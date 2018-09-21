Карельский душегуб: безумный убийца признал свою вину

«Женщины – это грязь»

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Петрозаводска. Мужчина на данный момент задержан – его обвиняют в убийстве двух девушек. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета по Республика Карелия.

Реклама

«В ходе комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Карелия, подозреваемый задержан», — говорится в сообщении.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в пятницу сообщил, что подозреваемый признал свою вину. По данным местных СМИ, на допросе он вел себя неадекватно и заявлял, что все женщины — «это грязь». Телеканал Рен-ТВ пишет, что мужчине могут назначить судебно-психиатрическую экспертизу.

По словам Парфенчикова, местный житель является безработным, ранее был судим – при этом из колонии он вышел 2 года назад. Помимо двух убийств, он также обвиняется в бытовом преступлении. «Этот эпизод тоже связан с использованием колющего предмета, был причинен тяжкий вред здоровью гражданке. На сегодняшний день три эпизода объедены в одно уголовное дело», — заявил он.

Региональные СМИ пишут, что речь в этом эпизоде идет о сожительнице подозреваемого, которую он ранил накануне убийств — девушка была госпитализирована.

Глава республики призвал внимательно изучить причины, которые привели к этим преступлениям. «К большому сожалению, в обществе такие трагедии происходили и ранее. Но как данность это нельзя принимать. Все мы находимся под тяжелым впечатлением того, что произошло в республике», — сообщил Парфенчиков.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства преступления, назначают судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

«Односельчане в шоке»

Первое убийство произошло вечером 19 сентября у общежития Петрозаводского медицинского колледжа. Мужчина многочисленные ножевые удары в горло и живот 20-летней девушки. Ее полураздетый труп обнаружили на тротуаре между студенческим кампусом и троллейбусным управлением в ночь со среды на четверг — он лежал в луже крови.

Позже выяснилось, что жертвой стала студентка 4 курса медицинского колледжа Людмила Трынова — она приехала учиться в Петрозаводск из села Толвуя. Последний раз девушка заходила в социальные сети в 23:30 19 сентября — предполагается, что через некоторое время на нее напал злоумышленник.

Студентка росла в полной многодетной семье — у нее есть старшая сестра и два младших брата. «Все обсуждают, односельчане в шоке. Такая девочка была хорошая, умная, красивая. Такая страшная смерть», — заявили СМИ знакомые убитой.

Изначально местные предполагали, что обидчиком мог стать экс-бойфренд девушки, с которым она рассталась, не дождавшись его из армии. Знакомые Людмилы рассказывали, что видели парня у общежития незадолго до убийства. Эта версия развеялась, когда приятель молодого человека заявил, что тот до сих пор находится в армии.

«Мы с ним лучшие друзья. Он сам только сегодня узнал о случившемся. У нас нет даже предположений, кто мог с ней это сделать», — заявил он изданию «Вечерний курьер». Отметим, что на данный момент родственники погибшей собирают деньги на похороны Людмилы.

Известно, что правоохранители усилили охрану места, где произошло убийство студентки. «Наряд полиции необходим для охраны места происшествия и недопущения совершения правонарушений. Сотрудники полиции будут находиться по крайней мере до завершения следственных действий рядом с местом преступления», — заявили петрозаводскому изданию «Республика» в местном МВД.

По данным издания «Руна», администрация колледжа предоставит учащимся, находящимся в стрессе от произошедшего накануне убийства, услуги психолога.

Впервые ударил ножом девочку в школе

Второе убийство произошло около 14:00 20 сентября у стадиона «Юность», который находится в получасе ходьбы от места первого преступления. По данным «Губерния Daily», 27-летняя менеджер по недвижимости Александра каталась в парке на велосипеде, когда на нее с ножом напал мужчина. Он нанес ей колото-резаные ранения – известно, что у девушки было перерезано горло.

Раненую горожанку сразу же обнаружили местные жители – они заявили, что какое-то время у нее прощупывался пульс. Однако к приезду медиков девушка скончалась. Между тем, очевидец трагедии видел убегающего с места происшествия мужчину. Об этом сообщает издание «Петрозаводск говорит»

Около стадиона «Юность» следователи нашли охотничий нож, которым мужчина совершил убийства.

По данным «Вечернего курьера», правоохранители отследили маршрут передвижений по камерам видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина быстрыми шагами подходит к такси, садится в машину, которая тут же начинает движение. Выяснилось, что водитель довез злоумышленника прямо до его дома. Таксист впоследствии опознал подозреваемого.

«На голову больной, двоечник, ни с кем не общался, одиночка по жизни. Кстати, у него вполне приличная семья: мама-гинеколог работает, папа не знаю, чем занимается, но тоже адекватный»,

— делятся впечатлениями знакомые злоумышленника в городском сообществе.

«В 8 классе пырнул одноклассницу ножом, но тогда дело быстро замяли, типа чуть куртку порезал, а никаких ран не нанес! Так и доучился до 9 класса, потом сидел в тюрьме за что-то», — вспоминает местная жительница.