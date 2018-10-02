«Рабская система»: как избитый заключенный вышел на свободу

Евгений Макаров, видео избиения которого в ярославской исправительной колонии вызвало широкий общественный резонанс, 2 октября вышел на свободу. Последние месяцы своего срока 25-летний заключенный отбывал в Едином помещении камерного типа исправительной колонии №8, куда его перевели в декабре 2017 года из ИК-1.

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Оказавшегося на свободе после шести с лишним лет заключения Макарова у стен колонии ждали его мама, адвокат Фонда «Общественный вердикт» Эльдар Лузин, руководитель правозащитной организации «Русь сидящая» в Ярославской области Руслан Вахапов и журналисты.

«Спасибо вам большое за поддержку в этой рабской системе, которую здесь устроили!», — сказал Макаров всем собравшимся.

Напомним, что ранее избитый Евгений Макаров, который был приговорен к 6 годам и 10 месяцам заключения, попросил о досрочном освобождении.

Он направил в Заволжский районный суд Ярославля ходатайство, попросив пересчитать его срок заключения в связи с изменением подсчета продолжительности тюремного заключения.

Право он на это действительно имел — в 2012 году Макаров отбывал часть срока в СИЗО. Согласно новым правилам, один день в следственном изоляторе был уравнен с одним днем в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима, или к полутора дням, если заключенный отбывает срок в исправительной колонии общего режима или воспитательной колонии.

19 сентября суд рассмотрел ходатайство Макарова и действительно сократил срок на два месяца. Он должен был выйти на свободу через 10 дней — после вступления решения суда в силу, в случае отказа прокуратуры от обжалования.

В июле 2018 года стало известно, что заключенного Евгения Макарова избивали в двух колониях Ярославской области. Об этом рассказал журналистам глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

«Этот самый Макаров подвергся избиению не только в колонии №1. Когда его перевели в колонию №8 в декабре прошлого года, он снова подвергся там избиению», — сказал Федотов.

Тогда же, после разговора с заключенным, правозащитник заявил, что Макаров нуждается в срочной помощи психолога, а также в подготовке к жизни на воле.

По его словам, после пережитого мужчина воспринимает «вполне житейские» проблемы, которые происходят в колонии, «поводом для конфликта».

Федотов подчеркнул, что помимо необходимой помощи, Макарову будет также обеспечено свидание с матерью.

При этом Федотов отметил, что психологический портрет осужденного «достаточно благоприятный», и все 138 зафиксированных нарушений внутреннего распорядка колонии Макаровым могла предотвратить своевременная помощь специалиста.

«Он жизнерадостный человек, открытый, остро реагирующий. Просто надо было найти к нему ключ, подход», — пояснил правозащитник.

Громкое «дело ярославской колонии» стало достоянием общественности в середине июля 2018 года. Тогда широкий резонанс спровоцировало появление в интернете видео, на котором сотрудники ИК-1 по очереди избивают заключенного Евгения Макарова, осужденного в 2012 году по статье 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По информации, которую позже подтвердил ФСИН, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле.

Опубликованный видеоролик был действительно «не для слабонервных» – на протяжении всей 10-минутной записи обнаженный Макаров лежит на столе лицом вниз, а сотрудники избивают его дубинками и кулаками по ногам. Периодически заключенному на голову выливают воду, после чего он падает в обморок, а другие охранники стоят в отдалении и «жалуются» на затекшие от избиения руки.

После публикации скандальных материалов региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий, в рамках которого Евгений Макаров был признан потерпевшим.

Тогда же заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко принес свои извинения заключенному Макарову за его избиение сотрудниками ИК.

«Я хотел бы принести извинения гражданину Макарову. Извинения его родным и близким. Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, это совершили. Мне стыдно за этих сотрудников.

Стыдно за то, что они творили. Это недопустимо, конечно», — заявил Максименко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Все участники избиения будут уволены со службы, добавил замдиректора ведомства.

По данным НСН, вскоре после публикации видео с избиением группа осужденных в исправительной колонии №8 в Ярославской области написала заявление об отказе от приема пищи, в котором содержатся также требования льготных условий содержания.

Также, согласно заверениям пресс-службы ФСИН, случившиеся в ярославской колонии повлекло за собой создание специальной комиссии, которая проверит все случаи применения насилия за минувший год в каждом территориальном органе пенитенциарной системы. Помимо этого, комиссия оценит организацию деятельности сотрудников колоний и тюрем в штрафных изоляторах и камерах.

О необходимости реформ в самой системе Федеральной службы исполнения наказаний говорила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенатор выразила уверенность в том, что из российских колоний можно изжить насилие простым путем — необходимо разделить функции охраны заключенных с функцией их перевоспитания и социализации. Причем последним, по мнению Матвиенко, должна заниматься не ФСИН, а гражданская служба, которая будет «открыта для гражданского общества».