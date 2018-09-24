Склонности к суициду не было: умер «вор в законе» Вагон

В пермской исправительной колонии номер 11 найден мертвым криминальный авторитет Владимир Вагин, известный по прозвищу «Вагон», сообщил РИА Новости председатель ОНК в Пермском крае Георгий Ситников.

Он уточнил, что 54-летний заключенный Вагин был обнаружен мертвым в своей камере на минувшей неделе.

«К нам поступила информация о том, что он скончался. Причиной смерти было указано самоубийство», — отметил Ситников.

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Вместе с тем он выразил сомнение в том, что «вор в законе» покончил с собой. По словам председателя пермской ОНК, примерно год назад он лично виделся с Вагиным, когда тот отбывал наказание в колонии особого режима. Ситников подчеркнул, что тогда не увидел в поведении заключенного ничего, что указывало бы на склонность к суициду. Собеседник агентства отметил, что Вагон читал книги, чувствовал себя «нормально и достаточно оптимистично».

«Необходимо дождаться официальной версии, было это самоубийство, или была это смерть от какого-то заболевания», — заключил Ситников.

Ранее, 22 сентября, сообщение о том, что Владимир Вагин покончил с собой, распространило информационное агентство «Прайм Крайм». Как отметили в ИА, тело криминального авторитета обнаружили в камере после отбоя, в период примерно с 22:30 до 23:00 часов по местному времени (0:30 – 01:00 по мск).

Как сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Пермскому краю, причины смерти Вагина расследует Следственный комитет (СК). «Для выяснения обстоятельств происшествия в Пермский край выехала комиссия ФСИН России», — отметили в ведомстве.

Вагина осудили в октябре 2015 года в Нижнем Новгороде.

Суд обвинил его в том, что 15 марта 2009 года ночью он приехал к одному из развлекательных клубов, чтобы помочь своему другу Сергею Тишкову, у которого возник конфликт с компанией отдыхавших в кафе «Сохо». Разборки начались на улице из-за того, что у одной из знакомых Тишкова якобы украли дамскую сумку.

Когда Владимир Вагин с несколькими своими компаньонами подъехал к кафе на Bentley и BMW, то увидел, что у его друга разбито лицо. После этого он сразу пошел к обидчикам разбираться. При этом он ругался и размахивал небольшим ножом-брелоком от ключей.

Оппонентам его личность оказалась известна. Когда они его узнали, то начали кричать: «Вова, успокойся!» — после чего разбежались в разные стороны. Вагон погнался за одним из них, но по пути напал на стоявшего у входа случайного посетителя, которого принял за одного из обидчиков.

Как выяснилось впоследствии, подвергшийся нападению Вагина 23-летний Федор Лучинкин был профессиональным кикбоксером, проходившим к тому же переподготовку в Нижегородской академии МВД. В кафе, где произошла потасовка, сотрудник полиции праздновал день рождения вместе с братом Александром, который, кстати, оказался мастером боевых единоборств. Вдвоем они обезвредили криминального авторитета, повалив его на землю. Однако в общей драке Вагон нанес Федору Лучинкину резаное ножевое ранение груди.

Когда «вор в законе» узнал о личности потерпевшего, то, как сообщало следствие, сбежал в Дубай (ОАЭ). Вагина объявили в международный розыск. В августе 2014 года после экстрадиции Вагона на территорию России и доставки его в Нижегородскую область расследование уголовного дела по факту произошедшего в кафе возобновили.

В 2015 году ему вменили в вину умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, неопасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, и назначили наказание в виде одного года девяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении. На судебном процессе арестованный криминальный авторитет заявил, что даже не думал об убийстве незнакомца. К тому же он извинился перед потерпевшим за ножевое ранение.

В марте следующего года приговор был обжалован, а апелляционный суд изменил осужденному наказание на 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Вагон, наряду с такими криминальными авторитетами, как Юрий Пичугин (Пичуга) и Василий Христофоров (Воскрес), считался одной из главных фигур славянской части клана известного вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан). По данным СМИ, титул «вора в законе» он приобрел в 1995 году.