Открестились: РПЦ рвет с Константинополем

На внеочередном заседании Священного синода Русской православной церкви (РПЦ), посвященном вероятному предоставлению автокефалии украинской церкви, был принят ряд решений, призванных показать крайнюю степень недовольства действиями Константинопольского патриархата.

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В частности, синод приостановил молитвенное поминовение патриарха Варфоломея, также клирики РПЦ не смогут проводить богослужения совместно с представителями Вселенского патриархата, а сама РПЦ временно откажется от участия в структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют иерархи Константинопольской православной церкви, включая епископские ассамблеи в странах диаспоры.

Принятые решения не предполагают однако прекращения евхаристического общения, то есть полного разрыва отношений между РПЦ и Фанаром. Однако председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион подчеркнул, что дальнейшие решения Русской православной церкви будут зависеть от действий Константинополя.

«Если они доведут свое черное дело до конца, мы полностью разорвем с ними евхаристическое общение», — заявил митрополит Иларион.

Как отметил патриарх,

РПЦ намерена противостоять планам Константинополя точно так же, как она делала это в начале XX века.

Напомним, ранее Константинопольские экзархи — то есть представители Константинопольского патриархата — прибыли на Украину «и приступили к работе» по подготовке к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ), о чем стало известно Московскому патриархату. Об этом на внеочередном заседании Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) заявил патриарх Кирилл.

«То, что сейчас происходит в связи с посылкой так называемых экзархов, является зеркальным отображением того, что предпринимал Константинопольский патриарх в 20-х годах [прошлого века], когда наша Церковь во главе со святейшим патриархом Тихоном находилась в тяжелейших условиях», — напомнил священнослужитель.

В начале 1920-х годов патриарх Константинопольский Григорий VII «якобы по просьбе неких православных» направил в Москву комиссию, сообщил патриарх Московский Кирилл. «Естественно, Русская православная церковь никаких просьб в адрес патриарха Григория VII не направляла, видимо, их направляли раскольники-обновленцы. И патриарх Тихон написал очень ясное, канонически обоснованное письмо с протестом», — отметил патриарх.

РПЦ, по его словам, должна «следовать той линии, которую очень мужественно определил святейший патриарх Тихон», даже если он «испытывал тягчайшее давление со стороны властей».

Святейший патриарх Константинопольский Варфоломей назначил двух своих экзархов на Украину 7 сентября. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Иларион из Канады.

В соответствующем сообщении отмечалось, что эти шаги были предприняты в рамках подготовки к предоставлению автокефалии УПЦ.

В распространенном заявлении Священного Синода РПЦ написали, что данное назначение представляет собой угрозу единству православной церкви. Там также предупредили о том, что ответ Московского патриархата на последние действия Константинопольского патриарха Варфоломея последует в самое ближайшее время.

«В оправдание своего вмешательства в дела иной поместной церкви Константинопольский патриарх приводит ложные толкования исторических фактов и ссылается на якобы имеющиеся у него исключительные властные полномочия, каковыми он в действительности не обладает и никогда не обладал», — подчеркнули в заявлении Синода. К тому же, по мнению составителей документа, такие действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквями и создают «реальную угрозу единству всего мирового православия».

В Священном Синоде подчеркнули, что «вся полнота ответственности за данные антиканонические деяния ложится лично на патриарха Варфоломея и тех лиц в Константинопольской церкви, которые их поддерживают». Это связано с тем, что такие серьезные действия патриарх Варфоломей предпринял без ведома митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (УПЦ МП).

В Украинской православной церкви также заявили, что ответственность за возможные негативные последствия данного шага будет полностью лежать на Константинопольском патриархате.

«Назначение экзархов является грубым нарушением канонической территории Украинской православной церкви. Назначение экзархов в Киев состоялось без ведома блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия как единого канонического епископа города Киева. Ответственность за возможные негативные последствия этого деяния должна лежать на Константинопольском патриархате», — написали в заявлении отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Украинской православной церкви (УПЦ МП), которое разместили на сайте церкви.

В ОВЦС также указали на то, что решение Константинопольского патриархата не соответствует второму правилу Второго Вселенского (Константинопольского) собора: «Не будучи приглашенными, епископы да не переходят за пределы своей области».

Московский патриархат ранее также раскритиковал решение Константинополя. Глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал назначение патриархом Константинопольским Варфоломеем своих представителей на Украине без согласования с Московским патриархатом «беспрецедентно грубым вторжением» на территорию этого патриархата. «Такие действия не могут остаться без ответа», — предупредил Легойда.

К тому же он надеется, что в Константинополе понимают важность решений, принимаемых в отношении Украины, и отдают себе отчет в последствиях, к которым они могут привести.

Стоит отметить, что во Вселенском патриархате всецело поддерживают желание Киева создать единую автокефальную украинскую поместную церковь. 28 июля епископ Эдмонтонский УПЦ в Канаде Иларион прибыл в Киев для участия в праздновании Крещения Руси. На встрече с президентом Украины он огласил послание вселенского патриарха Варфоломея. В тексте говорилось, что дарование украинской церкви автокефалии является «конечной целью» Константинополя. Там также написали и о «желании восстановить единство разделенного церковного тела на Украине». «Не будем забывать, что Константинополь никогда и никому не уступал территорию Украины посредством какого-либо церковного акта», — заметил Варфоломей.