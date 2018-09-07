Цветные волосы, пирсинг и мини: за что выгоняют из школ

Дочь депутата пермской городской думы отстранили от занятий в школе из-за розового цвета волос. Об этом парламентарий написала в фейсбуке.

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К записи она приложила фотографию распоряжения администрации учебного заведения. В документе говорится, что ученицу не допустили до уроков «в связи с нарушением требований к внешнему виду».

Среди других нарушений десятиклассницы администрация школы указала также «замену классического костюма набором подходящей по цвету одежды и отсутствие эмблемы гимназии». Согласно распоряжению, девушке снова разрешат заниматься в классе при «устранении нарушений».

Однако депутат заявила, что ее дочь не будет перекрашивать волосы.

К посту она прикрепила фотографию дочери, на которой видно, что волосы у девушки покрашены в бледно-розовый оттенок.

Спустя несколько часов после появления первой записи в фейсбуке о происшествии в школе депутат разместила новый пост. В нем она сообщила, что «директора школы приводит в ярость позиция родителей, которые готовы поддержать своего ребенка».

По ее словам, на встрече с директором ее дочери «предложили индивидуальный план обучения с целью ограничить возможность ее контакта с другими детьми». Кроме того, поделилась женщина, ей угрожали, пытались убедить в том, что она плохая мать, и намекали на то, что «сын учится в этой гимназии в первом классе».

Как отметила депутат, во время встреч с работниками школы она пыталась поднять вопрос о том, как компенсировать пропущенные уроки дочери, а также вернуть ее на занятия. Однако все обсуждение постоянно упиралось в требование учителей и директора перекрасить волосы.

Большинство пользователей в комментариях к постам депутата поддерживали ее и призывали отстаивать права дочери. Многие также рассказывали свои истории о том, как им досталось в школе от учителей или директора за «неправильный» внешний вид.

«Помнится, когда я училась в школе, одна неадекватная учительница пыталась лезвием лак с моих ногтей содрать из-за того, что они были покрашены в синий цвет.

И очень возмущалась, когда я ей сказала, что не позволю уродовать мои ногти!», — вспомнила пользователь Наталья Столбова.

Еще один комментатор под ником Мурка Кошкина напомнила, что в 80-е годы школьникам запрещали краситься и одеваться так, как они хотели. Теперь бывшие ученики, ставшие учителями, тоже запрещают современным детям самовыражаться, отметила она.

«Еще такая забавная тенденция. Это же наши ровесники сейчас запрещают одеваться и краситься нашим детям, вызывая в нас приступы подросткового нигилизма и протеста. Где и когда что-то пошло не так?»

Другие пользователи посоветовали спокойнее относиться к подобным вопросам. Несмотря на то что в школе ученик сталкивается с некоторыми проблемами, время учебы для него может быть приятным, считают они. Не стоит преувеличивать масштабы якобы применяемого к школьникам насилия и устраивать истерику по этому поводу.

«К этому нужно относиться спокойно: нам запрещали длинные волосы, серьги в ушах, джинсы... Но я просто не обращал на это внимания и школьные годы с удовольствием повторил бы, одни теплые воспоминания», — написал Павел Поляков.

Тем временем депутат гордумы сообщила, что в понедельник она пойдет в школу с адвокатом, чтобы «фиксировать нарушение наших прав».

Учитель вооружилась ножницами

Более 20 лет российские школьники официально могли позволить себе свободный стиль в школах. Однако в 2013 году было принято положение Федерального Закона «Об образовании РФ».

Согласно этому документу, администрация учебных заведений может устанавливать собственные требования к внешнему виду учеников. Например, можно определить, что учащимся необходимо носить темный низ и светлый верх, а также эмблему школы. Администрация каждого учебного заведения самостоятельно решает, насколько строго будет относиться к соблюдению подобных правил внешнего вида.

При этом закон не вводил в России единую школьную форму.

Если ученик, по мнению директора или педагога, нарушает правила учебного заведения, то за его неподобающий внешний вид можно сделать замечание или вызвать в школу родителей для беседы, поскольку именно на них лежит ответственность за то, как ребенок выглядит в школе.

Однако выгнать с урока за розовые волосы или отстранить от занятий за слишком короткую юбку нельзя, поскольку тогда школа не сможет выполнять свою главную функцию в отношении ученика — давать образование.

Случай Агишевой не единственный за последнее время, когда ученику незаконно закрыли путь к образованию из-за его «неправильного» самовыражения.

Так, в Петербурге школьные работники не пустили на торжественную линейку 1 сентября ученицу, покрасившую волосы в синий цвет. Об инциденте сообщили детскому омбудсмену, однако никакого вмешательства не потребовалось. Реакция родителей школьницы была совершенно противоположна первому случаю.

Уже 4 сентября стало известно, что девочка ходит в школу. Сотрудник аппарата городского уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой также сообщил, что родители девочки не стали писать заявление уполномоченному, а «ее мама просила не называть номер школы и даже район города».

По его словам, аналогичная ситуация произошла в конце прошлого учебного года, когда в аппарат уполномоченного обратился отец 15-летней девочки, которую грозились исключить из школы за розовые пряди волос.

Сотрудник аппарата также предложил проводить беседы с детьми, которые приходят в школы с яркими волосами, а не выдворять их с уроков.

Учительница математики из Волгодонска Ростовской области, судя по всему, решила, что беседы бесполезны, и взяла в руки ножницы, отрезав своей ученице прядь волос.

Педагогу не понравилось, что девятиклассница пришла на урок с распущенными волосами. Об этом рассказал мать ученицы, которая обратилась в редакцию местного СМИ. Инцидент произошел в феврале этого года.

«Татьяну Александровну не устроило, что девочка не заплела хвостик и спрятала волосы под водолазку. Мы слышали, что педагог очень не любит растрепанные прически, но это же не повод лишать ребенка волос», — рассказала мама ученицы изданию 161.ru.

По ее словам, педагог уделяет слишком много внимания внешнему виду учеников в ущерб их образованию. Учитель открыто заявляет, что школьники ничего не знают по ее предмету, а потому не заслуживают большей оценки, чем тройка. Она часто позволяет себе критиковать внешний вид девочек и унижать их при одноклассниках, в результате ученицы часто приходят домой в слезах, сообщила мама школьницы.

«Мы никак не можем найти управу на этого человека, который, к слову, бывший сотрудник городского управления образования», — посетовала она.

Мать школьницы сообщила, что отправила электронное сообщение в министерство образования области, а родители решили написать коллективное письмо в прокуратуру.

В городском управлении образования ситуацию представили несколько иначе.

«В этой школе есть негласное правило, что дети на уроках сидят с собранными волосами. Учительница попросила школьницу несколько раз собрать волосы, девушка не послушала и после очередной просьбы резко ответила преподавателю. Преподаватель в ходе конфликта отрезала школьнице кусочек волос. Учительница сразу же осознала свою вину, написала объяснительную», — цитирует РИА «Новости» источник в ведомстве.

Вскоре стало известно, что женщина написала заявление об увольнении из лицея по собственному желанию.

В 2016 году на защиту учеников из Карелии встали местные прокуроры. Тогда прокуратура Лоухского района потребовала отменить локальные уставы школ, которые ввели слишком строгие запреты на внешний вид учащихся.

Дело в том, что правительством Карелии приняты требования, в которых говорится, что школьная форма не должна быть ярких, кричащих оттенков. Все остальные требования школ незаконны, отметили в ведомстве.

Например, в ряде школ региона существовала шкала высоты каблуков. Чем старше становилась ученица, тем более высокий каблук она могла себе позволить.

Судя по всему, самый высокий каблук могли носить 11-классницы — 7 сантиметров.

Ученикам с волосами яркого, неестественного цвета тоже нечего было делать в местных школах. Некоторые заведения также запрещали экстравагантные стрижки, пирсинг, яркий маникюр, большие сумки и даже установили единственно возможный цвет рубашек и блузок — белый. При этом, отметили в районной прокуратуре, жесткие требования к внешнему виду касались только учеников — для преподавателей таких запретов не было.

В итоге ведомство направило в школы 17 протестов на незаконные локальные нормативные акты, и 14 из них были удовлетворены.

Аналогичная ситуация произошла и в нынешнем году в Петербурге. Как стало известно в апреле, городская прокуратура проводила проверку в школах Кировского района и обнаружила нарушения касательно формы одежды. На этот раз слишком строгими были не требования к внешнему виду учеников, а наказания за их нарушение.

Несколько учебных заведений составили положения «О школьной форме» и «Об одежде обучающихся». За нарушение прописанных там требований учеников могли не допустить к занятиям, а это противоречит закону «Об образовании РФ», пояснили в прокуратуре.

Британцы в юбках

Российские школы (в большинстве своем) предъявляют не самые строгие требования к внешнему виду учеников. В нашей стране традиция делового вида в школах только начинает приживаться, поскольку с 1990-х годов и до 2013 года школьники могли посещать учебное заведение практически в любой одежде. В некоторых других странах традиция школьной формы насчитывает десятилетия, а порой и века.

В Великобритании учебное заведение само определяет, как будут выглядеть его ученики. Очень часто дети и подростки носят школьные эмблемы, форменные шарфы, береты или пиджаки. Однако, несмотря на прочную традицию ношения униформы в школе, в этой стране тоже происходят казусы, связанные с излишней строгостью учителей к внешнему виду учеников.

Зимой этого года 14-летнюю английскую ученицу из Корнуолла выгнали из школы за бритую голову. Девочка отрезала свои длинные светлые волосы и пожертвовала их благотворительной организации Little Princess Trust, которая производит парики для детей, борющихся с раком.

В школе заявили, что девочка не сможет посещать общие занятия до тех пор, пока ее волосы не отрастут, и ее уроки будут проходить в отдельном классе.

«Ученики знают, что бритье головы карается полной изоляцией, пока волосы не отрастут до определенной длины. Если бы семья предупредила о своих целях, мы бы придумали альтернативный вариант помощи без негативных последствий», — заявили в учебном заведении.

Сама ученица была категорически не согласна с таким решением, как и ее родители, которые считают, что их дочь помогла детям, «наплевав на свою внешность», а ее за это унизили учителя.

В прошлом году пятеро учеников Академии ISCA в английском городе Эксетер стали носить в школу юбки. Все началось с того, что администрация заведения запретила мальчикам носить шорты, несмотря на 30-градусную жару. Директор школы Эйми Митчелл заявила, что шорты не входят в школьную форму и иронично заметила, что мальчики могут носить юбки. Мальчиков пригрозили отстранить от занятий и отправили домой переодеваться в брюки.

На следующий день пятеро учеников явились на занятия в клетчатых юбках, которые в их школе носят девочки. Они заявили, что будут ходить в этой форме до тех пор, пока им не разрешат надеть шорты или пока в городе не спадет жара.

Одна из родителей мальчиков сообщила журналистам, что гордится ими, поскольку они отстаивают свои права. «Люди постоянно говорят о равных правах для мужчин и женщин, и школьная форма больше не должна различаться [в зависимости от гендера]», — сказала она.