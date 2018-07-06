Пещера в Таиланде: «морской котик» погиб в пещере, спасая детей

В Таиланде в пещере Тхам Луанг, где заперты 12 подростков и их тренер, погиб дайвер. Об этом сообщил капитан Апхакон Юнгкео, командир подразделения боевых пловцов. По его словам, погибший дайвер, бывший «морской котик», участвовал в операции в качестве добровольца.

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Отставной военнослужащий 38-летний Саман Гунан с напарником размещал баллоны с кислородом вдоль пятикилометрового маршрута, по которому планируется эвакуировать детей. На обратном пути он потерял сознание из-за нехватки кислорода, напарник не смог ему помочь. Ему удалось только доставить тело коллеги наружу, рассказал капитан. Он добавил, что условия работы в пещере очень тяжелые.

«Несмотря на гибель нашего товарища, мы продолжим прилагать все усилия, чтобы вывести детей на поверхность», — пообещал Юнгкео.

Боевые пловцы доставляют в дальние камеры пещеры, где находятся дети, баллоны с кислородом для поддержания нормального состава воздуха пещеры. Также кислород используется при наполнении сжатым воздухом баллонов аквалангов.

Украинский дайв-инструктор и специалист по погружениям в пещерах, работающий на тайском курорте Пхукет, Всеволод Коробов отметил, что погибший водолаз был профессионалом с очень хорошей физической подготовкой.

По словам эксперта, ситуация достаточно тяжелая, эвакуация усугубляется, в частности, сложностью самой пещеры, в которой теряются даже опытные спелеологи.

Коробов отметил, что, несмотря на то, что уровень воды в пещере снижается, оставлять там детей нельзя из-за возможных новых затоплений.

«Но на месте работают профессионалы, и будем надеяться, что будет принято адекватное и правильное решение», — сказал дайвер в эфире радио Sputnik.

Двенадцать подростков от 11 до 16 лет из местной юниорской футбольной команды и их 25-летний тренер пропали 23 июня. Их нашли живыми в пещере Тхам Луанг на севере страны 1 июля, после почти десяти суток поисков.

Группа подростков зашла в семикилометровую пещеру и оказались отрезана от выхода из-за внезапного ливня, который вызвал подтопление.

В интернете появилось видео из затопленной пещеры, снятое в день, когда подростков обнаружили водолазы. Первое, что спросили дети у спасателей — «какой сегодня день». На записи видно, что дети и их тренер сильно истощены, а вода в пещере очень мутная. Специалисты говорят, что непрозрачность воды также осложняет операцию по спасению.

По данным экспертов, водолазам потребовалось три часа, чтобы добраться до детей, которые находятся примерно в четырех километрах от входа в пещеру. Пострадавшим доставили еду, лекарства и одеяла. Кроме того, теперь с ними постоянно находятся два спасателя.

Сейчас водолазы и другие специалисты работают над тем, чтобы снабдить оказавшихся в природном плену детей всем необходимым. Так, уже предпринимались попытки обеспечить телефонную связь спортсменов с их родителями.

Выход из пещеры будет закрыт до тех пор, пока в регионе не прекратятся ливни. Кроме того, дожди угрожают в течение ближайших дней полностью затопить пещеру, поэтому на месте работают насосы, постоянно откачивающие воду: к 3 июля они перегнали 120 млн литров.

Эксперты регулярно оценивают условия в пещере и измеряют уровень воды, чтобы завершить спасательную операцию без риска для детей. «Течение очень сильное, а пространство узкое. Для спасения детей потребуются усилия очень многих людей», — рассказал министр обороны Таиланда Правит Вонгсуван.

На данный момент есть несколько способов эвакуировать пострадавших. Первый — вывести их наружу тем же путем, каким к ним добираются дайверы. Для этого пять боевых пловцов и два военврача, также прошедших соответствующую подготовку, обучают их дыханию в аквалангах.

Кроме того, мальчики должны научиться подниматься по скале со специальным снаряжением в одиночку в узких проходах, где вдвоем не пробраться.

Однако спасение этим способом осложняется тем, что выросшие в горном регионе Таиланда школьники не умеют плавать, тем более плавать под водой в приготовленном для них дайверском снаряжении.

«Насколько мне известно, такого никогда раньше не делали. Мы вынуждены импровизировать. Их на самом деле не нужно учить нырять, а только приучить к маскам, потому что дайверы будут переправлять их через туннель, крепко держа», –– рассказал финский инструктор по дайвингу Микко Пааси изданию «Yle».

Он также надеется, что операцию по спасению этим способом можно будет начать в ближайшее время, поскольку вода в пещере стала более прозрачной, ее уровень несколько снизился, а течение стало медленнее. «Если это не удастся, надо готовиться к долгому ожиданию», –– подытожил он.

Детям в сопровождении военных дайверов на пути к выходу из пещеры придется преодолевать частично и полностью затопленные участки длиной до 200 метров. На всем пути эвакуации в пещерных коридорах расставили запасные баллоны со сжатым воздухом и другое дайверское снаряжение. По сути сейчас подростки должны пройти экспресс-курс по пещерному дайвингу, который является самым сложным видом глубоководных погружений.

Другой способ эвакуации — пробурить к ним шахту через гору, под которой находится пещера. Третий путь — дождаться завершения сезона дождей, который продолжается четыре месяца. В таком случае подростки и их тренер смогут выбраться на свет не раньше октября. Если пострадавших все же будут эвакуировать первым способом, то операция может занять несколько часов.

Свою помощь уже предложили российские спасатели, власти Индии и представители предпринимателя Илона Маска, возглавляющего компании SpaceX и Tesla.