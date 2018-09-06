Плачущее небо под ногами: когда придут холода и ливни

По-летнему теплая погода задержится в Москве еще на несколько дней. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Днем в пятницу, 7 сентября, в столице будет +23…+25°С — эта температура превышает средние многолетние значения на 6-7 градусов. Ночью похолодает до +10…+12°С. При этом днем ожидается юго-восточный ветер 2-7 м/с, ночью он стихнет до 1-6 м/с. Атмосферный фон повышенный — 752 мм рт. ст.

Солнечная, теплая погода сохранится и в субботу, 8 сентября.

Днем синоптики прогнозируют +23…+25°C и восточный ветер 3-8 м/с,

а ночью +12…+14°C и ветер с таким же направлением, но со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление вырастет на один пункт и составит 753 мм рт. ст.

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Не исключено, что это последние теплые выходные в этом году, и дальше будет только холодать. Зарядиться солнечными лучами и подтянуть спортивную форму можно в Парке Горького и «Музеоне», где пройдет целый марафон активных мероприятий. Москвичей научат современным танцам, фехтованию, а также пригласят на лекции по велоспорту. Перенесите вашу утреннюю пробежку на территорию парка, где в субботу пройдет марафон «Бег в помощь» на короткие и длинные дистанции. Бонус для тех, кто на День города планирует задержаться в Москве с друзьями на всю ночь — столичная подземка и МЦК будут работать круглосуточно, так что ничто не помешает посмотреть салют.

Лето не отпустит москвичей и на следующий день. В воскресенье, 9 сентября, дневная температура составит +23…+25°С, ночная +13…+15°С. И днем, и ночью сохранится переменный ветер, 1-6 м/с. Атмосферный фон на прежнем уровне 753 мм рт. ст.

Давно планировали устроить культурную программу? В субботу и в воскресенье 80 московских музеев и выставочных залов можно будет посетить бесплатно. Среди них — Дарвиновский музей, Мемориальная квартира Андрея Белого, Дом-музей Марины Цветаевой, Музей Булгакова и Музей космонавтики .

Кроме того, для москвичей организуют 150 бесплатных экскурсий. На одной из таких горожан проведут по булгаковским местам и Большому Каретному переулку, где прошли молодые годы поэта Владимира Высоцкого.

Календарь уже давно перевернут, а погода по-прежнему напоминает о разгаре лета. Днем в понедельник, 10 сентября, синоптики прогнозируют +23…+25°С. Ночью же столбики термометров опустятся до +13…+15°С. Ветер восточный, 2-7 м/с.

Атмосферное давление повысится до 756 мм рт. ст.

Будем надеяться, что прогнозы синоптиков о ясной погоде сбудутся — ведь тогда москвичи смогут увидеть комету Джакобини-Циннера, которая 10 сентября окажется максимально близко к нашей планете. Как водится, есть свои нюансы: лучше всего ее будет видно за границами светового загрязнения, то есть за пределами города. Кроме того, невооруженным глазом ее все-таки не увидеть — нужен хотя бы бинокль, а лучше любительский телескоп. И, наконец, самый важный нюанс для работающих жителей столицы: лучше всего ее видно перед рассветом (до 5:00 мск) в северо-восточной стороне неба. Первую неделю сентября комета проходит недалеко от яркой звезды Капелла в созвездии Возничий, что значительно облегчает ее поиск, заботливо напоминают в Московском планетарии.

Боимся сглазить, но вторник, 11 сентября, также окажется не по сезону теплым и сухим. Дневная температура составит +21…+26°С, ночью же будет +10…+15°С. Ветер юго-западный, усилится до 5-10 м/с. Атмосферный фон — 753 мм рт. ст.

Последний шанс для шашлычников! А чтобы не стоять в пробках в область, предлагаем организовать барбекю на одной из специализированных точках в пределах города.

12 сентября в Москву придет холодный атмосферный фронт и (надеемся, лишь временно) испортит погоду. Он принесет в столицу похолодание, сопровождающееся ливневыми дождями и грозами.

Температура в среду станет соответствовать климатической норме. Для тех, кто уже успел забыть, как это, напоминаем: днем +13…+18°C, ночью +6…+11°C.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 4-9 м/с. Давление упадет сразу на 10 пунктов и составит 743 мм рт. ст.

В четверг, 13 сентября, влияние холодного атмосферного фронта на погоду в столице сохранится. В Москве также пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит +13…+18°C, ночная же опустится до +6…+11°C. Атмосферный фон аналогичен показателям среды: 743 мм рт. ст. Ветер северо-западный, достаточно сильный — 5-10 м/с. Отопление еще точно не включат, так что вечер стоит провести в «домике» из одеял за просмотром фильма. А уж будет ли это старый любимый фильм, новый хит проката или модный сериал — решать только вам. Чашка горячего напитка и теплые носки окажутся явно к месту.

Прохладной выдастся и пятница, 14 сентября. В столице будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Днем синоптики прогнозируют +13…+18°С, ночью +6…+11°С, но градус веселья в канун выходных, надеемся, это не снизит. Ветер северный, северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление повысится до почти нормального уровня: 745 мм рт. ст.