«Радикалы очень агрессивны»: к чему приведет захват храмов

Участники националистической радикальной организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) (запрещена в России) захватили Свято-Троицкий храм Украинской Православной Церкви (УПЦ) в Ивано-Франковской области на западе страны.

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Как сообщается на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ, в пятницу около 13:00 (время совпадает с московским) прихожане храма заметили рядом с зданием активистов «Правого сектора». Узнав, что националисты собираются брать церковь штурмом, они попытались им противостоять.

По рассказам очевидцев, нападавшие смогли проникнуть в церковь через музыкальную школу, которая примыкает к зданию. Радикалы выломали двери, разбили окна и стали избивать прихожан. Один мужчина получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку. Кроме того, нападавшие схватили настоятеля храма протоиерея Владимира Шувара и, заломив ему руки, пинками выбросили на улицу.

Выгнав прихожан, радикалы сменили замки в здании храма. В УПЦ сообщают, что нападение произошло настолько быстро, что штурм не удалось заснять на камеру.

«Тем более, праворадикалы вели себя настолько агрессивно, что такие действия были просто невозможными, — говорится в сообщении. — На данный момент ситуация на месте происшествия остается напряженной».

В главном управлении Национальной полиции по Ивано-Франковской области заявили, что причиной конфликта является передача комиссией Богородчанского районного совета и администрации имущественного комплекса памятника архитектуры — Митрополичьих палат Доминиканского монастыря по улице Шевченко на баланс музыкальной школе.

Против такого решения выступил представитель УПЦ Московского патриархата, который обратился в полицию, отмечается в сообщении ведомства в фейсбуке. Других причин конфликта, в том числе и на межконфессиональной почве, не установлено.

«Никакой противозаконной деятельности, касающейся культового сооружения, не осуществлялось», — добавили в управлении.

Полиция незамедлительно выехала на место происшествия, говорится в посте. За медицинской помощью обратились двое местных жителей: у одного диагностирован ушиб мягких тканей надбровной области головы, у второго растяжение связок локтя и подбит глаз.

В РПЦ уже прокомментировали новость о нападении радикалов на прихожан церкви. Замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов считает, что эти инциденты станут повсеместными, если киевские власти продолжат вмешиваться во внутрицерковную жизнь.

Сейчас на Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православным христианам.

Две из них — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

Однако украинские власти борются за признание УПЦ Киевского патриархата. В апреле этого года Порошенко обратился во Вселенский патриархат Константинополя с просьбой о предоставлении томоса (в данном случае — указа) о создании единой автокефальной церкви на Украине.

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство.

РПЦ в ответ на этот шаг разорвала дипломатические отношения с Константинополем.

Ранее митрополит Иларион рассказал, что предоставление УПЦ Киевского патриархата автокефалии может привести к тому, что раскольники начнут захватывать монастыри и храмы по всей стране.

«Если УПЦ (Московского патриархата — «Газета.Ru») признают церковью страны-агрессора, как они сейчас говорят, если ее лишат законных прав, то мы можем ожидать всего чего угодно — что раскольники возьмут контроль над большими монастырями, такими как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. Тогда, конечно, православные верующие будут защищать эти святые места, и может начаться кровопролитие», — приводит его слова RT.

Митрополит Иларион отметил, что уже сейчас Верховная рада рассматривает законы, которые будут дискриминировать и изолировать УПЦ Московского патриархата. В частности, одна из подобных инициатив предлагает переименовать УПЦ МП в Русскую православную церковь на Украине, напомнил он.

В последнее время в стране действительно все чаще происходят нападения радикалов на храмы и церкви УПЦ МП.

Так, зимой этого года был ограблен и осквернен Свято-Покровский храм в Черноморске (Одесская область). В ночь на 10 января злоумышленники пробрались в храм, сломали алтарные двери, взломали ящики для пожертвований и засыпали все помещение порошком из огнетушителей.

В апреле неизвестные подожгли храм Иерусалимской иконы Божией Матери в Киеве. Пострадала одна из стен деревянного храма.

Спустя 10 дней кто-то попытался поджечь Свято-Николаевскую церковь в Черниговской области. Также неизвестные выбили стекла в окнах и дверях храма и попытались взломать замок.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в сентябре опубликовал в сети видеообращение, в котором сообщил, что 14 октября во время религиозного праздника Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии в стране могут произойти провокации.

«Звучат угрозы, что 14 октября, на Покров, будут вновь захваты святынь так называемых московских центров. Почему «московских», а не «Христовых»? Разве у нас здесь Москва?» — сказал он.

Митрополит призвал всех людей быть «христианами не по букве, а по жизни», молиться о православных святынях и защищать их.

Митрополит Бориспольский и Броварский Антоний также сообщил, что с 2014 года на Украине было захвачено более 50 храмов УПЦ МП. По его словам, часто это совершают «люди в балаклавах, члены радикальных националистических движений». Он также отметил, что часть этих храмов после нападений передается сторонникам Киевского патриархата.

Митрополит Антоний также опасается, что после получения автокефалии этот процесс продолжится, и «в каждом селе, в каждом приходе найдутся люди, которые захотят захватить наши церкви». Он заявил, что верующие УПЦ МП сами «будут защищать свои храмы, если у них не будет надежды на закон». При этом он предположил, что киевские власти начнут еще более грубо вмешиваться в жизнь церкви, будут отбирать храмы и монастыри, чтобы самим решать, какому патриархату они должны принадлежать.