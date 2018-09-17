Школа унижений: педагог называла детей «убогими»

Школа №695 в Пушкине оказалась в центре скандала после того, как в Сеть попала видеозапись с одного из уроков. Учительница музыки отчитывает учеников шестого класса, оскорбляет их и периодически переходит на крик. Она называет детей «убогими», «тупыми», «бедными во всех отношениях», не понимающими «узким умишком, для чего ходят» на уроки. Саму школу педагог охарактеризовала как «бедняцкую».

«Серьезно, именно такие слова учительница музыки говорит шестиклашкам. А потом разучивает с ними песенки или, я не знаю, играет им ужасно богатого Баха и не менее благополучного Бетховена»,

— написала в фейсбуке активистка Наталия Сивохина, разместившая видеозапись.

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«Собственно, это еще даже не дно. Бывают учителя и похуже, чем эта милая, пока не заговорит, дама. Но детей-то жалко. Кто-нибудь знает, что в таких случаях делать? Жалобы родители уже писали — ни к чему не привело», – добавляет Сивохина.

Прокуратура Пушкинского района в связи с публикацией видеозаписи начала проверку о ненадлежащем поведении учителя в отношении учеников. «Представители школы, а также учитель вызваны в прокуратуру для дачи объяснений по существу. В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения», – говорится в сообщении ведомства.

Судя по сайту школы, педагогический стаж учительницы, попавшей на видео, составляет более 33 лет, она учитель первой категории.

По сообщениям Neva.Today, родители учеников и раньше жаловались руководству школы на преподавателя, однако никаких мер принято не было. Комментарии директора школы СМИ пока получить не удалось.

Однако в пресс-службе администрации Пушкинского района опровергли, что реакции от руководства школы на жалобы родителей не было. Там также заявили изданию «Литтлван», что проверку в отношении педагога начали сразу же после публикации видеоролика в Сети. На данный момент учитель не отстранена, но находится на больничном.

Прокомментировали в администрации района и сам видеоролик, опубликованный в интернете, заявив, что там представлен лишь момент урока, в котором отсутствует информация о предыдущих высказываниях школьников и учителя: «Ребята сняли, как на них ругаются, но зато свое поведение почему-то не отобразили в видеоролике. Они намеренно и целенаправленно сподвигли на это педагога».

Что касается упреков в бедности, то, по мнению администрации, имелась в виду не материальный аспект, а духовный.

«Почему она их назвала бедняками? Только духовно бедный человек не будет ценить внутренний мир своего собеседника. Именно это имелось в виду», — сообщили в администрации.

В конце апреля в сети появился ролик, на котором учитель истории пытается насильно усадить за парту нарушившего дисциплину ученика одной из мурманских школ, держа его за плечи и шею. Параллельно мужчина пытался стыдить мальчика за то, что он бегал по коридору во время урока. Даже несмотря на просьбу его одноклассников, учитель отказался отпускать ребенка.

Выпускница школы, в которой произошел инцидент, заявила, что школьник ранее угрожал учителю ножом, а также говорил, что «убьет его и вырежет всю его семью». Она также выразила сочувствие педагогу, поскольку тому приходится взаимодействовать с «социально опасными детьми», которых «нельзя выпускать из кабинета», потому что «без наблюдения учителей он совершал акты вандализма» вроде вырывания труб в туалете, натягивания лески, а также нанесения неприличных граффити на стенах.

О самом педагоге, преподающем историю и обществознание 16 лет, бывшие ученики отзываются положительно, называя того «сдержанным и приличным», «практически не поднимавшим голоса». Ученики считают, что насильно усаженный ребенок «специально спровоцировал педагога».

31 января прокуратура Ивановской области потребовала возбудить уголовное дело в отношении учительницы русского языка и литературы школы города Пучеж, которая, по словам учеников, избивала их во время уроков, в том числе деревянной указкой. «В ходе проведенной проверки установлено, что учитель неоднократно наносила удары учащимся по различным частям тела, причиняя им физическую боль, психические и нравственные страдания», — заявила районный прокурор Валентина Кручинина.

Родители потребовали уволить педагога и возбудить уголовное дело по статьям «ненадлежащее исполнение обязанностей педагогическим работником» и «жестокое обращением с несовершеннолетним». Учительнице может грозить до трех лет лишения свободы.