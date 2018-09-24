«Они сами этого хотели»: кто раздел тюменских студентов

По всей стране сейчас проходят посвящения в студенты для новоиспеченных первокурсников. В ходе одного из таких мероприятий в тюменском КТЗ «Байконур», видеоролики из которого мгновенно заполонили интернет, молодые люди раздевались догола и выполняли неприличные задания за сертификат в тату-салон на 1000 рублей.

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Развратные конкурсы проходили в рамках мероприятия под скромным названием «Городское посвящение в студенты», на которое реклама в социальных сетях зазывала представителей всех тюменских вузов. Стоимость билетов колебалась в зависимости от комфортабельности зон – от «серебряной» до VIP.

«В эту ночь никакой цензуры, настоящий кайф, здесь можно все», — говорится в анонсе вечеринки.

Судя по фотографиям, на которых по сцене разгуливают обнаженные девушки, а также видеороликам с записью конкурсов весьма двусмысленного содержания, цензуры на мероприятии и правда не было. Например, девушки чистили ртом бананы, зажатые между ногами парней.

Однако, как утверждают организаторы «посвята», несовершеннолетние туда проникнуть не могли – охрана проверяла документы у всех посетителей клуба. Кроме того, мероприятие делилось на две части: 16+, которая длилась до 23:00 и не предполагала никаких конкурсов, и 18+.

«Для совершеннолетних участников такие конкурсы норма, вернее не совсем, но девушек никто насильно не раздевал, они сами этого хотели и сами это делали. Девушки оказались готовы так сделать за призы», — рассказал один из организаторов городской вечеринки Марк Сушков изданию «72.ru. Тюмень онлайн».

Среди вузов, студенты которых отметились на мероприятии, прокомментировать ситуацию пока смог только один – Тюменский государственный университет. Представители ТюмГУ официально заявили, что не имеют отношения к организации скандальной вечеринки.

«Друзья, в свете последних событий хотим сказать следующее: единственная вечеринка для первокурсников ТюмГУ, организованная нашим университетом, состоялась 14 сентября. То, что произошло на днях (22 сентября) — не наша история. Мы за адекватные тусовки и клевые вечеринки, за которые потом никому не будет стыдно!», – прокомментировали события в официальной группе вуза в социальной сети «ВКонтакте».

По факту появления в интернете видеороликов со скандального посвящения в студенты СКР по Тюменской области уже начал доследственную проверку.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области также сообщили, что

сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проверят вечеринку на предмет участия в ней лиц, не достигших 18-летнего возраста.

Как оказалось, студенческие вечеринки с «обнаженкой» могут оказать влияние на жизнь человека и спустя много лет. Так, в отношении кандидата в Верховный суд США от американского президента Дональда Трампа Бретта Кавано 24 сентября было начато расследование в связи с обвинениями в сексуальном домогательстве от женщины, к которой он приставал на студенческой вечеринке в общежитии 35 лет назад.

По информации журнала The New Yorker, заявительница Дебора Рамирез утверждает, что Кавано домогался к ней во время учебы в Йельском университете, где она изучала социологию и философию. На одной из вечеринок, на которую были приглашены она и Кавано, студенты решили поиграть в алкогольную игру. По словам Рамирез, в ходе игры Кавано вел себя неподобающим образом и требовал касаться его гениталий, однако она тогда оттолкнула его. Женщина призывает ФБР расследовать этот инцидент.

В ответ на обвинения Кавано заявил, что такого инцидента не было вообще и он готов защищать свое доброе имя. «Те, кто знает меня, говорят, что этого не было. Я готов дать показания, сказать правду и защитить свое доброе имя», — заявил кандидат на пост в Верховном суде.

Ранее сообщалось, что в 2016 году из-за конкурса на раздевание во время посвящения в КемГУ были уволены декан истфака и два его заместителя.

Увольнение декана произошло на следующий день после служебной проверки, организованной руководством университета. Представитель вуза Мария Венедиктова сообщила журналистам, что для выяснения всех обстоятельств произошедшего была даже создана отдельная комиссия.

Студентов, участвовавших в «обнаженной» фотосессии, отчислять или наказывать каким-либо иным способом не стали.

Все студенты дружно встали на сторону декана: многие высказались о том, что он не виноват, а вся история была раздута СМИ.

По словам студентов, их никто не заставлял раздеваться, и большинство из участников «посвята» сняли с себя одежду ради получения дополнительных баллов в конкурсе.

День посвящения в студенты 2015 года также обернулся отставкой для ректора одного из московских вузов. Тогда шестеро первокурсников купили 25 бутылок водки и выпили спиртное из тазика, в результате чего пятеро 17-летних молодых людей и одна 18-летняя девушка были госпитализированы с отравлением. Все они являлись студентами столичного Института современного искусства (ИСИ).

После инцидента ректор института Ирина Сухолет опубликовала на официальном сайте учебного заведения сообщение об отставке.

«После того как все виновные будут наказаны, все сочувствующие и равнодушные изменят свою позицию или уйдут, я покину свое ректорское кресло, потому что не имею права быть руководителем, если у меня под носом могло такое произойти! Не знаю, как с этим жить дальше!» — заявила она в сообщении.