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«Это такая игра»: кто спасет Британию от «Новичка»

В МИД РФ назвали «грязной политической игрой» отравление в Эймсбери‍

Двое британцев находятся в критическом состоянии после отравления нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Пока правоохранители занимаются расследованием инцидента, глава британского МВД уже успел потребовать от Москвы объяснений последнего эпизода. По его мнению, «глаза всего мира смотрят на Россию». Представитель МИД РФ Мария Захарова, тем временем, назвала ситуацию вокруг отравления «грязной политической игрой».

Спустя четыре месяца после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании новое ЧП. На юге Англии в бессознательном состоянии обнаружены два человека, отравленные все тем же «Новичком». Полиция, как и в прошлый раз, оцепила территории, прилегающие к месту происшествия.

Не успел британский город Солсбери оправиться от предыдущего происшествия, как за пару дней его снова заполонили следователи и журналисты. За ситуацией внимательно следят в Евросоюзе и России.

Двоих британских граждан — 44-летнюю Дон Стерджесс и 45-летнего Чарли Роули — обнаружили без чувств утром 30 июня в городе Эймсбери, который расположен в 10 км от Солсбери. Полиция выяснила, что накануне вечером они вместе со своим другом Сэмом Хобсоном были в садах королевы Елизаветы.

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На следующее утро, в 10:15 по местному времени, в «скорую помощь» поступил вызов — через некоторое время медики госпитализировали Стерджесс. После этого Чарли Роули и его приятель зашли в аптеку, а далее отправились в баптистскую церковь. Спустя несколько часов, в 15:30 по местному времени «скорую» вызвали уже для Роули.

«Он очень сильно потел, подергивался, раскачивался вперед-назад, издавал странные звуки и не реагировал, когда с ним говорили», — рассказал его друг Сэм Хобсон AFP. По его словам, все выглядело так, будто Роули находился «в другом мире».

Пара была госпитализирована в ту же клинику, где проходили лечение Сергей и Юлия Скрипали.

Поскольку они находятся в единственном лечебном учреждении, имеющем опыт обращения с людьми, отравленными «Новичком», можно предположить, что прогноз для обоих благоприятный, отмечает доктор Крис Моррис из медицинского токсикологического Центра при университете Ньюкасла.

По словам Моррис, к ним будут применяться схожие методы лечения. Стерджесс и Роули на данный момент находятся в критическом состоянии. Тем не менее, по словам местных журналистов, клиника работает в обычном режиме: принимает остальных пациентов и даже не прервала празднование 70-летия Национальной службы здравоохранения.

Изначально правоохранители считали, что пара была под воздействием кокаина или героина, сообщает издание Daily Express. Однако позднее полиция получила результаты анализов из лаборатории Портон-Даун.

«Этим вечером мы получили из Портон-Дауна результаты, подтверждающие, что два человека подверглись воздействию нервно-паралитического агента «Новичок», — заявил в четверг, 5 июля, глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу.

Использовалось ли в обоих случаях вещество из одной партии, пока неизвестно. По информации полиции, никаких доказательств того, что инциденты в Солсбери и Эймсбери связаны, нет.

Тем не менее, главный врач Англии просит жителей Солсбери и Эймсбери не трогать неопознанные предметы, чтобы уберечь себя от отравления «Новичком». Власти также призвали людей, которые были в области, близкой к месту отравления пары, постирать одежду.

Расследованием преступления занимаются около ста детективов контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда, а также полиция Уилтшира. Правоохранители оцепили несколько мест в Эймсбери и Солсбери, в которых могли побывать пострадавшие.

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что российское правительство подрывает британскую национальную безопасность и «совершенно неприемлемо, чтобы наши люди становились преднамеренными или случайными целями».

«Глаза всего мира смотрят на Россию», — заявил министр, потребовав от России объяснений последнего эпизода, связанного с «Новичком».

Британия предпримет дальнейшие шаги против России, если вина Москвы будет доказана, отметил Джавид. «Мы не хотим приходить к поспешным выводам, но если будет установлено, что российское государство, в целом, ответственно и за это тоже, тогда, конечно, мы будем обсуждать, какие меры мы можем принять в дальнейшем», — сказал он членам парламента.

Из сегодняшнего заявления МВД в парламенте также следует, что Соединенное королевство категорически против того, чтобы британские граждане становились намеренными или случайными целями атак и чтобы улицы, парки и города были площадками для разбрасывания яда.

Отметим, что ранее замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявлял, что Россия не имеет отношения к новому инциденту с отравлением. «Рабочая гипотеза заключается в том, что это жертвы последствий предыдущей атаки или чего-то еще, но они не были прямой целью атаки», — заявил он в интервью радиостанции BBC Radio 4 Today.

В то же время он отметил, что Великобритания все еще считает, что Москва причастна к отравлению Скрипалей, и призвал Россию пояснить, «как они это сделали». «У них все еще есть шанс все исправить. Они могут сказать нам, что было запланировано и как они это сделали», — отметил замминистра.

Уоллес также сообщил, что ждет «телефонного звонка от российского государства» для обсуждения дела об отравлении Скрипалей.

«Это была дерзкая и безрассудная атака в сердце очень мирной части Великобритании. Это одна из причин злости, что я чувствую по отношению к российскому государству. Они решили использовать очень, очень токсичное, очень опасное оружие», — заметил чиновник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной новость об очередном отравлении в Великобритании.

«Это очень тревожная новость, безусловно, она вызывает глубокую обеспокоенность в связи с подобными уже неоднократными проявлениями в Великобритании. Мы желаем им [пострадавшим] выздоровления», — заявил он.

Песков напомнил, что Россия так и не получила ответа на предложение провести совместное расследование инцидента в Солсбери.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформирована ОЗХО о последнем инциденте. Она отметила, что все ее мысли сейчас с жертвами отравления и жителями Солсбери. Премьер регулярно получает новую информацию о происшествии и подходит к нему «со всей серьезностью».