После дождичка в четверг: когда в Москве наладится погода

В пятницу, 6 июля, малоподвижный циклон продолжит удерживать в Москве неустойчивую погоду, ограничивая прогрев воздуха. Как сообщили «Газете.Ru» в центре «Фобос», ночью ожидается +12…+14°C, днем же температура поднимется не выше +21…+23°C. В светлое время суток возможны небольшие дожди. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, атмосферный фон пониженный, 740 мм рт. ст.

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Хотя бы начать завершение рабочей недели предлагаем культурно: например, посетив выставку «Археология Петлюры» в Музее Москвы. Художник, собиратель и энтузиаст столицы Александр Петлюра специально придумал и воплотил в музейных залах масштабную инсталляцию — собственный взгляд на историю страны, города и людей через личные вещи и предметы.

7 июля, в субботу, характер погоды и температурный режим в столице изменятся мало — будет прохладно, а кратковременные дожди пройдут в обеденное время. Ночью синоптики обещают +12…+14°С, в области до +10…+15°С. Днем же столбики термометров поднимутся до +22…+24°С в столице и до +20…+25°С в Подмосковье. Ветер южный, 2-7 м/с, атмосферное давление упадет до минимального за всю неделю показателя — 739 мм рт. ст.

Хотя погода за окном останется относительно прохладной, футбольные страсти продолжают кипеть. На радость всем болельщикам, уставшим от переполненной фан-зоны на Воробьевых горах, около стадиона «Спартак» 7 июля откроется еще одна, дополнительная площадка для любителей футбола и им сочувствующих. Там можно будет посмотреть матчи четвертьфинала между сборными Швеции и Англии в 17:00 и встречу сборных России и Хорватии в 21:00. Экранов, где, как надеемся, можно будет увидеть победу сборной России со всех ракурсов, в фан-зоне восемь — места хватит всем.

А перед матчем можно зарядиться тематическим настроением и обогатить кругозор на лекции о субкультуре футбольных болельщиков в Павильоне Книги на ВДНХ. Начало в 16:00, вход бесплатный, нужна регистрация.

Далеким от футбола горожанам (верится с трудом, но наверняка они есть) стоит отправиться в сад «Эрмитаж», где в субботу состоится первый джазовый lifestyle-фестиваль Chess & Jazz, где можно бесплатно послушать, как ясно из названия джаз и поиграть в шахматы. Хэдлайнером фестиваля станет Си Ло Грин, для лауреата премии Grammy это будет первое выступление в России.

В воскресенье, 8 июля, в Москве ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы. К счастью, синоптики ничего не говорили о шквале или шторме (прогнозируемая скорость юго-западного ветра — 2-7 м/с), поэтому в британских нянь с зонтиками играть не придется. Что касается температуры, то ночью она составит +14…+16°С, днем — вполне комфортные +21…+23°С. Атмосферный фон повысится до 742 мм рт. ст., но все равно будет немного отставать от нормы.

Ни дождь, ни гроза, ни итоги субботнего матча, надеемся, не станут помехой для продуктивного и веселого воскресенья. Отвлекитесь от Никольской, сходите на ярмарку «Ламбада-маркет» во дворе института «Стрелка». На 200 точках — дизайнерские магазины, винтажные шоу-румы, фудкорт и сразу три музыкальные сцены. Бонусом — красивейшие здания «Красного Октября» и потрясающий вид на Москву с Патриаршего моста. Вход на мероприятие свободный.

В начале новой рабочей недели циклон наконец-то начнет иссякать и вероятность дождей в Москве снизится. «Снизится» — не значит «прекратится», кратковременные осадки возможны в светлое время суток. Температура воздуха в понедельник, 9 июля, вернется в рамки климатической нормы. А именно: ночью +13…+15°С., днем +22…+24°С. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, давление подрастет до почти идеальных 745 мм рт. ст.

Холода отступили, а значит, скоро можно будет вновь демонстрировать шикарные летние наряды. За вдохновением все модники могут отправиться, как ни странно, на Киевский вокзал. Именно там, по случаю 100-летия старейшего столичного вокзала, проходит бесплатная выставка одежды и аксессуаров из коллекции Александра Васильева, охватывающая последний век. Среди экспонатов — предметы гардероба первых лет после революции, наряды, созданные под влиянием кино, привезенная из Европы трофейная одежда 1940-х, костюмы стиляг и хиппи, вещи советских звезд, экстравагантные наряды 80-90-х и вещи из коллекций современных российских дизайнеров.

Во вторник, 10 июля, на фоне нормализовавшегося атмосферного давления (746 мм рт. ст.) в чувство придут и остальные составляющие синоптического паззла. Москву ждет переменная облачность, в послеполуденное время местами пройдут кратковременные дожди. Температура продолжит постепенно повышаться: ночью +13…+17°С, днем она достигнет отметки в +22…+25°С. Ветер сменит направление на северо-восточное и ослабеет до 1-6 м/с.

Главное спортивное событие мира близится к завершению — самые дальновидные могут начинать готовиться к следующему ЧМ. Узнать больше о Катаре – государстве, где пройдет чемпионат в 2022 году — можно будет в парке Горького. До 15 июля там работают несколько площадок, рассказывающих об особенностях страны-хозяйки ЧМ, включая крайне эффектный куб-музей, установленный прямо на Москве-реке.

11 июля, в среду, температура продолжит триумфально подниматься. Так, ночью обещают +14…+17°С, днем же воздух прогреется до +22…+26°С. Как и в предыдущие дни, ожидается переменная облачность, кратковременные локальные дожди, не исключена и гроза. Ветер переменный, слабый, 1-6 м/с, атмосферный фон опустится буквально на пару пунктов и остановится на отметке в 744 мм рт. ст.

Вне зависимости от того, где вы проведете вечер «маленькой пятницы» — за просмотром полуфинального матча или за каким-либо другим занятием — приятно знать, что с 11 на 12 июля метро и МЦК будут работать до трех часов ночи. Золушкам стоит только опасаться превращения в тыкву на следующее рабочее утро после бурно проведенного времени.

В четверг, 12 июля, погода решит не выделяться: синоптические характеристики будут практически идентичны среде. Такую стабильность можно и мороженым отметить! Ночью обещают +14…+18°С, днем +22…+26°С, в послеполуденное время пройдут кратковременные дожди. Ветер переменный, слабый, 1-6 м/с, давление приблизится к норме и составит 745 мм рт. ст.

К концу недели Москва не то чтобы просохнет, но станет существенно менее мокрой. В пятницу, 13 июля, прогноз совсем не зловещий: во второй половине дня возможен короткий локальный дождь, ночная температура +14…+17°С, дневная ожидается в пределах +21…+25°С. Ветер переменный, слабый, зонтик из рук не вырывающий: 1-6 м/с. Атмосферный фон идеальный, 746 мм рт. ст.

Насмотревшись на танцующих, поющих и играющих болельщиков в центре города, многим захочется и самим пуститься в пляс. Вечер пятницы могут скрасить открытые уроки танцев в Парке Горького, которые доступны участникам разного возраста и с любым уровнем подготовки. Для участия нужно просто зарегистрироваться, прийти и быть готовым делиться отличным настроением с окружающими. Мастер-классы будут проходить в 19:30 и 21:00, чтобы даже самые загруженные любители танцев успели на занятия.