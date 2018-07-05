Психотропное дело: за что могут посадить мать ребенка-инвалида

Российская генпрокуратура изучит материалы по делу матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, которую задержали по подозрению в перепродаже психотропных средств. Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

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«Генпрокуратура внимательно изучит материалы этого дела и возьмет на контроль ход его расследования», — приводит его слова РИА «Новости».

Ранее на сайте Change.org появилась петиция с требованием закрыть уголовное дело в отношении матери шестилетнего мальчика с детским церебральным параличом.

«Мы призываем закрыть уголовное дело против мамы неизлечимо больного ребенка и обеспечить в России возможность легального приобретения и применения лекарств против эпилепсии», –– говорится в сообщении.

Как стало известно, москвичка Екатерина Коннова купила на интернет-форуме 20 штук диазепама в микроклизмах (по 1000 руб. за штуку), который помогает облегчить судороги во время эпилептических припадков у ребенка. Диазепам в микроклизмах действует намного быстрее аналогичного лекарства в ампулах, однако он не зарегистрирован в России. По словам составителей петиции, по этой причине большинство российских родителей детей с эпилепсией вынуждены покупать клизмы с диазепамом за границей или через перекупщиков на форумах.

Позже в детском хосписе «Дом с маяком», пациентом которого является сын Конновой, женщине посоветовали получить бесплатно через поликлинику диазепам в ампулах. Оставшиеся пять микроклизм москвичка попыталась перепродать на том же форуме, чтобы вернуть хотя бы часть денег, потраченных на лекарство.

Полиция задержала Коннову в тот момент, когда она передавала препарат покупателю возле станции метро.

Как заявили в полиции, покупателем был оперативник, который проводил «проверочную закупку».

Мещанская межрайонная прокуратура Москвы завела на женщину уголовное дело по статье о производстве и сбыте наркотических средств (ч.1. ст. 228.1 УК РФ). По данным следствия, Коннова «незаконно продала пять тюбиков с жидкостью, которая, согласно проведенному исследованию, содержит психотропное вещество – диазепам».

В настоящий момент ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Если суд признает женщину виновной, ей грозит от 4 до 8 лет лишения свободы. Ее младший сын с ДЦП в таком случае попадет в интернат для инвалидов, а старший несовершеннолетний сын окажется в детском доме.

По мнению Юрия Манукяна, адвоката Конновой, ее дело необходимо следователям для повышения показателя раскрываемости отделения.

Сама Екатерина Коннова рассказала RT, что не знала, что это за лекарство: «Когда мне его выписывали, оно называлось «противосудорожным», снимающим приступы. Рецепт ничем не отличался. Все лекарства, которые мы принимаем, рецептурные. Если бы я знала, я бы на это никогда в жизни не пошла».

Вместе с тем женщина призвала власти пересмотреть списки лекарств, которые жизненно необходимы таким детям, как ее сын.

«У меня одна огромная просьба к президенту и к нашему здравоохранению, которые формируют эти списки: чтобы они внимательно пересмотрели значение лекарств <…> Те лекарства, которые мы достаем подпольно (а нас огромное количество мам), надо лицензировать», — сказала она. Коннова добавила, что в России много детей с эпилепсией, и им нужны эти лекарства.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович попросил прокуратуру прекратить дело в отношении Екатерины Конновой. По его словам, очевидно, что в действиях женщины не было злого умысла.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова также обратилась в прокуратуру с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовного дела против женщины.

«Мы готовы оказать всяческую помощь, вести юридические консультации, если они необходимы, направить свое ходатайство... Наша задача в том, чтобы решения были приняты в интересах ребенка, а в интересах ребенка — когда мама рядом», — сказала Кузнецова 5 июля журналистам. Она отметила, что постоянно получает жалобы от родителей больных детей, нуждающихся в лекарствах, в том числе обезболивающих.

Как отмечают в петиции специалисты фонда «Дом с маяком» «микроклизмами с диазепамом наркоманы не интересуются, от диазепама вообще никакого «кайфа» получить невозможно».

Диазепам входит в список «Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», утверждаемый правительством РФ. С 1 августа 2013 года диазепам внесен в Список III психотропных веществ, оборот которых в России ограничен.