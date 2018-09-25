Съела весь мозг: жена каннибала идет под суд

Расправа над приятельницей

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летней Натальи Бакшеевой — жены «краснодарского каннибала». Женщина обвиняется в подстрекательстве к убийству. Об этом сообщает прокуратура и Следственный комитет по Краснодарскому краю.

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Согласно данным следствия, 8 сентября 2017 года Бакшеева вместе с супругом Дмитрием и его знакомой 35-летней жительницей Кировской области распивали спиртные напитки на заброшенной территории возле летного военного училища Краснодара.

Через некоторое время между женщинами возник конфликт. Обозленная Бакшеева уговорила мужа убить спутницу. По данным следователей, мужчина «в силу слабого характера и психологического состояния» согласился выполнить просьбу супруги.

Дмитрий достал из рюкзака нож и нанес женщине два удара в область груди.

Затем он расчленил ее тело — при этом часть фрагментов оставил на пустыре, а другую забрал с собой в общежитие, расположенное на территории военного училища. Там он проживал вместе с супругой.

В комнате мужчина сделал совместные фотографии с фрагментами тела погибшей на свой телефон, однако через некоторое время потерял его. Мобильник спустя три дня, 11 сентября, обнаружили местные жители. Открыв галерею, они увидели ужасающие снимки. Горожане отнесли телефон в полицию.

Задержать супружескую пару правоохранителям удалось в октябре того же года. По данным СК, в ходе обыска по их месту жительства были обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе.

«На кухне были изъяты фрагменты пищи и замороженные мясные части неизвестного происхождения. Согласно заключению проведенной генетической экспертизы, изъятые образцы принадлежат убитой женщине. В подвале и на прилегающей территории были обнаружены и изъяты некоторые останки тела убитой», — отметили в Следственном комитете.

Жену признали вменяемой

По данным «КП-Кубань», на первом допросе Дмитрий Бакшеев заявил, что останки жительницы Кировской области он нашел в лесу напротив летного училища и решил принести их в общежитие. Затем он начал фотографироваться с головой женщины — после он положил останки в пластиковое ведро с холодной водой и лег спать. С какой целью он делал это, мужчина объяснить не смог.

«Утром он поехал на квартиру, где занимался отделочными работами, и сделал несколько снимков с рукой в ротовой полости, при этом пальцы кисти засунул себе в нос», — говорится в справке о ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Из-за того, что Бакшеев болен открытой формой туберкулеза, его поместили в специализированное лечебное учреждение — там он находится и по сегодняшний день. «Это заболевание препятствует завершению стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы», — объяснили в прокуратуре Краснодара.

Жену Бакшеева эксперты национального медцентра психиатрии и наркологии им. Сербского признали вменяемой.

Во вторник, 25 сентября, в СК заявили, что следователи собрали достаточную доказательственную базу. В связи с этим уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Детдомовец с тяжелой судьбой

Известно, что 36-летний Дмитрий Бакшеев зарабатывал на жизнь ремонтом квартир. По словам Юлии Майстренко, которая знает его с самого детства, первые годы своей жизни он провел в детдоме.

«Когда ему было три года, мальчика усыновила семейная пара Светлана и Владимир Бакшеевы. Они тогда жили в общаге на Зиповской», — рассказала жительница Краснодара «КП-Кубань».

Вскоре приемные родители родили свою дочь.

«Дима часто бродил по улице один, был немного замкнутым. Но знаю точно, что он очень любил животных, особенно собак. Постоянно играл с ними на улице. Была у нас бродячая черная полуовчарка, звали ее Ночка. Так он за ней по пятам везде и всюду ходил», — рассказала Майстренко.

В 15 лет Бакшеев узнал, что у его матери обнаружили рак — спустя некоторое время она умерла. После смерти супруги отец стал небрежно относиться к сыну. Когда у мужчина появилась новая возлюбленная, ему и вовсе стало не до сына.

«Сестре Димы не доставалось, она-то родная, а он — приемный. С тех пор, он стал жить, где придется. То в общаге у отца, то на улице. А еще его за воровство несколько раз судили, сидел он и за угон машины», — отметила местная жительница.

После освобождения Бакшеев перебивался случайными заработками — клал плитку на тротуаре и отделывал квартиры. С личной жизнью у него не складывалось.

«Он всегда был такой неопрятный. Общался с непонятными особами, особенно с теми, кто любил выпить, хотя сам редко и мало прикладывался к бутылке. В одной из таких компаний лет так шесть назад Дима и познакомился с Натальей», — сообщила знакомая «краснодарского каннибала».

Во всем виноват алкоголь

Наталья выросла в Абхазии — после школы она поступила в Армавирское медучилище. Уже будучи на Кубани, она познакомилась со своим первым мужем — офицером авиации Олегом Шапоренко. Девушка переехала к нему в общежитие и через некоторое время родила сына Николая.

Когда супруг скончался, Наталья начала выпивать. На очередном застолье она встретила Дмитрия Бакшеева. Пара быстро сошлась, и уже через несколько месяцев мужчина переехал к ней в общежитие.

«Оформить свои отношения официально они решили только пять лет спустя. Наталья взяла фамилию Дмитрия, а ее сын стал жить отдельно», — сообщила «КП-Кубань» знакомая пары Виктория.

По словам друзей, Бакшеевы были обычной семьей — не забывали поздравлять с днем рождения, звали в гости и много шутили. При этом сын Николай, продолжает собеседница издания, редко общался с матерью.

«Наташа ведь выпивала, Коле стыдно за нее было. А как-то я несколько дней не видела Наташу, даже спросила у Димы, где она. Тот ответил, что жена его лежит в психбольнице в отделении неврологии», — отметила она.

За несколько месяцев до убийства Виктория встречалась с Бакшеевым. Во время встречи он рассказал об их с Натальей планах переехать в Башкирию.

«Почему именно туда — не сказал. Вроде, родни у них там не было. Жаловался, что в Краснодаре работу найти не могут. И собирают деньги на переезд. Вот даже не думала, что этот тихий человек убивал людей. Такое чувство, что его просто зомбировали», — сообщила приятельница «краснодарских каннибалов»

Супружеская пара могла быть причастна не к одному, а к десяткам убийств. Об этом сообщали местные издания со ссылкой на правоохранителей, участвовавших в оперативно-следственных мероприятиях.

«Дома у пары нашли телефоны жертв, различные видео-уроки и рецепты приготовления человечины. На одном из снимков на усыпанном мандаринами блюде лежит приготовленная голова человека. Вместо глазниц — оливки, к носу прикреплен лимон», — заявил один из оперативников.

На кухне Бакшеевы хранили банки с консервированным мясом неизвестного происхождения. Кроме того, следователи обнаружили в общежитии 19 лоскутов кожи, а в морозилке — несколько пакетов с останками.