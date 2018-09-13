«Запутывание и ложь»: Лондон ответил «отравителям» Скрипалей. LIVE

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В завершение беседы с RT мужчины выразили надежду, что Лондон найдет реальных людей, причастных к отравлению Скрипалей, и принесет им извинения. «Вся эта ситуация — это просто фантастическое совпадение», — считает Александр Петров. «Просто хочется, чтобы нас хотя бы немножко оставили в покое. Просто хочется спрятаться и спокойно отсидеться все это время», — заключил Руслан Боширов.
Петров и Боширов хотят, чтобы реальные отравители принесли им извинения. «Вы представить не можете, что произошло с нашей жизнью. Каждый день на всех телеканалах во весь экран две наших фотографии. Мне реально страшно, я опасаюсь, я напуган. Я не знаю, что будет завтра», — объяснил Боширов.
«Я даже стараюсь уже не смотреть новости. Он [Петров] смотрит. Просто иногда спрашиваю: есть ли что-то новое, и жду ответа, что нет — все по-старому. А он отвечает: да есть, накручивают и накручивают. Сколько уже можно?», — отметил Петров.
В Министерстве иностранных дел Великобритании интервью Петрова и Боширова назвали очередным примером «запутывания вопроса и лжи» со стороны российских властей. Об этом в ведомстве заявили РИА «Новости».
«Правительству очевидно, что эти люди — офицеры российской военной разведки, ГРУ, и что они использовали чрезвычайно токсичное незаконное химоружие на улицах нашей страны», — заявил агентству представитель британского внешнеполитического ведомства.
Россияне затруднились объяснить, почему на снимках с видеокамер аэропорта «Гатвик» они запечатлены в одном и том же месте в одно и то же время. «Я думаю, это надо у них [британских правоохранителей] спросить. Мы прошли вместе — через одного таможенника. По коридору мы также шли вместе. Мы всегда вместе», — заявил Боширов.
Маргарита Симоньян показала мужчинам их снимки, опубликованные британскими полицейскими. Петров и Боширов сообщили, что одежда, в которой они были на этих фотографиях, сохранилась в их гардеробе.
«Это та одежда, в которой мы сейчас ходим. Ботинки с одного из фото мы купили 3 марта в Лондоне. Моя обувь промокла, поэтому я пошел и купил себе новую. Эта одежда у нас сейчас в России. Даже сегодня я пришел в той куртке, которая запечатлена на снимках», — заявил Боширов.
Британская полиция указывала, что Петров и Боширов неоднократно посещали Европу за последние годы. Мужчины эту информацию подтвердили.
«В основном ездили по бизнесу. Мы изучаем рынок спортивного питания в Европе, выбираем самое необходимое, приезжаем в Россию и решаем, как можно доставить эти новинки сюда», — объяснил Петров.
Напомним, что о существовании Петрова и Боширова весь мир узнал 5 сентября, когда британские следователи назвали их имена. В тот же день были опубликованы стоп-кадры видеозаписей уличных камер, запечатлевшие передвижения россиян по Лондону и Солсбери.
Фоторепортаж: Опубликованы фото подозреваемых в отравлении Скрипалей
Мужчины также опровергли сообщения об их причастности к ГРУ. По словам Петрова и Баширова, они — предприниматели средней руки. «Просто если мы сейчас расскажем о нашем бизнесе, пострадают люди, с которыми мы работаем. Если вкратце, это фитнес-индустрия, все, что касается спортивного питания — витамины, микроэлементы, протеин и так далее», — заявил Петров.
Если бы Путин не призвал Петрова с Бошировым к публичному выступлению, они бы записали видеообращение. «Мы раньше не сталкивались со СМИ и было бы проще излить душу именно в интернете», — объяснил Петров.
Петров отметил, что после того, как Лондон назвал их подозреваемыми, они с Бошировым не знали, куда им нужно обратиться. Мужчины даже раздумывали о посещении посольства Великобритании.
«В полицию, в Следственным комитет, в посольство Великобритании, ФСБ. Мы были в непонятках, куда нам сунуться», — добавил он. «Когда жизнь полностью перевернулась, ты не понимаешь, что тебе делать, куда идти. Многие пишут, говорят, почему бы не пойти в посольство Великобритании и не объяснить им все», — отметил Боширов.
Боширов попросил не лезть в их с Петровым частную и личную жизнь. Так он ответил на просьбу Симоньян рассказать о том, что объединяет мужчин. «Мы пришли сюда к вам за защитой, а получается какой-то допрос», — сказал Боширов и отказался отвечать на вопрос RT.
На вопрос, было ли у них с собой во время поездки в Великобританию отравляющее вещество, россияне ответили отрицательно. «Мне кажется, это вообще бред», — констатировал Петров.
RT интересуется, лежал ли в их чемодане флакон от духов Nina Ricci, который Лондон называет вещественным доказательством преступления. Именно в нем якобы находился нервно-паралитический агент «Новичок».
«Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо? Когда проходишь таможню, проверяют все вещи. Если бы у нас что-то было, у них бы возникли вопросы, зачем у мужчины в багаже лежат женские духи», — ответил Боширов.
Симоньян интересуется, успели ли Боширов и Петров за время нахождения в Солсбери подойти к дому Скрипалей. «Может быть, мы к нему и подходили, если бы знали, где находится», — ответил Петров. «Может, и проходили, может, и не проходили. До этой ситуации, пока не начался кошмар с нами, я вообще не слышал эту фамилию, не знал ничего про них», — заявил Боширов.
RT попросило собеседников восстановить по часам их трехдневную поездку в Великобританию.
«2 марта мы прилетели, приехали на вокзал посмотреть расписание поездов. В Солсбери делать больше одного дня нечего. Мы приехали туда 3 марта — пытались погулять по городу. Но так как город был завален снегом, нам удалось пробыть в нем всего полчаса», — ответил Петров.
В городе был снежный коллапс, продолжает Боширов. «Ни одной фотографии — никто не показывает, что 3 марта в городе был коллапс. Там невозможно было пройти, мы вымокли по колено», — отметил он.
«Естественно мы ехали, чтобы посетить Стоунхедж, собор Девы Марии, но сделать это не удалось, так как город был в полной «жиже». Мы промокли, вернулись на вокзал и на ближайшей электричке уехали обратно. Минут 40 мы провели на вокзале в кафе», — добавил Петров.
Петров отметил, что когда он вместе с Бошировым прилетел в Лондон, они боялись, что самолет посадят не с первого раза. «В Англии 2 и 3 марта был транспортным коллапс из-за снегопода. Он был настолько мощный, что завалило все города», — сообщил он.
Боширов добавил, что железные и автомобильные дороги приостановили свою работу по всей стране. «Это показывали по всем телеканалам. Они были перекрыты полицейскими, машинами скорой помощи. Не было вообще движения — никакого. Непонятно, почему сейчас об этом не вспоминают», — заявил он.
Александр Петров и Руслан Боширов в интервью подтвердили свои личности. «Мы на самом деле те, кого показывали на видео. Это наши настоящие имена», — заявили они.
Главред RT Маргарита Симоньян указала своим собеседникам на то, что выглядят они напряженными. «А как бы вы выглядели, если бы вашу жизнь за один день перевернули с ног на голову, просто сломали», — ответил ей Боширов.
Накануне президент России Владимир Путин выразил надежду, что Александр Петров и Руслан Боширов публично расскажут о себе.
Путин рассказал, что властям РФ известны подозреваемые по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, о которых сообщили спецслужбы Британии, — об этом он заявил, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.
В интервью RT Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что ездили в Солсбери с туристическими целями. «Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город», — заявил Петров.
Боширов отметил, что Солсбери — популярный у туристов городок, где находится знаменитый собор. «Солсбери знаменит не только во всей Европе, но и во всем мире. В том числе своим 120-метровым шпилем и своими часами — самыми первыми часами, которые были изобретены в мире и которые до сих пор идут», — заявил он .
«С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери», — объяснил Петров.
Добрый день, дорогие читатели! Сегодня стало известно, что Александр Петров и Руслан Боширов, обвиненные британскими следователями в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, дали интервью изданию RT. «Газета.Ru», как, наверное, и вы, с нетерпением ждала, когда «отравители», наконец, расскажут о себе. И вот это случилось.