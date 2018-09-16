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Новое отравление в Солсбери. LIVE

В Солсбери оцепили ресторан из-за самочувствия посетителей

В британском Солсбери оцеплен ресторан: мужчина и женщина плохо себя почувствовали во время ужина. Прилегающие к заведению дороги перекрыты. Полицейские осматривают место происшествия. «Газета.Ru» следит за развитием событий.
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23:40

По сообщению Daily Mail, все посетители оцепленного ресторана находятся внутри. Полиция, медики и представители спецслужб в костюмах химзащиты инспектируют помещение. Гостям заведения сообщили, что им придется сдать кровь на анализ в госпитале Солсбери.

23:31

Ресторан находится на улице Хай-Стрит — в четырех минутах ходьбы от Садов королевы Елизаветы, закрытых после того, как 44-летняя британка Дон Стерджесс погибла, подвергшись в конце июня воздействию нервно-паралитического агента класса «Новичок». Как показало следствие, в день отравления она вместе со своим другом Чарли Роули прогуливалась в этом саду.

23:20

Медиков вызвали в 17:15 по местному времени (в 19:15 по Москве). На место происшествия приехали четыре машины скорой помощи, среди которых была бригада чрезвычайного реагирования.

По словам 16-летнего Сэма Праудфута, который находился рядом с местом происшествия, из машины скорой помощи вышел мужчина «в полностью белом костюме с маской» и направился в ресторан.

23:13

Вот так недавно выглядело место происшествия.

23:10

Это будет уже третий эпизод, связанный с отравлением в Солсбери. Напомним, в начале марта там на скамейке были найдены без сознания экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Через несколько месяцев, в конце июня, от отравляющего вещества пострадали британские граждане Чарли Роули и Дон Стерджесс.

23:08

В связи с инцидентом полиция графства Уилтшир опубликовала заявление.

«Полицию вызвали сотрудники скорой помощи в ресторан Prezzo на центральной улице Солсбери в 20.45 мск после медицинского инцидента с двумя людьми — мужчиной и женщиной. В качестве меры предосторожности ресторан и прилегающие дороги были перекрыты, пока полицейские осматривают место происшествия и пытаются определить обстоятельства, из-за которых стало плохо посетителям», — говорится в тексте сообщения.

23:05

Здравствуйте, дорогие друзья! В британском Солсбери новое происшествие. За ужином в ресторане Prezzo мужчине и женщине стало плохо во время ужина. Прибывшая на место происшествия сотрудники скорой помощи после медицинского осмотра вызвали полицию — это произошло в 20.45 по московскому времени. Правоохранители оцепили заведение, прилегающие дороги перекрыты.