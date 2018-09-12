Падение до нуля: когда придут заморозки

Вместо демисезонных пальто и курток москвичам можно сразу доставать шубы и пуховики: город ждет серьезное похолодание. Об этом заявили в Гидрометцентре России.

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Ближайшие дни в столице еще сохранится относительно теплая погода: +21…+23°C 12 сентября и +18…+20°C 13 сентября. Однако все испортят идущие оба дня кратковременные дожди и крепкий ветер — до 18 м/с в среду и до 17 м/с в четверг.

По официальной классификации, ни ураганом, ни штормом его, к счастью, назвать нельзя, это всего лишь буря, однако, например, подобный ветер в конце мая 2018 года повалил в Москве 108 деревьев.

Как бы то ни было, в МЧС уже предупредили горожан о порывах и попросили их соблюдать все меры предосторожности. А именно: держаться вдали от ветхих строений, старых деревьев и разного рода конструкций, не внушающих доверия. Также не рекомендовано парковать машины под деревьями.

14 сентября осадки прекратятся, а ветер сменит направления с южных направлений на западное и северо-западное и ослабеет до 5-10 м/с. Утихнут и дожди. А вот температура начнет стремительно падать. В ночь на пятницу похолодает до +8…+10°C, по области до +5…+10°C, а в некоторых районах температура опустится даже до нуля. Днем она снова повысится до показателей бабьего лета: в Москве до +19…+21°C, в Подмосковье до +16…+21°C.

Примерно такая же ситуация сохранится и в выходные: похолодание ночью и +15…+20°C днем, облачно с прояснениями, возможен слабый дождь.

Драматичные изменения начнутся в понедельник. Ночью столбики термометров в столице покажут +5…+10°C. Днем ситуация только ухудшится, и температура окажется на 20°C ниже той, что наблюдается сейчас.

«В понедельник, 17 сентября, в столичный регион придет более холодный воздух из-за скандинавского антициклона. При умеренном северном ветре температура в течение суток составит -2…+3°C», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Такая же ситуация, по прогнозам, сохранится и во вторник, 18 сентября.

Будут ли в Москве в связи с резким похолоданием экстренно включать отопление — пока неизвестно. Горячую воду в батареи подают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже +8°С и по прогнозу погоды ожидается ее дальнейшее снижение. Однако в прошлом году отопительный сезон начался значительно раньше, чем предписано инструкциями. 26 сентября резко похолодало и среднесуточная температура держалась на уровне +7°С. 28 сентября столичные власти распорядились включить отопление в связи с поступающими от москвичей жалобами на холод.

Отметим, что самое холодное 17 сентября за всю историю метеонаблюдений пришлось аж на 1891 год — тогда в Москве стоял мороз -4°C. А самым теплым этот день был в 1955 году, когда температура поднялась до +28°C.

Впрочем, метеорологи утверждают, что аномальным похолоданием грядущую синоптическую ситуацию в Москве назвать нельзя. «Данные показатели близки к норме», — подчеркивают в Гидрометцентре. Ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк также рассказала «Газете.Ru», что такие температурные перепады «вполне нормальны для середины сентября».

«Наиболее холодными на этой неделе обещают быть ночь с четверга на пятницу и с пятницы на субботу.

Но несмотря на то, что температурный режим постепенно начнет снижаться, все равно до конца текущей недели температура будет оставаться несколько выше даже средних многолетних значений. Просто к выходным положительное отклонение температуры от нормы составит порядка двух градусов, не более того. Тем не менее, говорить о каком-то аномальном холоде, безусловно, преждевременно», — заявила специалист.

Она также отметила, что, по статистике, первые заморозки в Подмосковье начинаются уже в августе, поэтому ничего экстраординарного в грядущем похолодании нет. Оно, в основном, связано с ночным остыванием воздуха, что естественно для ранней осени.

Волосюк также сообщила, что на дальнейшее заметное потепление москвичам можно не рассчитывать. «С летом мы распрощались в минувшие выходные», — отметила она.

При этом весь сентябрь, по ее мнению, может оказаться более теплым, чем обычно. Как сообщила синоптик, первая декада месяца оказалась на четыре градуса выше нормы и, судя по предварительным расчетам, вторая половина также вполне будет укладываться в рамки средних многолетних значений. «К тому же не будем забывать, что в этом году у нас осень достаточно сильно задержалась. У нас лето продлилось чуть ли не на месяц дольше обычного», — напомнила эксперт.