Заморозки и дожди: Москву ждет испытание водой

В пятницу, 28 сентября, циклон принесет в столицу дожди. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Температура воздуха приблизится к климатической норме и днем составит +12…+14°С. Ветер ожидается порывистый, юго-западный, 7-12 м/с — очередное суровое испытание для зонтиков и слабо укрепленных конструкций. Ночью осадков не прогнозируется. Температура упадет до +2…+4°С. Ветер западный, стихнет до 3-8 м/с. Атмосферный фон низкий — 736 мм рт. ст.

Реклама

С этого дня в Москве стартует фестиваль «Золотая осень» — в его рамках организуют около 80 бесплатных экскурсий. Мы советуем посетить те, что посвящены гастрономии, ведь в такую прохладную погоду всегда хочется перекусить. Например, с Тверской площади ежедневно отправляется экскурсия «Гастрономическая Тверская». На ней москвичам расскажут, в каких палатах XVII века был открыт знаменитый грузинский ресторан, и как в столице появились знаменитые булочки с изюмом.

На прогулке «Трактиры и рестораны Петровки» участники экскурсии узнают, в какой трактир великие князья приходили специально за раковым супом, а на экскурсии «Советский общепит» покажут, где обедала партийная верхушка и артистическая богема. Не забудьте записаться на сайте и одеться потеплее.

Выходные начнутся с похолодания — днем будет +9…+11°С. Ночью синоптики не исключают заморозков, температура опустится до 0…+2°С.

Днем ожидается западный ветер (5-10 м/с), ночью юго-западный, 1-6 м/с. Атмосферное давление подскочит до 748 мм рт. ст. Возможно, это последний шанс съездить на дачу, совершить приготовления к зимнему сезону и выкопать оставшуюся морковку.

В воскресенье, 30 сентября, температура в Москве будет по-прежнему ниже климатической нормы. Днем ожидается +10…+12°С. Ветер юго-западный, снова сильный: 7-12 м/с. Ночью будет малооблачно, без осадков. Температура опустится до +2…+4°С. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Атмосферный фон очень высокий, 752 мм рт. ст.

В такую погоду важно принимать как можно больше витаминов, чтобы случайно не подхватить букет вирусных заболеваний. Поэтому в течение дня найдите время и загляните в Музей Москвы, где будет проходить благотворительный маркет «Смородиновая вечеринка». Алена Долецкая, Андрей Макаревич, Елка, Тимур Родригез и другие звезды расскажут о любимых домашних рецептах, в том числе и из этой ягоды, а также будут торговать фермерскими продуктами. Обязательно захватите с мероприятия банку варенья.





Октябрь начнется с солнечной, сухой и относительно теплой погоды. Днем 1 октября будет +12…+14°С, без осадков. Ночная температура составит +3…+5°С. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление все еще выше нормы: 750 мм рт. ст.

1 октября отмечается Международный день пожилых людей, провозглашенный в 1991 году на 45-й сессии Генассамблеи ООН. Не откладывайте на потом и позвоните своим старшим родственникам, и повторяйте это хотя бы каждые пару недель.

2 октября, во вторник, по-прежнему без осадков. Дневная температура прогнозируется в районе +10…+12°С, ночью +3…+5°С. Ветер южный, 2-7 м/с. Атмосферный фон нормализуется и составит 745 мм рт. ст.

На вечер запланируйте прогулку по парку Горького, пока все деревья еще не обсыпались, а пруды не покрылись коркой льда. В 19:30 в «Гараже» состоится лекция, на которой историк моды Ксения Гусарова расскажет, как менялось восприятие fashion-индустрии с конца XVIII века.

Почему некоторые считают, что мода — это стремление к совершенству, выражающееся в работах дизайнеров, а другие уверены, что дизайнеры лишь обманывают потребителей, предлагая им ненужные вещи по завышенным ценам? Об этом расскажут на лекции. Вход на мероприятие свободный, нужно лишь предварительно записаться.

В среду, 3 октября, небо закроют плотные облака, которые принесут в столицу дожди. Температура днем составит +12…+14°C, ночь, как ни странно, выдастся относительно теплой: +9…+11°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление слегка ниже нормы: 742 мм рт. ст. Время кутаться в теплый плед сами знаете с каким узором, пить горячие (или даже горячительные) напитки и пересматривать летние фотографии.

В четверг марафон осадков в столице продолжится. 4 октября будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами возможна гроза — едва ли не последняя в этом году. Дневная температура ожидается в районе +8…+13°С, ночью же будет +3…+8°C. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферный фон идеален: 746 мм рт. ст.

К окончанию рабочей недели давление повысится до 751 мм рт. ст. В связи с антициклоном дожди на время прекратятся, в Москве вновь станет солнечно. Днем в пятницу, 5 октября, температура составит +9…+14°С, ночью она опустится до +3…+8°С. Ветер в течение дня западный, 3-8 м/с.

Если среди наших читателей есть Рыбы, Девы или ценители современного искусства, предлагаем провести время на выставке Михаила Гаврюшова «Рыбы + единорог. Монологи». Экспозиция рассказывает обо всем, что связано с этими знаками зодиака. Вход свободный — приходите с галерею «АЗ» с 11:00 до 20:00.