Крупная новозеландская сеть супермаркетов Countdown изъяла из продажи клубнику австралийской марки после того, как в ягодах были обнаружены иголки. Об этом сообщает телеканал ABC.

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Представители магазина оповестили о произошедшем власти Австралии. На данный момент идет расследование. «В Countdown мы серьезно относимся к продовольственной безопасности, поэтому мы сняли с продажи оставшуюся часть клубники марки Choice в супермаркетах Countdown, SuperValue и FreshChoice, пока проводим расследование с нашими поставщиками», — заявили в сети супермаркетов.

В середине сентября в австралийском штате Квинсленд 21-летний мужчина был госпитализирован после того, как проглотил клубнику с иголкой. Позже полиция зафиксировала несколько случаев обнаружения швейных иголок и булавок в клубнике, а также бананах и яблоках.

Они оказались в партиях как минимум семи местных производителей.

«Это ставит под угрозу жизни семей, а также подвергает риску производство клубники»,— заявила премьер штата Анастасия Палащук и призвала сограждан сплотиться для поимки виновника этого «бездушного поступка». Между тем, в сети жители Зеленого континента призывают и вовсе отказаться от свежего фрукта. «Не ешьте клубнику — там иголки», — пишет один из пользователей твиттера.

Глава Минздрава Новой Зеландии Грег Хант попросил Организацию по стандартам пищевых продуктов Австралии и Новой Зеландии незамедлительно провести расследование по данным инцидентам.

«Мы попросили федеральное агентство выяснить, были ли недостатки цепи снабжения и есть ли действия, которые мы можем предпринять, чтобы помочь полиции», — заявил министр. Он также призвал местных жителей разрезать клубнику перед употреблением, чтобы избежать травм полости рта.

Власти, тем временем, запустили федеральное расследование. Они пообещали выплатить 100 тыс. австралийских долларов (70 тыс. долларов США) тому, кто поможет выявить нарушителя. Кроме того, 19 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство намерено ужесточить наказание за умышленное повреждение продуктов — вплоть до тюремного заключения сроком до 15 лет. Ранее было предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 10 лет. Об этом сообщает австралийское отделение Associated Press.

«Сейчас очень важно дать четкий сигнал правонарушителям — наказание будет суровым. Вы получаете 15 лет за хранение детской порнографии и финансирование терроризма. За умышленное повреждение продуктов вы тоже можете получить от 10 до 15 лет», — заявил Морисон.

По данным телеканала Sky News Australia, законопроект получил одобрение сената.

Согласно информации Минсельхоза Австралии, производители клубники уже понесли убытки в размере $115 млн.

Часть импортеров из Великобритании и России уже приостановили ввоз некоторой продукции из Австралии, отмечает телеканал 9news. Кроме того, австралийская сеть Woolworths изъяла из продажи в своих магазинах по всей стране швейные иглы.

Между тем, «клубничный скандал» увеличил продажи австралийских фермеров. Об этом сообщает агентство AFP. В соцсетях появились многочисленные мемы про клубнику — в том числе с рецептом Павловой, популярного в Новой Зеландии и Австралии торта-безе со свежими фруктами. Также местные жители делились фотографиями упаковок клубники, на которых был стикер «проверено на металлодетекторе».

I think they mean 'NO metal detected' but interesting to see Australia's needles-in-#strawberries scare impacting sales #Thailand. pic.twitter.com/ezFiwM7M1g — Liam Cochrane (@Liam_Cochrane) 21 сентября 2018 г.

«Все идет вверх. Общественная поддержка действительно потрясающая. Продажи растут. На этой неделе у меня были заказы каждый день», — заявил AFP Джим Рипепи, семья которого занимается выращиванием и оптовой продажей клубники.

Большая часть нынешних инцидентов с обнаружением игл во фруктах — результат действий шутников. Они узнали об участившихся случаях, решили подкладывать острые предметы в клубнику самостоятельно. Такую версию высказывают австралийские следователи. 20 сентября полиция штата Новый Южный Уэльс задержала подростка, который занимался подобным правонарушением. Он признался в содеянном и заявил, что делал это ради забавы.

По данным правоохранителей, с подростком будут работать сотрудники системы предупреждения преступлений среди молодежи. При этом на след настоящих злоумышленников полиции выйти пока не удается.

На данный момент известно о сотне жалоб, касающихся обнаружения игл во фруктах, отмечает Sky News.

При этом в полиции уверены, что большинство из них на самом деле сфальсифицированы. Правоохранители предупредили всех «шутников» об уголовной ответственности за публикацию постановочных фотографий ягод с иглами внутри.

Отметим, что Квинсленд является крупнейшим производителем клубники в Новой Зеландии. В штате находятся около 150 коммерческих производств — их ежегодный доход составляет 130 млн австралийских долларов.