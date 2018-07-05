«Это такая игра»: кто спасет Британию от «Новичка»

Спустя четыре месяца после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании новое ЧП. На юге Англии в бессознательном состоянии обнаружены два человека, отравленные все тем же «Новичком». Полиция, как и в прошлый раз, оцепила территории, прилегающие к месту происшествия.

Не успел британский город Солсбери оправиться от предыдущего происшествия, как за пару дней его снова заполонили следователи и журналисты. За ситуацией внимательно следят в Евросоюзе и России.

Двоих британских граждан — 44-летнюю Дон Стерджесс и 45-летнего Чарли Роули — обнаружили без чувств утром 30 июня в городе Эймсбери, который расположен в 10 км от Солсбери. Полиция выяснила, что накануне вечером они вместе со своим другом Сэмом Хобсоном были в садах королевы Елизаветы.

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На следующее утро, в 10:15 по местному времени, в «скорую помощь» поступил вызов — через некоторое время медики госпитализировали Стерджесс. После этого Чарли Роули и его приятель зашли в аптеку, а далее отправились в баптистскую церковь. Спустя несколько часов, в 15:30 по местному времени «скорую» вызвали уже для Роули.

«Он очень сильно потел, подергивался, раскачивался вперед-назад, издавал странные звуки и не реагировал, когда с ним говорили», — рассказал его друг Сэм Хобсон AFP. По его словам, все выглядело так, будто Роули находился «в другом мире».

Пара была госпитализирована в ту же клинику, где проходили лечение Сергей и Юлия Скрипали.

Поскольку они находятся в единственном лечебном учреждении, имеющем опыт обращения с людьми, отравленными «Новичком», можно предположить, что прогноз для обоих благоприятный, отмечает доктор Крис Моррис из медицинского токсикологического Центра при университете Ньюкасла.

По словам Моррис, к ним будут применяться схожие методы лечения. Стерджесс и Роули на данный момент находятся в критическом состоянии. Тем не менее, по словам местных журналистов, клиника работает в обычном режиме: принимает остальных пациентов и даже не прервала празднование 70-летия Национальной службы здравоохранения.

Изначально правоохранители считали, что пара была под воздействием кокаина или героина, сообщает издание Daily Express. Однако позднее полиция получила результаты анализов из лаборатории Портон-Даун.

«Этим вечером мы получили из Портон-Дауна результаты, подтверждающие, что два человека подверглись воздействию нервно-паралитического агента «Новичок», — заявил в четверг, 5 июля, глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу.

Использовалось ли в обоих случаях вещество из одной партии, пока неизвестно. По информации полиции, никаких доказательств того, что инциденты в Солсбери и Эймсбери связаны, нет.

Тем не менее, главный врач Англии просит жителей Солсбери и Эймсбери не трогать неопознанные предметы, чтобы уберечь себя от отравления «Новичком». Власти также призвали людей, которые были в области, близкой к месту отравления пары, постирать одежду.

Расследованием преступления занимаются около ста детективов контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда, а также полиция Уилтшира. Правоохранители оцепили несколько мест в Эймсбери и Солсбери, в которых могли побывать пострадавшие.

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что российское правительство подрывает британскую национальную безопасность и «совершенно неприемлемо, чтобы наши люди становились преднамеренными или случайными целями».

«Глаза всего мира смотрят на Россию», — заявил министр, потребовав от России объяснений последнего эпизода, связанного с «Новичком».

Британия предпримет дальнейшие шаги против России, если вина Москвы будет доказана, отметил Джавид. «Мы не хотим приходить к поспешным выводам, но если будет установлено, что российское государство, в целом, ответственно и за это тоже, тогда, конечно, мы будем обсуждать, какие меры мы можем принять в дальнейшем», — сказал он членам парламента.

Из сегодняшнего заявления МВД в парламенте также следует, что Соединенное королевство категорически против того, чтобы британские граждане становились намеренными или случайными целями атак и чтобы улицы, парки и города были площадками для разбрасывания яда.

Отметим, что ранее замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявлял, что Россия не имеет отношения к новому инциденту с отравлением. «Рабочая гипотеза заключается в том, что это жертвы последствий предыдущей атаки или чего-то еще, но они не были прямой целью атаки», — заявил он в интервью радиостанции BBC Radio 4 Today.

В то же время он отметил, что Великобритания все еще считает, что Москва причастна к отравлению Скрипалей, и призвал Россию пояснить, «как они это сделали». «У них все еще есть шанс все исправить. Они могут сказать нам, что было запланировано и как они это сделали», — отметил замминистра.

Уоллес также сообщил, что ждет «телефонного звонка от российского государства» для обсуждения дела об отравлении Скрипалей.

«Это была дерзкая и безрассудная атака в сердце очень мирной части Великобритании. Это одна из причин злости, что я чувствую по отношению к российскому государству. Они решили использовать очень, очень токсичное, очень опасное оружие», — заметил чиновник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной новость об очередном отравлении в Великобритании.

«Это очень тревожная новость, безусловно, она вызывает глубокую обеспокоенность в связи с подобными уже неоднократными проявлениями в Великобритании. Мы желаем им [пострадавшим] выздоровления», — заявил он.

Песков напомнил, что Россия так и не получила ответа на предложение провести совместное расследование инцидента в Солсбери.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформирована ОЗХО о последнем инциденте. Она отметила, что все ее мысли сейчас с жертвами отравления и жителями Солсбери. Премьер регулярно получает новую информацию о происшествии и подходит к нему «со всей серьезностью».