Холода крепчают: Москва поскачет в осень

Пятницу, 14 сентября, москвичи проведут под лучами солнца — температура воздуха в столице днем поднимется до +19…+21°С. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Ночью же синоптики обещают +6…+8°С. Ветер при этом будет юго-западный 1-6 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.

Температура продолжит расти и в субботу. 15 сентября в Москве ожидается теплая и солнечная погода до +21…+23°C. При этом ночью будет +9…+11°C. Ветер переменный, слабый со скоростью 1-6 м/с. Атмосферный фон на уровне 751 мм рт. ст.

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На «Хлебозаводе» в этот день развернется маркет «4 сезона», на котором соберутся мастера рукоделия, дизайнеры одежды и аксессуаров. Площадка идеально подойдет для любителей авторских шоу-румов и хэндмейд-украшений. После шопинга вы сможете перекусить домашним печеньем, приобрести медовые муссы и другие деликатесы.

В воскресенье, 16 сентября, с запада к столице приблизится фронтальный раздел — он принесет дожди и снизит показания термометров. Днем температура составит +16…+18°С, а ночью понизится до +12…+14°С.

Ветер юго-западный — в дневное время 7-12 м/с, а в ночное 4-9 м/с. Атмосферное давление упадет сразу на несколько пунктов и составит 744 мм рт. ст.

В залах Москонцерта на Пушечной с 12:00 до 21:00 состоится концерт, на котором выступят джазовые и эстрадные исполнители, а также фольклорные ансамбли. В фойе, тем временем, будут показывать отрывки из спектаклей по произведениям Михаила Зощенко, Ильфа и Петрова, а также Игоря Губермана и Василия Шукшина. Ближе к вечеру начнутся мастер-классы по танго — вход свободный.

В начале новой недели, 17 сентября, в Москве будет солнечно, и тепло. Днем в понедельник обойдется без осадков — синоптики обещают +19…+21°С и юго-западный ветер 4-9 м/с. Ночью температура составит +13…+15°С, ветер с тем же направлением 3-8 м/с. Атмосферный фон 750 мм рт. ст.

В Московском музее в 20:00 начнется полуторачасовая лекция, посвященная художественным опытам революционного десятилетия. На ней искусствовед Александр Салиенко расскажет, как Октябрьская революция повлияла на отечественное искусство, как художники выражали настроения людей, а также каким образом происходил поиск советской идентичности и пролетарского стиля. Записи не требуется, вход свободный.

Во вторник, 18 сентября, к столице вновь приблизится атмосферный фронт, который принесет плотные облака и небольшие дожди. Днем синоптики прогнозируют +17…+19°С, ночью +12…+14°С, по области +9...+14°С. Ветер западный 8-13 м/с. Атмосферное давление — 746 мм рт. ст.

В этот день вы еще можете успеть посетить один из летних фестивалей, который проходит на Новом Арбате до середины октября — фестиваль «Букинист». Здесь можно обменяться книгами, побродить вдоль букинистических лавок и убедиться в том, что ваше фамильное собрание сочинений А. П. Чехова — вещь чрезвычайно ценная, некоторые за такое платят немалые деньги.

19 сентября, в среду, дожди в столице продолжатся. Дневная температура составит +12…+14°C, ночная она опустится до +9…+11°C. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферный фон — 742 мм рт. ст.

В этот день в Доме Гоголя пройдет встреча, приуроченная к 80-летними юбилею Владимира Высоцкого. Мероприятие посвятят его роли в картине Владимира Назарова «Хозяин тайги».

В четверг, 20 сентября, в Москве снова пройдут кратковременные дожди — возможна гроза. Температура днем составит +13…+18°С, а ночью опустится до +8…+13°C. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

Чем еще можно заняться в прохладный вечер четверга, как не устроить поход в кино с друзьями? Тем более, в этот день состоится премьера комедии-боевика «Агент Джонни Инглиш 3.0».

Знамениты мистер Бин — Роуэн Аткинсон — неожиданно исполняет роль агента британской разведки и любимца роковых красоток. Если же у вас будет настроение взглянуть на что-то милое и доброе, то отправляйтесь на мультфильм «Большой кошачий побег». Он в духе «В поисках Немо», но вместо рыбок вы будете наблюдать за жизнью пушистых котов.

Неделя завершится без особых погодных изменений. В пятницу, 21 сентября, резко повысится атмосферное давление — до 758 мм рт. ст. Дожди прекратятся, в столице снова станет солнечно. Дневную температуру синоптики прогнозируют в районе +14…+19°С, ночью же будет +8…+13°С. Ветер северный 5-10 м/с.