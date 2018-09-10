Лету конец: в Москву идут холода

Осень в Москве началась с по-летнему теплой погоды. Однако уже на этой неделе в столице местами пройдут небольшие дожди, температура упадет до климатической нормы, а к выходным опустится ниже нее.

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Минувшие выходные стали «финальным аккордом климатического лета» для жителей столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что лето, которое задержалось в столице на месяц дольше положенного, заканчивается. Уже в понедельник, 10 сентября, жителей и гостей столицы столбики термометров не поднимутся выше +23 градусов.

По словам Тишковца,

всему виной влияние атмосферного фронта с юга, который пригнал в Москву облака. «Самое длинное климатическое лето 2018 года в Москве закончилось,

сегодня, что называется, «прощай лето, здравствуй осень». Местами брызнут пока что небольшие дожди, дневная температура из-за сокращения притока солнечного тепла будет понижаться. Сегодня 19–21 градус, по области 17–22 градуса», — рассказал Тишковец.

Заметно портиться погода начнет в середине недели. Сентябрь окончательно вспомнит, что он осенний месяц и в город придут ливневые дожди, которые еще больше снизят температуру.

В пятницу москвичей ждет короткий проблеск «бабьего лета» — 14 сентября будет солнечно и без осадков, а дневная температура сохранится на уровне +18...+20°С. Но выходные будут испорчены. «К концу недели в работу вновь включится антициклон, поэтому уже с вечера четверга, в пятницу погода наладится: солнечно, без осадков. Днем 19–21 градус, хотя ночью будет прохладно, плюс 5–10 градусов. В субботу и воскресенье новый циклон с запада принесет дожди, пасмурное небо, ночью 9–14 градусов, днем максимум 16–21 градус», — сообщил синоптик.

По мнению синоптиков, лето 2018 года вошло в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

В течение уходящей недели летняя погода наблюдалась во всех районах Центрального федерального округа. Температура выше нормы отмечалась в регионах Дальнего Востока, Урала, Поволжья, а также в Брянской, Белгородской и Воронежской областях.

«Поскольку на большей части России средняя температура превысила норму, или была близка к ней, нет ничего удивительного в том, что в целом по Российской Федерации средняя температура прошедшего лета расположилась на границе первой пятерки самых теплых значений за всю историю метеонаблюдений», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

В метеобюро также отметили, что летние температуры зашкаливали и на большей части Европы, в Передней Азии, на севере Китая и западе США. «Европейцы пережили самое жаркое лето в истории континента. В Китае его средняя температура достигла абсолютного максимума, впервые установленного в 2010 году, а в США входит в первую пятерку самых высоких значений», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в связи с засушливой жаркой погодой синоптики объявили о повышении уровня погодной опасности в столице на 10 и 11 сентября. Гидрометцентр объявил на эти дни «желтый» уровень опасности погоды. Кроме того, «желтый» уровень погодной опасности был объявлен в нескольких регионах Центрального федерального округа, в числе которых Калужская, Смоленская и Владимирская области. В Ярославской области уровень погодной опасности даже повысили до оранжевого.

Жаркая погода принесла Москве еще одну неприятность — с юга прилетела каштановая моль, от которой пострадали зеленые насаждения в городе.

Как отметил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в ходе Второго климатического форума городов, жара не только вызывает необходимость чаще поливать растения, но и стимулирует размножение вредителей и развитие у деревьев и кустарников различных заболеваний.

Руководитель ведомства также добавил, что в связи с изменениями климата в столицу также начинают мигрировать животные, характерные скорее для южных регионов: «Я, например, в прошлом году на своем балконе обнаружил летучую мышь. До этого в Москве никогда не видел этих животных».