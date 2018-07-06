«Лег на дорогу и поплыл»: Сочи уходит под воду перед футболом

Накануне матча Россия — Хорватия затопило Сочи, где 7 июля, в субботу, российские и хорватские футболисты сразятся за выход за полуфинал. После ливня, обрушившегося на город после полудня 6 июля, улицы города оказались под потоками воды, в которых людям пришлось пробираться, утопая по щиколотку, а местами даже по грудь.

Примерно то же происходило и с машинами — в некоторых районах вода полностью закрывала колеса проезжавших автомобилей. По сообщению городского портала «Сочи Экспресс», сильнее всего от прошедших ливней пострадал Адлер — там автомобили уходили под воду почти до крыши, а «улицы больше напоминают бурные реки». В случившемся издание винит коммунальную инфраструктуру: «в отдельных низменных участках ливневая канализация попросту не справилась с потоками воды». Также там сообщают, что на федеральной трассе из-за потоков воды образовалась пробка.

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То, что в потопе виноваты ливневки, не справившиеся с погодными условиями, подтверждают и местные жители. «Я вышел на остановку рядом со своим домом, и там было адское количество народа — человек 200. — рассказал «Газете.Ru» местный житель Сочи Алан Ассонов. — Воды было так много, что все маршрутки были в воде. Скорее всего, это результат плохой работы ливневок в Сочи.

Один мужчина настолько устал от пробок и ливня, что лег на дорогу и поплыл вместе с машинами.

Людей просто какое-то адское количество. Завтра матч Хорватия — Россия, все билеты проданы — в городе полно иностранцев. Такое чувство, что в Сочи приехала вся Россия».

Фоторепортаж: Сочи затопило накануне решающего матча Россия -- Хорватия __is_photorep_included11828455: 1

Горожане выкладывают в соцсети видео о том, что происходит в Сочи. В районе вокзала в Адлере воды на дорогах скопилось столько, что проехать может только «КамАЗ» — и то его заливает мутными потоками воды почти по крышу. Пешеходы, словно ожидающие лодку Мазая зайцы, скопились на разделяющем полосы газоне. На волнах на заднем плане колышутся надувные футбольные мячи, украшающие улицы города.

Повлияла непогода и на воздушное сообщение с городом. По состоянию на 21:30 мск задержано было четыре и отменено семь рейсов.

О сильном дожде сочинцев предупреждали заранее. Мэрия Сочи распространяла сообщение, что в городе пройдут обильные осадки и можно ожидать грозы. Жителей города призывали быть бдительными и в случае чрезвычайных происшествий звонить в спасательную службу «112». Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю сообщило, что в пятницу и субботу в регионе ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 20 м/с.

Местное отделение МЧС сообщало на своем сайте: «На малых реках и водотоках бассейна реки Кубань, юго-восточной территории края ожидаются резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок». В Сочи же синоптики прогнозировали переменную облачность, временами — умеренный дождь, грозу и ветер 5-10 м/с.

Пользователи соцсетей, встретившись с ударом стихии, начали переживать о состоянии футбольного поля, на котором 7 июля состоится матч четвертьфинала Россия — Хорватия.

«Сборную России встречает ураганный дождь!», — написала одна из очевидиц ливня в инстаграме, добавив, что футбольное поле размыто.

Однако в каком именно состоянии сейчас находится стадион «Фишт», не сообщается. Лишь в первой половине дня на пресс-конференции после тренировки перед матчем главный тренер российской сборной Станислав Черчесов сообщил журналистам в ответ на вопрос о состоянии футбольного поля: «Когда играли с бельгийцам, поле было в великолепном состоянии. Сейчас поле похуже, не знаю по какой причине».

Отметим, что Сочи уходит под воду не первый раз. В конце июня 2015 года в городе вводился режим ЧС из-за проливных дождей. Под воду ушли десятки улиц: на некоторых участках уровень воды достигал 50-60 см. Вместе с улицами затоплены оказались автомобили, дома и прочая инфраструктура, включая аэропорт.

Настоящий коллапс случился в аэропорту Сочи. Четыре рейса, следовавших в город, были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах. Затоплено оказалось и само здание аэровокзала. Тысячи пассажиров не смогли вылететь своими рейсами.

Метеорологи накануне предупредили о возможном разгуле стихии, однако превентивных мер, как отмечалось, принято не было. Местные власти тогда признавали, что ливневая канализация «оказалась не готова к выпавшим объемам осадков». При этом, как подчеркивал мэр Сочи Анатолий Пахомов, канализация все же была «спроектирована по всем правилам». Однако главный редактор «БлогСочи» Александр Валов тогда винил в ЧП то, что олимпийские объекты были построены с грубыми нарушениями. В частности, по его словам, были уничтожены естественные водостоки, по которым могла бы стекать вода во время подобных ливней. Ситуацию не улучшили и особенности рельефа Сочи, из-за которых вода стекала и застаивалась в низинах.

Как говорил «Газете.Ru» Валов, один из поселков, расположенных неподалеку от Олимпийского парка, уже затапливало в преддверии Игр, но власти не обратили внимания на этот инцидент и не сделали ничего для того, чтобы впредь исправить эту ситуацию.

Годом ранее, в июне и июле, проливные дожди вызвали затопление Адлера и Сочи. Под потоки воды попали федеральная трасса «Джубга — Сочи», вокзал «Адлер» и центр Сочи. В сентябре 2013 года из-за сильных ливней были включены сирены экстренного оповещения об опасности. Река Сочи практически вышла из берегов, в Адлере была затоплена привокзальная площадь.

Одно из самых разрушительных наводнений произошло в Сочи в 2011 году. В июне ливни просто затопили центр города, а в октябре из-за разгула стихии 11 человек погибли и трое пропали без вести.