«Небольшая победа»: тюремщики США пощадили Бутину

Задержанную правоохранительными органами США по обвинению в незаконной деятельности в качестве иностранного агента россиянку Марию Бутину перевели на общий режим в тюрьме города Александрия штата Вирджиния. Данное обстоятельство МИД России назвал «небольшой, но все же победой».

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«Благодаря совместным усилиям МИД России, посольства и адвокатов администрация тюрьмы города Александрии согласилась перевести Марию на общий режим содержания. Таким образом, закончился 35-дневный период так называемой «административной сегрегации» (изоляции), обычно применяемой к матерым уголовникам», — поясняется в сообщении российского дипведомства.

Теперь заключенной разрешены прогулки на свежем воздухе, пользование спортзалом, реабилитационные занятия, а также свидания с посетителями.

«Благодарны всем, кто все это время поддерживает Марию. Со своей стороны продолжим оказывать ей консульскую и другую помощь в полном объеме. Будем добиваться безусловного освобождения политической заключенной, невинно пострадавшей в результате внутриамериканских антироссийских «разборок», — резюмируется сообщение российского внешнеполитического ведомства.

Отец заключенной Валерий выразил удовлетворенность таким решением администрации тюрьмы, передает ФАН.

«Чувствует она себя приемлемо, психологически, физически, также уверена, что ей удастся доказать свою невиновность», — рассказал он.

Днем ранее адвокаты Бутиной запросили в американском университете, который она закончила, копии списка ее группы. Один из адвокатов обвиняемой Альфред Керри в начале сентября направил в университет запрос с требованием документов, относящихся ко времени обучения Бутиной в вузе.

В частности, юристы Бутиной запросили в университете копию списка каждой группы для каждого из курсов, который посещала россиянка в американском университете. Помимо этого, запрашиваются и фотографии группы, в случае их наличия.

Один из профессоров университета ранее заявил, что Бутина рассказывала своим одногруппникам о том, что она помогала налаживать коммуникацию между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и российскими властями.

За неделю до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия проведет демарш в Госдепартаменте США из-за ареста Бутиной.

«Проведем новый демарш в Госдепартаменте в связи с инсинуациями американских официальных структур в наш адрес по поводу дела Марии Бутиной», — пообещала дипломат, не уточняя при этом, в чем именно будет заключаться «демарш».

Также Захарова снова требовала от США предъявить доказательства вины арестованной. «Пока министерство юстиции США не представило ни одного, даже косвенного, доказательства вины россиянки», — подчеркнула дипломат.

В начале нынешнего месяца американская прокуратура признала, что ошиблась, обвинив Бутину в оказании секс-услуг за «должность в организации с особыми интересами», передает НСН.

Представители ведомства пояснили, что неверно поняли смысл сообщений, которыми Бутина обменивалась с «другим лицом». При этом правоохранители отметили, что все еще сомневаются в характере чувств, которые Бутина испытывает к республиканцу Полу Эриксону.

29-летняя гражданка России

Мария Бутина, проживающая в Вашингтоне, была арестована 15 июля нынешнего года в американской столице.

«Начиная с 2015 года и вплоть до февраля 2017 года Бутина работала по кураторством высокопоставленного чиновника из России, ранее являвшегося членом законодательной власти Российской Федерации а затем ставшего высшим должностным лицом в Центральном банке России. Этот российский чиновник был помещен под санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в апреле 2018 года», — говорится в сообщении Судебного департамента США.

Под высокопоставленным чиновником имеется в виду заместитель председателя Центробанка РФ Александр Торшин.

В судебных документах подробно описываются якобы «попытки Бутиной действовать в качестве агента России на территории Соединенных Штатов, развитие отношений с американскими чиновниками и проникнование в организации, имеющими влияние в американской политике, с целью продвижения интересов Российской Федерации».

Ведомство также указало, что Бутина проживала в Соединенных Штатах по студенческой визе и не зарегистрировалась в качестве агента РФ, как того требует закон.