прокуратура снизили контроль над работой участковых уполномоченных, что тоже привело к халатности и невнимательному отношению к своей работе, отмечает он.

«Я как полковник милиции в отставке знаю, что силовые структуры наблюдают за реакцией на те или иные недостатки в их работе. Если общественность и правоохранители реагируют, то и они улучшают свою работу», — пояснил эксперт.

Что касается наказания участковых за халатность, то, по мнению Черноусова, в России уже создалась практика привлечения таких сотрудников полиции к суду. При этом он признает, что зачастую эти приговоры являются слишком мягкими: «Если бы суды давали участковым реальные сроки, количество случаев халатности резко бы уменьшилось».

«Газета.Ru» направила официальный запрос в МВД России.