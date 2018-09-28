Третий не лишний: в деле Скрипалей новый подозреваемый

Спецслужбы Великобритании выявили нового подозреваемого в деле отравления Скрипалей – очередного «сотрудника ГРУ».

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Как сообщает газета The Telegraph со ссылкой на британскую разведку, третий подозреваемый ездил в Солсбери, чтобы собрать информацию для Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по версии Лондона, уже позже доставили в страну нервно-паралитический агент. В частности, в статье утверждается, что он составил план переулка, где жил Сергей Скрипаль, и выяснил, какую дверь использует бывший полковник.

«До нападения почти наверняка было проведено исследование местности, так как это является довольно важным компонентом.

Они не подошли бы к дому и не нанесли бы его («Новичок») на дверную ручку просто интуитивно», — выразил свое мнение бывший сотрудник разведки Великобритании Филип Инграм.

Эксперт по вопросам безопасности и бывший сотрудник полиции и разведки Сергей Мигдал также заявил, что отравление было специально приурочено к приезду Юлии Скрипаль, чтобы не тратить лишнее время на выслеживание цели.

«Очевидно, что отравление было приурочено к приезду Юлии Скрипаль, поскольку они (Петров и Боширов — «Газета.Ru») хотели быть уверенными, что их цель будет в Солсбери. Было бы слишком хлопотно выслеживать Скрипаля все время, это могло вызвать подозрения», — сообщил эксперт.

Мигдал также заявил, что для спецслужб уже «абсолютно очевидна связь между офицерами ГРУ и серией поддельных паспортных данных».

«Теперь мы знаем, что существует связь между офицерами ГРУ и серией номеров паспортов, и я бы предположил, что правоохранительные органы уже рассмотрели записи пограничного контроля, чтобы установить, где были оперативники», — сказал эксперт.

Сообщается, что личность нового подозреваемого удалось установить тем, кто расследовал непреднамеренное отравление «Новичком» британцев Дон Стерджесс и Чарли Роули.

Ранее журналистские сообщества The Insider и Bellingcat провели совместное расследование и установили «настоящую» личность россиянина Руслана Боширова — одного из основных подозреваемых в деле Скрипалей.

По данным журналистов, настоящее имя «Руслана Боширова» на самом деле Анатолий Чепига — он полковник Главного управления Генерального штаба ВС РФ (бывшее ГРУ). Более того, в 2014 году, по информации СМИ, Чепига был удостоен звания Героя России «за выполнение миротворческой миссии».

Как подчеркивается в статье The Insider, Русланом Бошировым Чепига стал после переезда в Москву, а точнее — после выпуска из Академии ГУ ВС РФ.

По словам журналистов, имя подозреваемого удалось обнаружить в одной из баз данных, где адрес проживания Чепиги в Хабаровске в 2003 — 2005 годах совпадал с адресом войсковой части, соответствующей 14-й бригаде спецназа ГРУ. В заметке также указано, что система «Российский паспорт» 2014 года подтвердила выясненную в ходе расследования информацию.

Личность Александра Петрова, тем временем, остается не установленной. Однако, как сообщает The Telegraph, имя является настоящим, а вот фамилия — псевдонимом.

Неделей ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сомнения по поводу результатов расследования Bellingcat об отравлении Скрипалей.

«После того, как Bellingcat сегодня опубликовали информацию о том, что согласно «базе данных ФМС» Петров и Боширов были агентами ГРУ, у меня сомнений не осталось об их близости к спецслужбам. То есть Bellingcat. И мало того, скорее всего, речь идет о специальной конторе, которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает «дезу», — заявила Захарова.

Федеральная служба безопасности РФ также начала проверку в связи с утечкой личных данных Петрова и Боширова – в частности, анкет туристов на получение заграничных паспортов и данных о пересечении границы РФ. Спецслужбы предполагают, что утечка документов могла произойти по вине сотрудников Министерства внутренних дел, которые продали их журналистам.

4 марта 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По заявлению правоохранительных органов Великобритании, нервно-паралитический агент класса «Новичок» был нанесен на ручку двери в доме Скрипаля. Пострадавшие несколько недель пребывали без сознания — Юлию Скрипаль выписали из больницы только 9 апреля, а ее отца почти на месяц позже, 18 мая.

Британские власти заявили, что к инциденту причастно российское государство. Эта версия основывалась на том, что «Новичок» разрабатывался в СССР.

Москва категорически отвергает все обвинения, так как источник происхождения вещества до сих пор не был установлен. Отметим, что несмотря на требования российской стороны предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам, британские власти проигнорировали все запросы.