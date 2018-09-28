Обварились кипятком: из-за прорыва трубы погибли люди

По данным СК, ночью 28 сентября в дворе одного из домов на Измайловском проспекте в Петербурге прорвало магистральную трубу отопления. Инцидент произошел примерно в 04.00 утра. В результате аварии кипятком затопило заведение «Типичный Питер», в котором находились четверо сотрудников и трое посетителей. От полученных ожогов двое молодых людей скончались на месте.

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«Все посетители и сотрудники кафе покинули заведение до того, как помещение было полностью затоплено.

Один из молодых людей был вынужден вернуться за вещами. Его друг отправился за ним. В результате они погибли»,

— сказал представитель компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» РИА «Новости».

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ч.3 ст.238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц». На месте инцидента работают сотрудники полиции и аварийно-восстановительная служба. В эвакуации посетителей кафе также приняли участие специалисты наряда вневедомственный охраны Росгвардии, которые получили вызов на ЧП.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, трубу прорвало возле дома №20 по Измайловскому проспекту.

Разлив кипятка образовал в асфальте яму, в которую провалились два автомобиля, водители которых не пострадали.

Накануне теплоэнергетики работали возле соседнего дома, течь дала труба возле здания на Обводном канале. Не выдержала нагрузки и теплосеть около дома №36 по Будапештской улице.

Как заявили в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению, инцидент говорит о ненадлежащем содержании теплосетей и о «недостаточном финансировании со стороны собственников».

В ведомстве также отметили, что в результате прорыва трубы было ограничено отопление и горячее водоснабжение 76 зданий и 4 образовательных учреждений. В настоящий момент решается вопрос о возобновлении подачи тепла и горячей воды по обратному трубопроводу.

«В настоящий момент происходит обследование данной территории на предмет дополнительных фактов повреждения. О причинах говорить что-либо пока рано, выводы будут по прошествии расследования», — подчеркнули в пресс-службе администрации района в разговоре с изданием «Петербургский дневник».

Время и сроки ликвидации последствий прорыва пока не называются. Согласно предварительным данным, труба прошла все регламентные работы в рамках подготовки к отопительному сезону.

В 2017 году в Петербурге уже происходил инцидент, связанный с прорывом на теплотрассе. Тогда на Искровском проспекте кипятком затопило припаркованные машины. Теплоэнергетики сразу перекрыли отопление и горячую воду в домах, попавших в зону аварии, поэтому жертв удалось избежать.

Самый трагичный случай произошел два года назад в Петропавловске-Камчатском. Три восьмилетних мальчика погибли, упав в яму с кипятком.

Изучив запись с камеры наблюдения, правоохранители установили, что сначала в яму провалился один мальчик. Двое друзей попытались вытащить ребенка за рюкзак, однако тоже сорвались.

Как отметил уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае Виктор Тюменцев, канава с кипятком, в которой погибли мальчики, была прикрыта только листами ДСП, которые не выдержали веса детей.

Глава Камчатки Владимир Илюхин выразил соболезнования родным погибших и призвал следственные органы тщательно расследовать случившееся.

«Как дети могли попасть в тепловую камеру с кипятком прямо рядом со школой? Считаю, что это преступная халатность, которая стала причиной гибели троих детей, страшной гибели. Уверен, что следственные органы проведут самое тщательное расследование по факту случившегося, виновные должны быть наказаны», — сказал Илюхин.

Прорванные трубы нередко становились причиной разного рода бедствий. Инспекторы Росприроднадзора совместно с УФСБ по Челябинской области в 2018 году проверили 8 компаний, перерабатывающих старые трубы и установили, что восстановленные трубы продавались заказчикам под видом новых, что сразу же повышало риск аварий. Хотя переработанные трубы и имеют товарный вид, срок службы у таких конструкций короткий, особенно при высоких нагрузках. В результате аварий нередко происходит не только разлив кипятка, как в Петербурге, но и нефтепродуктов, холодной воды или выброс газа.