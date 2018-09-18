«Монументальное бедствие»: ураган унес десятки жизней американцев

Число людей, погибших в результате урагана «Флоренс», увеличилось до 32 человек. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на данные местных властей. Природное бедствие настигло восточное побережье страны 14 сентября. Хотя за выходные ураган ослаб до шторма, американцы продолжают прятаться в убежищах.

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Больше всего досталось жителям Северной и Южной Каролины — именно по этим штатам пришелся первый удар стихии в пятницу.

Среди погибших — женщина и ее восьмимесячный ребенок, которые были убиты огромных деревом, рухнувшим на их кирпичный дом в городе Уилмингтон, Северная Каролина. Кроме того, из-за урагана погиб 81-летний мужчина — он умер, пытаясь эвакуироваться из своего дома в том же штате.

Еще один пожилой американец погиб после удара электрическим током — 78-летний мужчина пытался подключить удлинители к генератору электричества. Стихия погубила еще одного пенсионера из США — его снесло ураганом во время того, как он вышел во двор проверить своих охотничьих собак. Трагическая смерть настигла и 61-летнюю американку из северо-каролинского города Юнионвилл. Женщина ехала на машине, когда на ее автомобиль рухнуло дерево.

«Это монументальное бедствие для нашего государства. Это эпическая буря, которая все еще продолжается, так как уровень воды в реках все еще растет», — заявил накануне губернатор Северной Каролины Рой Купер.

Хотя ураган «Флоренс» покинул Южную и Северную Каролину, число погибших продолжает расти. В городах бушует сильный шторм с дождем, сопровождающийся паводками и торнадо. Улицы превратились в бурлящие реки, усеянные спасательными шлюпками.

Торнадо в том числе обрушился и на Виргинию. В столице штата Ричмонд это природное явление разрушило огромное здание — в результате погиб один человек. «Это произошло очень незаметно. Внезапно мы услышали свист, спустились в нашу ванную, а в ней уже не было окон. Через минуту мы выглянули за дверь, и все деревья уже лежали на земле. Все случилось в течение одной минуты», — рассказал житель Виргинии Fox News.

Lots of damage in western Chesterfield. These are pics from business on Speeks Rd. pic.twitter.com/qGFBrWKft6 — Lt. Jason Elmore (@CFEMSPIO) 17 сентября 2018 г.

Жители некоторых районов Северной Каролины начинают постепенно возвращаться в свои дома. Во вторник, 18 сентября, ожидается, что убежище покинут жители города Райтсвилл Бич, на побережье которого пришелся первоначальный удар «Флоренс». Однако власти просят граждан быть бдительными, так как из-за наводнения проход ко многим домам до сих пор осложнен.

Между тем 488 тыс. домов в Северной и 16 тыс. в Южной Каролине до сих пор обесточены. Реальное число людей, оставшихся без электричества, в разы больше, так как в одном доме может проживать большая семья, отмечают власти.

Особенно тяжко жителям Уилмингтона — город настолько глубоко погрузился в воду, что никто до сих пор не смог в него вернуться.

Хотя властям удалось открыть одну дорогу в населенный пункт, жителям пока запрещено приезжать домой.

Фоторепортаж: Флоренция-на-Каролине: на США обрушился мощный ураган __is_photorep_included11968687: 1

«Мы не хотим, чтобы люди возвращались обратно. У нас еще много работы по ликвидации последствий урагана», — объяснил губернатор Северной Каролины Рой Купер. В департаменте транспорта штата не знают, как долго дорога будет оставаться открытой. Поэтому сейчас власти пытаются поставить в Уилмингтон как можно больше ресурсов — в том числе топлива. Они также призвали местных жителей наполнить ванны и другие емкости водой, так как топлива в любой момент может не хватить для поддержания работы водоочистных станций.

Американец Джеймс Аммонас переехал в Уилмингтон несколько недель назад и уже успел потерять свою машину из-за урагана. Мужчина хотел помочь с продуктами девушке, у которой не было еды, и в результате его автомобиль затопило, передает телеканал CNN.

По словам Аммонаса, местные жители пребывают в стрессе, так как они до сих пор не знают, в каком состоянии находятся их дома.

Пострадали и жители 22-тысячного города Ламбертона, расположенного в южной части Северной Каролины. На него в 2016 году уже обрушивался ураган Мэтью — тогда уровень воды в реке Лестер увеличился настолько, что прорвало дамбу.

По данным метеорологов, уровень воды в реке может достигнуть 7,8 метров. В таком случае весь город будет затоплен. От наводнения пострадал дом жителя Ламбертона Билла Козака. После двух природных катастроф он планирует уехать из города вместе с семьей. «Мне кажется, власти сделали недостаточно, чтобы предотвратить такие ужасные события», — заявил мужчина.

Несмотря на опасность наводнения, многим местным жителям пришлось остаться в своих домах из-за того, что в приютах не было места для их питомцев. Тем не менее, нашлись и те, кто покинул родное гнездо, оставив в нем своих животных.

Так, американский журналист Маркус Дипаола обнаружил в северо-каролинском городке Леланде шестерых собак, хозяева которых оставили их в клетке на заднем дворе.

Rescued six dogs in Leland, NC, after the owner LEFT THEM locked in an outdoor cage that filled with flood water that was rapidly rising.



We got them out, but by the time we left, the water was so high that they would have drowned. BRING YOUR PETS WITH YOU! #HurricaneFlorence pic.twitter.com/tRibGxCjXy — Marcus DiPaola (@marcusdipaola) 16 сентября 2018 г.

«Нам удалось вытащить их, однако к тому времени, когда мы ушли, вода поднялась на такой уровень, что животные могли прости утонуть. Пожалуйста, забирайте своих животных с собой!», — написал он в твиттере и прикрепил кадры освобождения шести собак из заточения.

По словам президента США Дональда Трампа, около 20 тыс. американских военных помогают пострадавшим от урагана «Флоренс». «Это потрясающие люди, и сейчас они проходят через многие испытания», — заявил он, выступая в Белом доме.

Трамп пообещал, что власти «сделают все, чтобы американцы были в безопасности», а также позаботятся о семьях погибших в результате природного бедствия.

По данным Национальной метеорологической службы на 23:00 по местному времени (06:00 по Москве), ураган Флоренс находится в 32 км от города Моргантаун, расположенного в Западной Виргинии. Ожидается, что во 18 сентября из-за него пройдут сильные ливни в восточной Пенсильвании, Вашингтоне, Нью-Йорке и Массачусетсе.

Синоптики называют «Флоренс» одним из самых опасных ураганов за последние годы. Он обрушился на атлантическое побережье США в пятницу, 14 сентября. После этого он сразу ослабел до первой категории — сейчас же его уровень понижен до шторма. Ветер на данный момент не превышает 75 км/час. Тем не менее, сохраняется угроза сильных наводнений. Это связано с тем, что шторм принес огромное количество осадков. Около 27 тыс. жителей Северной и Южной Каролины помещены во временные убежища и ждут разрешения вернуться домой.