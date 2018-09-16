Новое отравление в Солсбери. LIVE

Медиков вызвали в 17:15 по местному времени (в 19:15 по Москве). На место происшествия приехали четыре машины скорой помощи, среди которых была бригада чрезвычайного реагирования.

По словам 16-летнего Сэма Праудфута, который находился рядом с местом происшествия, из машины скорой помощи вышел мужчина «в полностью белом костюме с маской» и направился в ресторан.