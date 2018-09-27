«Синяя рука Кремля»: в Киеве появился новый памятник

В центре Киева на бульваре Тараса Шевченко, где ранее стоял памятник Ленину, появился новый арт-объект, который представляет собой огромную синюю руку, устремленную в небо. Как сообщили в Киевской городской администрации, гигантская рука «символизирует дружбу и общение». Его автором стал скульптор из Румынии Богдан Раци. Конструкция получила название Middle Way (золотая середина). При этом у огромной синей кисти почему-то две тыльные стороны, а ладонь отсутствует.

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В городской администрации также рассказали, что арт-объект был установлен временно, по инициативе киевского мэра Виталия Кличко. Открытие состоится при участии руководства городской администрации, а также румынского посла на Украине, депутатов Киевского городского совета, МИД Украины, румынской диаспоры и прессы.

Украинцы без восторга отнеслись к новому городскому украшению. «Почему она синяя? Как это связано с дружбой?» — удивляется пользователь фейсбука Сергей Власенко. «А дружба должна быть только голубой?» — спрашивает пользовательница под ником Валя Валентина, предположив, что в скором времени вандалы оставят на руке только один средний палец.

Некоторые комментаторы предположили, что памятник на самом деле называется «Бандера рвется из ада». «Все понимаю, но почему рука Кремля синяя?», — написал Ростислав Горновский.

«Синяя кисть дружбы» теперь закрывает собой постамент, на котором стоял памятник Ленину, пока в 2013 году во время Евромайдана участники уличных акций протеста не сбросили скульптуру. Теперь на постаменте установлен герб Украины, а надпись «Ленiн» до сих пор видна на камне.

На Украине в последние годы ведется активное замещение памятников советского периода. В мае этого года президент Украины Петр Порошенко заявил, что на территории страны уничтожено почти 1,5 тыс. памятников Ленину. Политик также добавил, что в рамках закона о декоммунизации были переименованы 52 тыс. площадей и улиц и почти тысяча населенных пунктов.

Нынешним летом глава Института национальной памяти страны Владимир Вятрович предложил демонтировать все монументы и доски в честь маршала Георгия Жукова.

Письмо за подписью Вятровича в фейсбуке опубликовал депутат харьковского облсовета Дмитрий Булах. Чиновник написал письмо главе Института нацпамяти, в котором интересовался, можно ли сносить памятные знаки в честь Жукова. В ответ Вятрович отметил, что Георгий Жуков «причастен к установлению советской власти вооруженным путем», поэтому памятные знаки в его честь подлежат демонтажу, а объекты топонимики — обязательному переименованию.

Досталось на Украине и памятникам советскому генералу Николаю Ватутину. Весной в Сумской области на северо-востоке страны радикалы украли монумент военачальнику, который в годы Великой Отечественной войны командовал 1-м Украинским фронтом.

В марте в городе Бердичев Житомирской области была разрушена мемориальная доска на памятнике генерала.

Также в Киеве неизвестные осквернили памятник Ватутину на его могиле.

Министерство иностранных дел России возмутилось действиями «украинских неонацистов», у которых имя Ватутина «вызывает глубокую ненависть и низменное стремление опорочить подвиг героя, освобождавшего народ Украины от гитлеровского порабощения».

«19 апреля группа отморозков из профашистского формирования украинских национал-радикалов «Национальный корпус» попыталась осквернить памятник Н.Ф. Ватутину, установленный на его могиле в центре Киева», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В МИД России также призвали власти Украины предпринять необходимые меры, чтобы больше не допустить осквернения «памяти тех, кто спасал мир от коричневой чумы».

С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Согласно документу, все улицы и города в стране, названные в честь советских государственных и военных деятелей должны быть переименованы.

Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации», и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

Кроме памятников и улиц, украинские власти обратили свое внимание и на День Победы. Теперь официально он носит название «День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов». Также был учрежден День памяти и примирения, который празднуют на Украине восьмого мая. Основные мероприятия в честь окончания войны проводятся именно в этот день.