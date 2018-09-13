«Запутывание и ложь»: Лондон ответил «отравителям» Скрипалей. LIVE

Петров и Боширов хотят, чтобы реальные отравители принесли им извинения. «Вы представить не можете, что произошло с нашей жизнью. Каждый день на всех телеканалах во весь экран две наших фотографии. Мне реально страшно, я опасаюсь, я напуган. Я не знаю, что будет завтра», — объяснил Боширов.

«Я даже стараюсь уже не смотреть новости. Он [Петров] смотрит. Просто иногда спрашиваю: есть ли что-то новое, и жду ответа, что нет — все по-старому. А он отвечает: да есть, накручивают и накручивают. Сколько уже можно?», — отметил Петров.