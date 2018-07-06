Без злого умысла: МВД разобралось с матерью ребенка-инвалида

В МВД закрыли уголовное дело в отношении матери ребенка с ДЦП, которая попыталась перепродать купленное лекарство. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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По ее словам, министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев поручил начальнику столичного главка МВД Олегу Баранову разобраться в ситуации: проанализировать причины и условия, способствовавшие продаже лекарства, а также оценить обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела.

«В настоящее время по результатам проверки руководством Главного следственного управления ГУМВД по Москве принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела», — сказала Волк.

Правозащитник Евгений Корчаго напомнил «Газете.Ru», что, согласно Статье 24 УПК, уголовное дело может быть прекращено, если не было обнаружено состава преступления. «То есть при рассмотрении дела должны учитываться и такие субъективные факторы как мотивы обвиняемого. В данной ситуации у женщины не было злого умысла, поэтому ее признали невиновной», — отметил он.

После истории Конновой в СМИ вновь поднялась тема недоступности в России некоторых сильных препаратов и обезболивающих, которые необходимы больным эпилепсией, раком и другими тяжелыми болезнями.

Так, Корчаго добавил, что закон о сбыте несертифицированных лекарственных средств трактуют по-разному.

«Одни считают, что покупать лекарство для собственных нужд, ради спасения своего ребенка — это не преступление. Поэтому родители пользуются интернет-магазинами для покупки лекарств, а потом попадаются в эту ловушку», — объяснил он.

В юридической практике выносят оправдательный приговор, так как рассматривают все обстоятельства дела, продолжает юрист.

«Например, известно дело Алевтины Хориняк — 73-летней пенсионерки, которую судили за продажу лишних лекарств. Это, конечно, говорит о несовершенстве законодательства. В России разрешен ввоз лекарственных препаратов по индивидуальным жизненным показаниям конкретного пациента. Врачи назначают лекарства и оформляют разрешение на ввоз препарата через Минздрав, и это единственный способ купить лекарства по закону», — сообщил Корчаго.

С ним согласен и адвокат Владимир Старинский — законодательство в сфере оборота лекарств нуждается в доработке. «Необходимо продумать меры, которые сделают лекарства от редких заболеваний более доступными для семей с больными детьми», — заявил он «Газете.Ru».

Ранее, 6 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле будут наблюдать за ситуацией с возбуждением уголовного дела в отношении Екатерины Конновой. Песков подчеркнул, что это дело требует особого внимания, и в нем не должно быть формального подхода.

«Очевидно, что в данном случае речь не идет о доступности лекарств, лекарства были приобретены или лекарства у этой женщины были, она просто решила, видимо, какой-то излишек этих лекарств реализовать, и этим самым она, конечно, формально нарушила положения законодательства», — пояснил он.

Накануне в российской Генпрокуратуре заявили, что ведомство возьмет на контроль дело Конновой о перепродаже психотропных средств.

Как стало известно, москвичка Екатерина Коннова купила на интернет-форуме 20 штук диазепама в микроклизмах (по 1000 рублей за штуку), который помогает облегчить судороги во время эпилептических припадков у ребенка. Диазепам в микроклизмах действует намного быстрее аналогичного лекарства в ампулах, однако он не зарегистрирован в России.

По словам составителей петиции в поддержку Конновой на сайте Change.org, по этой причине большинство российских родителей детей с эпилепсией вынуждены покупать микроклизмы с диазепамом за границей или через перекупщиков на форумах.

Позже в детском хосписе «Дом с маяком», пациентом которого является сын Конновой, женщине посоветовали получить бесплатно через поликлинику диазепам в ампулах. Оставшиеся пять микроклизм москвичка попыталась перепродать на том же форуме, чтобы вернуть хотя бы часть денег, потраченных на лекарство.

Полиция задержала Коннову в тот момент, когда она передавала препарат покупателю возле станции метро. Как заявили в полиции, покупателем был оперативник, который проводил «проверочную закупку».

Мещанская межрайонная прокуратура Москвы завела на женщину уголовное дело по статье о производстве и сбыте наркотических средств (ч.1. ст. 228.1 УК РФ). По данным следствия, Коннова «незаконно продала пять тюбиков с жидкостью, которая, согласно проведенному исследованию, содержит психотропное вещество — диазепам».

В качестве меры пресечения ей избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Сама Екатерина Коннова рассказала RT, что не знала, что это за лекарство: «Когда мне его выписывали, оно называлось «противосудорожным», снимающим приступы. Рецепт ничем не отличался. Все лекарства, которые мы принимаем, рецептурные. Если бы я знала, я бы на это никогда в жизни не пошла».

Вместе с тем женщина призвала власти пересмотреть списки лекарств, которые жизненно необходимы таким детям, как ее сын. Она уверена, что в России необходимо лицензировать некоторые запрещенные лекарства, которые применяются для лечения эпилепсии, поскольку сейчас родители вынуждены доставать такие препараты подпольно.